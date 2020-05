Avec Make My Lemonade, je cultive la joie sur Instagram

Si tu as apprécié ces portraits et les valeurs que véhiculent ces femmes et ces hommes sur Instagram, je te donne rendez-vous sur le site No Pressure by Instagram , une surprise t’y attend !

Positive. Originale. Manuelle.

Voir le verre à moitié plein, transformer le négatif en de la création positive, ce n’est pas vraiment le plus facile par les temps qui courent, et ce n’est pas forcément ce qui fait le plus de clics sur les réseaux sociaux.

Pourtant c’est la marque de fabrique et la forme de résistance de Lisa Gachet sur Instagram : la joie, les couleurs, et la positivité.

En tant qu’entrepreneuse et créatrice de la marque de prêt-à-porter féminin Make My Lemonade, Lisa apporte sur Instagram et sur le paysage du prêt-à-porter une touche de fraîcheur et de peps qui fait BEAUCOUP de bien.

Il y a 8 ans, avant de débarquer sur Instagram grâce auquel elle a fédéré et agrandi sa communauté, Lisa a créé son blog, Make My Lemonade, pour partager son univers qui mêlait mode, Do It Yourself (DIY), food, lifestyle…

Make My Lemonade c’était une extension de tout ce qu’est et aime Lisa, avec pour lien la bonne humeur, et sa créativité débordante. Et l’une de ses particularités qui a touché sa communauté, c’est son lien avec le fait main :

Mais en fait ce n’est pas compliqué quand on choisit les bons matériaux, c’est à la portée de tout le monde, et c’est pour ça que j’ai décidé de faire Make My Lemonade comme un site de DIY en plus du reste. »

Depuis toujours je fabrique des choses , et mes potes me disaient « oh ça doit être tellement long et tellement chiant je ne sais pas comment tu fais ! ».

Je ne fais pas partie de la première génération de blogs mais plutôt de la seconde, et je me suis dis que j’allais me lancer en racontant mon univers qui n’était pas uniquement mode mais qui était plus général.

Je trouvais qu’en France on avait tendance à être hyper spécialisé alors que les Américains étaient vachement plus en avance sur nous.

Bien avant de faire un bac STI arts appliqués, bien avant de rentrer à l’école Duperré dans l’optique de devenir styliste, Lisa avait déjà compris que si elle voulait quelque chose, elle pouvait le construire elle-même, et en tirer une satisfaction énorme :

Je trouve que ça a une valeur vachement plus grande d’avoir un cadeau fabriqué par soi, et moi les cadeaux les plus beaux que j’ai et que je garde, c’est ceux pour lesquels on a mis de l’attention et du temps. »

Au début c’était des cadeaux pourris, et ça a pris un peu de grades avec les années. En ce moment je n’ai plus du tout le temps de fabriquer des cadeaux pour ma famille et c’est vrai que ça me manque.

On a une culture assez matérielle dans ma famille, dans le sens où on ne se dit pas forcément les choses mais on a beaucoup d’attentions les uns pour les autres, et les cadeaux en faisaient partie.

C’était des outils mais c’était surtout un Outil avec un O majuscule, ça m’a permis de me dire que si je veux vraiment quelque chose dans la vie je peux me débrouiller pour le faire moi-même.

Je voulais tout le temps plein de trucs, à Noël je voulais une maison de poupée, un truc énorme, et à la place il m’a offert une caisse à outils pour qu’on apprenne à la faire tous les deux, et c’était trop bien.

Si étant petite Lisa avait déjà un plan de carrière bien réfléchi et bien tracé, à savoir séparer l’année entre deux boulots (archéologue et fleuriste), ce n’est pas vraiment là que ses envies l’ont finalement conduite.

Quand elle me raconte son parcours, ce qui revient le plus souvent, c’est son irrépressible besoin d’être différente et de sortir du lot, et son amour pour les vêtements depuis toujours :

Moi je ne savais pas que je pouvais être entrepreneuse , tout ce que je savais c’est que j’allais galérer. Et même si je savais que je voulais faire de la mode, on m’a dit qu’il faudrait peut-être que j’ai un plan B .

Quand j’étais au lycée, j’ai fait un bac STI arts appliqués, et toutes les filles de ma classe voulaient être stylistes. Et moi aussi j’avais très envie d’être styliste. Mais je n’avais pas envie d’être comme tout le monde…

Lisa a avancé toute sa vie comme l’OVNI créatif de sa famille. Elle s’est lancée à corps perdu dans ce parcours en apparence bouché et difficile et a multiplié les expériences professionnelles.

Qu’elles soient positives ou négatives, elle en a toujours tiré des leçons constructives.

Après l’école, elle entre très vite au studio Yves Saint Laurent homme en tant qu’assistante du coordinateur de collection. Elle y travaille avec toute l’équipe, les stylistes, le directeur artistique, y apprend à s’organiser et à travailler en équipe.

Elle parle de cette expérience et de cette période avec beaucoup de joie.

Après ça elle se spécialise dans la mode enfantine, puis décroche un job pour être assistante de la DA chez Bonpoint où elle fait une expérience toute autre :

Je me suis dit qu’il fallait que j’en tire une leçon, et j’en ai même tiré deux : premièrement je serai quelqu’un de bon , et deuxièmement le bien-être au travail est primordial . »

« Ça ne s’est pas très bien passé, c’était même très dur, et là j’ai appris ce que je ne voulais plus jamais expérimenter, ni faire à un autre être humain.

Après une période en freelance pour des marques de bijoux, Lisa monte Make My Lemonade, et finit par s’y consacrer à plein temps :

« Make My Lemonade c’est le truc le plus fou que je n’ai jamais fait. Je n’ai pas fait d’études de commerce, j’ai appris et j’apprends encore tous les jours mon métier, et je ne m’ennuie pas.

Des couleurs, du peps, de l’inclusivité, une manière de consommer et de produire la mode différente, et responsable. C’est tout ça, Make My Lemonade.

Grâce à la souplesse et la modernité d’Instagram, Lisa a pu faire évoluer sa ligne de façon transparente avec sa communauté, tout en fabriquant une image de marque qui attire le regard :

« Aujourd’hui on propose une mode qui se veut joyeuse, on essaye de changer la façon de consommer, la représentation du corps aussi et de l’image du vêtement dans la mode.

Chez Make My Lemonade tu peux acheter tes vêtements, tu peux les faire toi-même et à partir de fin avril avec la plateforme Frida tu pourras même les louer.

On fait des vêtements colorés avec une identité visuelle forte, parce qu’on pense qu’on n’a pas besoin d’être en uniforme gris ou noir, et que le vêtement peut être vecteur de confiance en soi.

C’est un peu ça les différents piliers de notre marque.

La place de notre communauté est centrale, c’est la pierre angulaire de Make My Lemonade.

Avec Instagram on essaye d’être le plus proche possible d’elle, on a une grosse culture du feedback, on fait régulièrement des sondages, on lui pose des questions, on lui demande son avis.

Instagram est un outil de communication très important, parce que quand tu achètes un vêtement en ligne tu achètes une image, quelque chose d’intangible, et le royaume de l’image c’est Instagram !

Récemment on a fait des précommandes, on est en train de montrer le dessous des choses sur notre compte Insta, et je pense que c’est ce qui fait notre différence : être le plus transparent possible.

Aujourd’hui, comme on est une petite vingtaine, on peut montrer un peu tous les aspects d’une journée chez Make My Lemonade facilement. »