À quoi peut-on s’attendre quand on arrête la pilule ?

Publié le 21 janvier 2020

En 2018, en France, plus de 30% des femmes âgées entre 15 et 49 ans prenaient une pilule contraceptive.

Elle est la première méthode de contraception utilisée, devant les dispositifs intra-utérin (au cuivre et hormonaux), et le préservatif.

Pourtant ces dernières années, une vague de méfiance envers la pilule et ses effets physiques et psychologiques a poussé de nombreuses femmes à arrêter son utilisation.

Mais quels sont les effets que l’on peut attendre lorsqu’on arrête sa pilule après des mois ou des années de prise ?

Voici quelques réponses basées sur vos témoignages, et l’avis médical de Martin Winckler.

Avant de lister les principaux effets que vous avez ressentis après avoir arrêter la prise de votre pilule contraceptive, il me semblait utile d’insister sur deux points.

Selon la génération de pilule prise, votre individualité physiologique et psychologique, votre cycle (douleurs, abondance…), votre réaction aux hormones de synthèse, etc., les symptômes ne seront pas les mêmes.

Aucune contraception ne convient à tout le monde, d’où l’importance d’avoir un max d’options disponibles et accessibles facilement !

Il est aussi important de noter que le choix de sa pilule contraceptive, et de son moyen de contraception en général, doit se faire avec un ou une médecin/gynécologue/sage-femme.

Il est important de se fier à ses ressentis : une pilule qui convient à une sœur ou une amie peut ne pas du tout convenir à soi.

Il ne faut pas hésiter à tester, changer, arrêter la prise d’une contraception si nécessaire, mais toujours avec un avis médical.

Parmi les effets positifs qui sont le plus souvent ressortis dans vos témoignages, j’ai noté :

Estelle, 20 ans, raconte :

Je suis réglée et visiblement en bonne santé. »

J’ai également perdu un peu de poids, et à ma grande surprise, mes règles ne sont pas plus douloureuses ou plus abondantes par rapport à quand je la prenais.

Je me demandais également ce que la pilule changeait chez moi, que ce soit physiquement (au-delà des règles) ou psychologiquement.

Il y a quatre ans je souhaitais stopper les douleurs et régulariser mes règles. Mon but n’était donc pas la contraception. On m’avait donc prescrit la pilule Leeloo Gé.

Jour après jour je devais prendre ce petit médicament, à tel point que je ne savais plus pourquoi je le prenais.

Pour Lisa, 27 ans, c’est le retour en force de sa libido qui l’a étonnée :

Ça me tenait amorphe, sans envie, j’ai l’impression et ça nuisait à mon couple, alors que c’était censé faciliter les choses. »

Je ne me souviens pas d’effet secondaire indésirable pendant la prise, mais si j’ai envie de témoigner, c’est parce que lorsque je l’ai arrêtée, je me suis rendu compte qu’ elle me privait énormément de ma libido !

Une autre madmoiZelle âgée de 18 ans, parle de ses émotions et de ses humeurs :

Je n’ai également plus de rétention d’eau, plus de maux de tête, de douleurs oculaires et ma libido est de retour ! Bref, c’était une bonne décision d’arrêter ! »

Je l’ai arrêtée depuis 11 jours et ça va mieux, je ne suis pas au meilleur de ma forme mais j’ai arrêté de pleurer tout le temps.

J’avais l’impression d’avoir un « filtre » entre moi et le monde qui m’entourait, la sensation d’être droguée ou de sombrer dans la folie…

« J’ai pris pendant 4 mois la pilule Optilova, je suis peu à peu tombée dans une sorte de dépression : aucune envie suicidaire, mais je pleurais sans raison, je ne me reconnaissais plus.

Christelle, 34 ans, se réjouit de mieux sentir son corps et ses cycles menstruels :

D’autre part j’ai eu la sensation de réinvestir mon corps , d’apprendre à connaître son fonctionnement, ressentir chacune des étapes du cycle, me permettant par exemple de savoir quand j’ovule .

Sous pilule j’avais de terribles maux de tête qui duraient 10 jours en me donnant la sensation d’une partie du visage paralysée pendant quelques jours.

« J’ai décidé de ne plus infliger de traitement hormonal à mon corps .

En tout état de cause, une pilule mal tolérée ne doit pas être continuée, et le médecin doit vous en prescrire une autre. »

« Quand on a des symptômes désagréables avec la prise d’une pilule, il faut en parler à son médecin, et lui demander de changer .

Que faire quand on a des symptômes désagréables avec une pilule contraceptive ?

En-dehors des effets vécus comme positifs, beaucoup d’entre vous ont aussi ressenti des effets vécus comme négatifs :

Luna, 23 ans, raconte le calvaire que lui a fait vivre sa poussée d’acné hormonale :

« J’ai pris ma première contraception aux alentours de mes 15 ans. J’avais un copain depuis un moment et même si on utilisait la capote, j’ai voulu prendre la pilule.

J’ai commencé avec une pilule de première génération. Je l’ai prise pendant quelques mois et à la suite de ma rupture, je ne l’ai pas continuée.

La capote m’allait bien mais suite à une frayeur et notre manque de confiance et de connaissance, j’ai voulu avoir une sécurité en plus.

Ma première pilule n’a rien changé dans ma vie.

J’en étais contente d’ailleurs car je voyais certaines de mes copines grossir d’un coup ou avoir des migraines insupportables. Elle n’a cependant pas arrêtée mes douleurs de règles qui à l’époque étaient difficiles à vivre.

J’ai repris la pilule finalement en 2015, je recommençais à avoir une relation dite sérieuse et je me suis dis qu’il était temps que je la prenne, que je serais débarrassée.

La gynécologue m’a dit que j’avais un peu d’acné, ce qui n’était pas le cas. De toutes les « imperfections » ou « problèmes » que j’avais à ce moment-là, l’acné n’était pas d’actualité, mais bon, je l’ai crue.

J’avais 2 ou 3 boutons mais rien de plus.

J’ai pris ma pilule pendant 2 ans sans arrêt. C’était une pilule qui régulait l’acné, et en effet je n’avais pas de boutons mais ma peau n’était pas sans imperfections non plus.

Par contre mes crampes se sont arrêtées et mes règles sont devenues plus courtes. Elles sont passées de 7 à 4/5 jours et ça en effet, c’était agréable.

Finalement, après être devenue célibataire à nouveau et après une réflexion personnelle, la pilule m’ennuyait et j’ai commencé à l’oublier donc je me suis dis qu’il était temps que j’arrête.

Je l’ai arrêté en octobre 2017. Au début, tout s’est bien passé mes règles ne se sont jamais déreglées de nouveau… Par contre en février 2018, j’ai commencé à avoir de l’acné.

Mais là ce n’était plus 2 ou 3 boutons. Ça a proliféré partout : haut du dos, poitrine et visage. C’était horrible.

J’étais en vacances en plus, au soleil. Je me suis jamais sentie aussi mal je pense dans mon corps. J’étais cernée, mon visage était terne et l’acné est sortie d’un coup.

Aujourd’hui ça va faire 2 ans, et l’acné est toujours présente. Heureusement ça s’est apaisé, mais ce n’est pas parti et j’ai des cicatrices dans le dos.

Mon médecin traitant, que je n’avais pas à l’époque, m’a confirmé que c’était bien la pilule qui m’avait provoqué ça.

À part ça, je n’ai pas eu d’autres dérèglements hormonaux. Mes règles sont régulières, je n’ai plus autant mal au ventre qu’au lycée, et je n’ai pas pris de poids. »