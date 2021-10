Petites galères et grandes joies : le DIU (« stérilet ») raconté par 12 lectrices

Il peut être en cuivre ou hormonal, on l’appelle aussi stérilet et on le refusait il n’y a encore pas si longtemps aux nullipares : celles qui ont adopté le DIU racontent leur vie avec cette contraception.

Le 15 mars 2015

Le stérilet souffre de nombreux préjugés, à commencer par l’idée fausse qu’il ne peut être posé à des nullipares, qui n’ont pas encore eu d’enfants). Pourtant, qu’il soit en cuivre ou hormonal, c’est un moyen de contraception qui convient à beaucoup !

Vous êtes d’ailleurs plusieurs à avoir insisté sur l’importance de le nommer DIU, pour Dispositif Intra-utérin, pour le libérer des idées reçues qui lui donnent la réputation de rendre stérile.

Les adeptes de ce mode de contraception nous ont raconté leur réalité : pourquoi elles avaient choisi de se faire poser un DIU, et comment à quoi ressemblait leur quotidien depuis sa pose.

Nombre des personnes qui ont choisi le stérilet ne supportaient pas ou plus la pilule. C’est le cas de Yun, 26 ans, qui explique :

Je pouvais passer trois ou quatre mois sans saignement, et puis avoir mes règles pendant plusieurs jours… Oui, je sais : plusieurs jours n’ont rien d’étonnant. Mais au-dessus de 10 jours de ragnagnas, j’estime que mon corps me trolle.

« Mon historique de pilules est semé d’embûches. La première (une micro-dosée) me donnait d’horribles migraines, la seconde des lombalgies, et les deux suivantes ont foutu en l’air mon cycle de manière assez surprenante.

Gwendapi, 26 ans, s’est également tournée vers le DIU à cause d’oublis répétés :

Je ne sais pas pourquoi, mais j’en avais marre des hormones, mon corps me disait stop — je devais boire jusqu’à trois verres d’eau pour avaler ma pilule alors qu’avant je pouvais la prendre sans rien, et depuis quelques temps j’avais des boutons, des maux de tête, les seins hyper douloureux même en dehors des règles, et je faisais de la rétention d’eau. »

J’ai donc un peu fureté dans tous les sens, je me suis renseignée sur les autres moyens de contraception. Le DIU cuivre était parfait pour moi : pas de risque d’oubli et pas d’hormones.

Je n’y arrivais plus : après sept ans de très bons et loyaux services ma pilule et moi n’étions plus compatibles.

Stefany, 21 ans, sentait elle aussi que la pilule ne lui convenait plus, et elle cherchait une contraception plus « naturelle » :

Je voulais, en plus d’une contraception sans hormones, une méthode sur le long terme (à la différence des préservatifs). Le stérilet en cuivre m’a tout de suite attirée : il est peu cher, remboursé, sans hormones, très peu contraignant et valable au moins cinq ans. »

En parallèle, le passage à la coupe menstruelle m’a permis d’ouvrir les yeux sur des méthodes gynécologiques alternatives et m’a poussée à me renseigner sur les méthodes de contraception, notamment sans hormones.

Une fois bien placé, c’est parti pour plusieurs années de tranquillité, ce qui convient particulièrement aux aventurières qui s’exilent quelques temps dans des contrées lointaines.

À plusieurs reprise, les lectrices ont cité le site de Martin Winckler, ainsi que son livre Le Chœur des femmes, dans ce qui a inspiré leur choix. Le médecin y a démystifié le DIU, et beaucoup y ont trouvé la solution à leurs questionnements en matière de contraception.

Le site ChoisirSaContraception.fr a également été décisif pour certaines personnes : c’est là que le stérilet leur est apparu comme LA contraception qui leur convenait.

Mona Lise, 23 ans, a quant à elle choisi de passer du stérilet au cuivre à un DIU hormonal. La dose d’hormone est différente de la pilule, et « règle » certains aspects désagréables :

J’en ai eu un peu marre de ce cycle infernal, de ne jamais savoir quand j’allais être réglée et pour combien de temps (sans parler de l’abondance qui empirait, bon appétit), et j’ai décidé de prendre un DIU hormonal. La dose d’hormones libérée dans le sang est très faible, et normalement les règles diminuent voire disparaissent. »

Décider de passer au DIU est une chose, mais trouver un gynécologue qui accepte de le poser à une nullipare s’est transformé en odyssée pour certaines. Fleur, 25 ans, s’est ainsi retrouvée à débattre de son utérus avec tout un chacun :

Je me suis entendue rétorquer que c’était mon choix et que le DIU ne rendait pas stérile ; que les MST peuvent remonter plus facilement par le DIU, mais qu’ayant une vie sexuelle stable post-test de dépistage, je ne risquais rien.

