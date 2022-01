20 ans après leur divorce, Nicole Kidman en a marre qu’on lui parle de Tom Cruise plutôt que de son travail

Le couple entre Nicole Kidman et Tom Cruise était incontournable… dans les années 1990. Vingt ans après leur séparation, l’actrice aimerait parler d’autre chose.

Cela fait bien longtemps que Nicole Kidman n’est plus en couple avec Tom Cruise, et la séparation — en 2001 — semblait avoir été une libération pour elle. En témoigne la photo culte de la sortie de chez son avocat après son divorce.

Nicole Kidman parle de son travail, on l’interroge sur Tom Cruise

Mais cette relation avec Tom Cruise a été rappelée à son bon souvenir alors que l’actrice oscarisée faisait la promotion du film Being the Ricardos, d’Aaron Sorkin. Lors d’une interview avec The Guardian, Nicole Kidman s’exprimait sur l’intrigue du film qui met en scène un mariage compliqué :

« Ce film montre que vous pouvez faire prospérer une relation extraordinaire et que ses vestiges existeront pour toujours. C’est vraiment magnifique. Vous ne pouvez pas obliger les gens à se comporter comme vous le souhaitez. Parfois, vous allez tomber amoureux de quelqu’un qui ne sera pas la personne avec laquelle vous passerez le restant de votre vie […] Et je pense que l’on peut facilement s’identifier à cela. Vous aurez peut-être des enfants avec cette personne. Ou peut-être pas, mais vous serez très amoureux. »

C’est alors que la journaliste s’est aventurée sur un terrain glissant et inapproprié en lui répondant : « Faites-vous référence à Tom Cruise ? », faisant la référence de trop à un ex auquel on ramène trop souvent Nicole Kidman.

« Oh, mon Dieu, non. Absolument pas. Non. Je veux dire, honnêtement, il y a tellement longtemps que cela ne fait plus partie de l’équation. Alors non […] Et je vous demanderai de ne pas me cataloguer de cette manière non plus. Cela me semble presque sexiste, parce que je ne suis pas sûre que l’on demanderait cela à un homme. »

Alors que Nicole Kidman parlait de son travail et de l’œuvre dans laquelle elle jouait, on comprend la colère face à cette énième remarque sur sa relation avec Tom Cruise, qui touche aussi indirectement ses enfants (elle en a quatre, il est le père de deux d’entre eux).

Les actrices n’ont pas le droit à une vie privée

Ces questions incessantes aux actrices sur leur vie personnelle et intime sont le signe d’une société où les femmes sont toujours liées dans les consciences à un destin amoureux – dans le sens où leur relation (aux hommes spécifiquement !) serait ce qui les définit, ce pour quoi elles auraient de l’intérêt.

Une femme ne peut-elle pas être considérée pour son travail, pour son talent, sans que ne revienne sur la table un homme avec qui elle a été en couple ?

C’est ici Nicole Kidman qui fait face à ces présupposés sexistes mais ce n’est pas la seule actrice talentueuse, que l’on considère en fonction de son ex et qui doit tout le temps se justifier là-dessus alors qu’elle est en promotion pour son boulot. Jennifer Aniston par exemple ne cesse de devoir s’exprimer sur Brad Pitt et de démentir le fait qu’ils se remettent ensemble.

Peut-on laisser tranquilles les femmes avec leur vie privée et les considérer pour leurs compétences et non pour leurs relations en cours ou passées ?

