Comment mon engagement body positive a changé ma vie

« Nous apprenons la honte à nos filles. Croise les jambes. Couvre-toi. Nous les persuadons qu'elles sont coupables simplement parce qu'elles sont de sexe féminin. Aussi, en grandissant, deviennent-elles des femmes incapables d'exprimer leur désir. Qui s'imposent le silence. Qui ne peuvent dire ce qu'elles pensent. Qui ont élevé la simulation au rang d'une forme d'art. » “Nous sommes tous des féministes”, Chimamanda Ngozi Adichie ___ Cette citation évoque tant de choses pour moi car cela a été tout un travail de lecture, d’écoute, de rencontres, d’échanges que de prendre conscience de la femme que je suis, de ma valeur et de tous les pouvoirs inexploités en moi. J’investis au quotidien dans le projet « Gaëlle Prudencio ». Ça porte ses fruits et Dieu que c’est bon !!! 🙏 Je sais que E no easy de dire « je veux ça » « j’ai droit à ça » « je mérite plus » alors je le souhaite à toutes celles qui traversent des moments de doute et dont la confiance en soi n’a pas été inculquée dés le plus jeune âge. 💪 On en parle le 5 octobre lors du #CurvesandCocktails 🍹(lien d’inscription dans mon profil). ___ 📷 @Capucinedechocqueuse 💄 @Nallahsangare 🌟 ___ #GaellePrudencio #FrenchCurves #Bodypositive #Effyourbeautystandards #Goldenconfidence #XOQ