« Ça a été la guerre. Après le jugement de valeur du commun des mortels (d’ailleurs, tout mon entourage s’est soudainement découvert titulaire du diplôme de médecin/gynécologue) qui me traitait d’inconsciente, me disant que je risquais toutes sortes de maladies, il a fallu trouver un praticien qui accepterait de me le poser.

Sam, 29 ans, abonde en son sens.

« Le seul point négatif que j’en retire, c’est vis-à-vis du corps médical : plus de la moitié des médecins et autres gynécologues que j’ai rencontrés ne savaient pas qu’il existe des stérilets « short », ni que l’on en posait aux femmes n’ayant pas eu d’enfant. Il est très difficile d’entamer un échange autour du stérilet sans avoir à subir des monologues moralisateurs (trop) récurrents, basés sur des études datant de plusieurs décennies… »

Heureusement, de nombreux médecins et gynécologues acceptent de poser des DIU. Beaucoup de lectrices conseillent fortement les plannings familiaux, qui leur ont offert un soutien à tout épreuve et des conseils de premier choix concernant les moyens de contraception en général, et le DIU en particulier.

Ambre, aujourd’hui âgée de 22 ans, s’est tournée vers le centre le plus proche de chez elle il y a trois ans ; elle raconte qu’elle a « vraiment eu l’impression d’avoir une liberté totale quant au choix » de sa contraception.

Cependant, comme Fleur l’a fait remarquer, le stérilet rend plus vulnérable aux infections sexuellement transmissibles : la tige leur fournit une autoroute directe vers l’utérus. Les conséquences peuvent être graves, et entraîner des opérations chirurgicales.

Les tests de dépistage avant la pose du DIU ne semblent toutefois pas systématiques, ce qui explique le refus de certains gynécologues d’associer stérilet et nullipare (qui est sensée être moins « stable » sexuellement).

Une fois le Saint Graal retiré à la pharmacie, encore faut-il le caser dans l’utérus ! Les gynécologues ne procèdent pas tous exactement de la même façon, et ne prescrivent pas la même chose avant la pose. Faisons donc un petit tour d’horizon.

Gwendapi explique que ce n’était pas « très agréable » mais que cela s’est très bien passé :

Elle a coupé les fils et vérifié que cela ne gênerait pas. Ce n’était pas franchement très agréable sur le moment, mais on en comprend l’utilité ! Une dernière vérif’ par échographie, une prise de rendez-vous pour trois mois plus tard pour vérifier que tout va bien, des dernières recommandations, et c’était parti pour une fin d’après-midi avec du thé, des cookies et Sherlock sur mon canapé sans trop bouger ! »

Là encore, j’ai inspiré profondément, et toussé quand elle me l’a demandé. J’ai eu la sensation bizarre que quelque chose d’anormal s’était passé dans mon corps au creux de l’estomac, et ai ressenti une douleur forte pendant quelques secondes, puis ça s’est calmé.

Elle a ensuite mis en place un écarteur spécial pour pouvoir travailler avec ses deux mains, et mesuré mon utérus en vrai grâce à une sonde spéciale. J’ai inspiré fort et toussé quand elle l’a dit. Ce n’était pas agréable du tout, mais cela n’a vraiment duré qu’une seconde. Cela a confirmé ce que l’écran disait : mon utérus était assez profond. C’était parti pour la pose !

J’ai passé une échographie où elle a regardé mes ovaires et la position de mon utérus, et fait une première mesure grâce à l’image à l’écran. Tout était bon, on est donc passées à la suite — et j’ai vu mon utérus et mes ovaires ! Je ne sais pas pourquoi, ça m’a fait super plaisir !

Certaines ont eu moins de chance : sa gynéco ne lui ayant rien expliqué, Ségolène ne savait pas à quoi s’attendre, et la surprise n’a pas franchement été bonne…

La pose ressemble à une contraction de femme enceinte, c’est douloureux mais très rapide. De plus, on nous insère le stérilet lorsque l’on a nos règles, donc quand on se relève il faut s’attendre à une flaque de sang.

Fleur a bien mieux vécu la pose, et demande d’ailleurs à ce que la chose soit démystifiée :

Ensuite on perd un peu de sang et on a des crampes dans le bas-ventre. Avec une bouillotte et un replay de Confessions Intimes, ça passe tout seul. »

Stefany y est allée confiante, et elle a eu raison :

On a ensuite un peu parlé, et elle m’a donné le livret de mon stérilet avec le type et la date de pose en me disant qu’on attendrait trois cycles pour voir comment cela fonctionnait, et qu’on reprendrait rendez-vous. »

Ce qui m’a fait mal, c’est justement le déploiement des branches dans mon utérus, très bref mais douloureux. J’ai continué à avoir mal quelques minutes le temps que ça s’estompe, mais j’étais plus surprise qu’autre chose. Elle a coupé les fils, mais comme promis ne m’a plus manipulée.

