L’efficacité de ta contraception, expliquée simplement

Arsinoée a dit : Les gynéco qui posaient des essure sans s'assurer avant que leur patientes tolèrent le nickel sont, à mon avis, bien plus en faute. [...]

Des messages informant que si on était allergique, (que si on ne supportait pas les bijoux fantaisies c'était un signe d'une probable allergie au nickel) c'était pas recommandé du tout. Cliquez pour agrandir...

Justement, le scandale Essure c'est que des femmes supportant très bien les bijoux au nickel, s'en sont fait posé, car on a supposé qu'elles n'étaient pas allergiques. Alors que les allergies se sont déclarées plus tard, à cause de l'implant. Et, cerise sur le gâteau, certains des implants s'étaient fractionnés, ce qui les rendaient impossible à retirer en totalité. Et ça, c'est de la faute de Bayer dans les 2 cas (manque de vigilance et d'information sur les allergies à long terme, et produit défectueux.)