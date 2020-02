Pourquoi je brise le tabou de la PMA sur Instagram

View this post on Instagram

Il y a une dimension d’échec omniprésente qd on suit ce parcours. Il est partout, et devient un élément permanent de nos vies. Déjà, parce que c’est la source du problème : c’est parce qu’on arrive pas à avoir un enfant qu’on se retrouve là (exception faite des couples de femmes, que j’embrasse, mais dont je connais forcément moins bien la situation). Nous sommes ceux qui échouent, de base. Ceux pour qui ça foire. Mais aussi parce qu’ensuite, chaque étape du parcours (et il y en a beaucoup) peut faire capoter l’ensemble du processus. – La stimulation ovarienne peut foirer. On peut ainsi se retrouver avec trop peu de follicules murs pour passer à l’étape suivante. – La ponction peut foirer : Même si on a suffisamment de follicules, il est possible que certains ne contiennent pas d’ovocytes suffisamment matures pour être fécondés. Et il n’y a aucun moyen de savoir si un follicule contient un bel ovocyte avant la ponction. – La fécondation peut foirer. Pour des raisons qu’on ne comprend pas toujours, il est possible que la rencontre de l’ovocyte et des spermatozoïdes ne se fasse pas et qu’on obtienne aucun embryon. – Le développement des embryons peut foirer : même si on arrive à obtenir des embryons, ils peuvent stopper leur développement au bout d’un ou deux jours, toujours sans qu’on comprenne vraiment pourquoi. – Et enfin, le transfert peut foirer. C’est-à-dire que même si on atteint cette ultime étape, il est possible que l’embryon ne s’accroche pas, et qu’aucune grossesse ne s’en suive. Bref, il faut apprivoiser l’échec, car il fait partie de notre quotidien. A chaque palier, on attend, on espère, et souvent, on est déçus, car il est rare de franchir toutes ces étapes avec succès. Le plus souvent, on doit multiplier les tentatives pour espérer y arriver. Parfois, l’échec est tellement présent qu’on se demande si on ne s’acharne pas, juste pour pouvoir se dire qu’on a réussi. Est-ce qu’on veut à ce point un enfant, ou est-ce qu’on veut vaincre ces échecs ? Comment rester positif quand, toutes les semaines, à chaque rendez-vous, on doit se préparer à ce qu’on nous dise « bon, on arrête là » ? Comment faire pour supporter ça ?