Je n’ai absolument rien senti jusqu’à un « clic » qui a provoqué une douleur très vive et très aiguë. J’ai eu un sursaut, et elle m’a expliqué que c’était fini, qu’elle n’avait plus rien à manipuler ; en fait le stérilet est normalement en forme de T mais lors de la pose, les deux branches sont pliées le long du corps.

Il y avait un tube fin au bout duquel se trouvait le DIU : après avoir mis ses gants et déballé la marchandise, elle m’a inséré le tube dans le vagin tout en me parlant.

« Je me suis installée comme d’habitude dans le fauteuil, et la gynécologue a déballé le DIU que j’étais allée chercher à la pharmacie la veille.

Mathilde, 26 ans, est la seule témoignante qui s’est vu proposer une alternative. Il faut dire qu’elle va voir une gynéco aussi réputée que chèèère :

En plus de ça, je ne suis pas vraiment sensible à la douleur (je serais presque capable de m’endormir pendant un frottis). J’ai donc choisi l’option “pause en fauteuil”, pour ne pas me laisser emmerder par un petit stérilet de rien du tout ! »

Nous voilà prévenues : c’est pas forcément la joie dans le bidon quand il se rend compte qu’on vient de lui refiler un truc inhabituel. Mais c’est juste le temps qu’il se rende compte que le DIU vient en paix.

Mary-Odil, 23 ans, se souvient encore des premiers moments de vie avec son DIU :

Je me tords de douleur, je pleure comme une madeleine, et je manque trois fois de vomir dans les poubelles sur le quai. Je reprends deux Spasfons et un Doliprane 1000, et j’attends. Le soir, je m’écroule, et je ne bouge plus.

Et là, une demi-heure après, en attendant mon train sur le quai de la gare, j’ai l’impression d’accoucher. Littéralement. Mon corps essaye d’expulser le stérilet. Et putain, j’ai mal.

Un avant-goût sympa d’un éventuel accouchement — ça donne envie (non). Là encore tout dépend des personnes, des médicaments qu’elles ont pris avant…

Mona Lise a quant à elle bien vécu les premières semaines avec son stérilet hormonal :

Il y a le corps qui se demande ce qu’il se passe, mais aussi la tête qui cherche ses nouveaux repères. Une fois les douleurs passées, il faut intégrer complètement qu’on est bien protégée contre les grossesses, même si cela ne se voit pas. Fleur l’explique :

Question flux, c’est vrai que c’est plus important, mais selon les conseils du blog de Martin Winckler je prends de l’ibuprofène pendant les règles pour le diminuer et j’utilise une cup. »

« Au début j’avais peur de l’expulser, je me disais qu’en poussant, il partirait. Il a fallu que je me rassure sur cette peur totalement irrationnelle. Ensuite j’ai appris à ressentir les sensations normales durant le cycle, les petits tiraillements, des choses que je ne ressentais plus sous pilule — et j’avoue que c’est plutôt rassurant de comprendre comment son corps fonctionne.

Bien sûr, chaque personne réagit un peu différemment, d’où l’importance du libre choix de sa contraception. Stefany a par exemple eu quelques surprises :

« Pendant trois jours j’ai eu une sensation d’inconfort au niveau de l’utérus : il lutte contre ce corps étranger et on sent que tout n’est pas normal. C’était très largement supportable, pour moi c’était du même ordre que le petit inconfort de mes règles.

Ça ne m’a rien empêché de faire, je prenais de l’ibuprofène pour limiter. En fait ça m’a plutôt donné une excuse pour me chouchouter et de me caler sur le lit avec une bouillotte et des séries !

Et puis, le premier cycle de règles est arrivé. Elles étaient très abondantes les deux premiers jours… Mais c’est après que c’est devenu insupportable.

J’avais des sautes d’humeurs, des crises de nerfs, des douleurs atroces au bas-ventre, une perte d’appétit. Tous les symptômes menstruels que j’avais voulu éviter en continuant à prendre la pilule sont apparus.

Je ne me sentais plus de marcher, j’étais d’humeur massacrante, et surtout, j’avais très mal et les anti-douleurs n’y faisaient rien. Ça a duré environ deux jours, et mes règles ont duré huit jours en tout. Je ne perdais pas de moins en moins de sang, je remplissais une cup toutes les trois heures, alors que je n’en avais jamais rempli une de ma vie !

C’était un événement isolé : j’ai eu plusieurs cycles de règles depuis et ça ne s’est plus jamais passé comme ça. Je continue de perdre plus de sang qu’avant, et plus longtemps, mais ça ne me fait pas mal et ça reste dans le domaine du raisonnable. »