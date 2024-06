«  Je leur présente tout simplement quelqu’un que j’aime », Marie nous raconte son coming out à ses enfants

Marie Durand a fait son coming out il y a sept ans. Mères de trois jeunes enfants et mariée à l’époque, elle nous raconte comment elle a réinventé sa famille.

En ce mois des fiertés, Madmoizelle met en valeur des familles aux parentalités LGBTQIA+, encore trop invisibilisées. Elles nous racontent le chemin parcouru pour réinventer leur famille ou tout simplement la créer, et célèbrent l’amour et la diversité. Pour ce premier opus, nous avons rencontré Marie Durand lors du Family Pride Festival. Marie est mère de 3 enfants. Et à 36 ans, alors qu’elle est mariée avec un homme, elle fait la rencontre qui va changer sa vie. Elle tombe amoureuse d’une femme et décide de quitter sa vie de femme hétérosexuelle pour vivre pleinement son amour. Comment recomposer sa famille, la réinventer quand on est alors mère de trois jeunes enfants âgés à l’époque de 8, 7 ans et 1 ans ?

Elle explique que les choses se sont faites finalement assez naturellement. « Je n’ai pas vraiment parlé de mon homosexualité à mes enfants. C’est juste qu’un jour je suis arrivée avec une femme à la maison que je l’ai présentée comme étant celle que j’aimais », nous confie-t-elle. Un coming-out assez différent de ce qu’on entend habituellement. « On accompagne ses enfants, déjà en les écoutant, en leur offrant l’espace pour le dire. Cela se fait au fil de l’eau, par des mots, ou par des jeux, surtout à cet âge là. » Pour appuyer ces questions, Marie s’est aidée de livres qui sont encore peu nombreux, et « ne correspondaient pas à sa famille, une famille en recomposition, ou en tout cas en changement ».

Accepter son homosexualité tout en accompagnant ses enfants

Ce changement majeur, en réalité, elle le vit en même temps que ses enfants. « Il y avait en parallèle l’acceptation de mon homosexualité qui était un enjeu, un vrai chemin que je devais faire aussi », raconte-t-elle. Les difficultés, elle en a rencontrées. Le regard des autres, les mots durs pour les enfants à l’école, il a fallu les accompagner. « L’âge de mes enfants, c’est un âge où les cases, les préjugés, ne sont pas encore trop là. Les enfants sont plus enclins à comprendre, aussi parce qu’ils n’ont pas cette présomption d’hétérosexualité que l’on projette sur les gens. »

Découvrez son interview en entier.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Marie Durand initie et co-fonde en 2020 l’association Collectif Famille.s pour connecter, sensibiliser et visibiliser les familles LGBT+ et elle développe Coming Up pour sensibiliser les entreprises à ces même enjeux. Et après, moi, ce qui m’a terriblement manqué, c’est d’autres familles, d’autres exemples, d’autres parents qui vivaient ça , et donc d’autres enfants qui pouvaient juste, montrer que ça allait aller.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.