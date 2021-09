À quoi peut-on jouer avec un bébé de 18 mois aussi attentif qu’un chiot étourdi ?

Si vous ne savez pas trop ce qui intéresse les bébés entre un et deux ans, ou que vous avez épuisé votre répertoire d’activités, voici quelques idées qui ne vous coûteront quasiment rien.

Quand on s’occupe d’un bébé âgé d’environ 18 mois (un an et demi pour ceux qui ont la flemme de compter sur leurs doigts), on se rend très vite compte que l’enfant a une capacité d’attention très courte : il aime changer d’activité fréquemment. Et s’il est, en général, tout à fait capable de s’occuper seul, en décidant par exemple de vider intégralement les placards de votre cuisine, il peut être bon d’avoir deux-trois idées d’activités nouvelles à lui proposer.

Si ce n’est pas votre enfant, cela vous permettra non seulement de passer une après-midi beaucoup plus agréable avec ledit bambin, mais en plus, vous gagnerez la médaille de la tata ou baby-sitter de l’année.

Alors, à quoi peut-on bien jouer avec un bébé de 18 mois, vu qu’on ne peut pas sortir un Scrabble ou faire une partie de Mario Kart ? Ne bougez pas, on a eu quelques idées — gratos ou presque — qui peuvent être improvisés avec ce que vous avez sous la main.

Activité pour bébé n°1 : la babygym de salon

L’enfant aime escalader des trucs, en particulier ses parents et les adultes de son entourage ? Il est peut-être temps de le mettre à la babygym de salon !

Le principe est simple : créer un petit parcours d’obstacle pour l’enfant avec ce que vous avez sous la main à disposition. Slalomer entre des tabourets, sauter du canapé pour atterrir sur des coussins, faire un tunnel de chaises, ramper sur un tapis de yoga…

Laissez libre cours à votre imagination, puis regarder l’enfant se dépenser en bavant et n’hésitez pas à le ou la féliciter quand la prouesse sportive le mérite. Rappelez-vous, il y a quelques mois, cet être ne savait même pas marcher. Pire, avant le Covid, il n’était même pas né…

Bon ça, c’est sûr que c’est un poil plus risqué comme activité

Activité pour bébé n°2 : faire de la pâte à modeler

La patouille, la patouille ! La plupart des bébés aiment explorer des nouvelles textures avec leurs mains (et leur bouche), alors en vous lançant dans la fabrication de pâte à modeler maison (pas de panique, c’est hyper simple), vous allez certainement faire des heureux.

Pour réaliser cette recette de pâte à modeler maison, vous allez avoir besoin de :

100g de farine

50g de sel

50g de bicarbonate de soude (ou 1 sachet de levure chimique)

1 cuillère à café d’huile végétale

50mL d’eau chaude

colorants alimentaires

Commencez par mélanger la farine, le sel et le bicarbonate dans une casserole, puis ajoutez progressivement l’huile et l’eau tout en mélangeant.

Faites chauffer le mélange à feu moyen en remuant, jusqu’à son épaississement.

Quand la pâte se décolle du fond de la casserole, coupez le feu, laissez un peu tiédir et pétrissez-la pendant quelques minutes. Séparez-la en autant de morceaux que vous avez de colorants alimentaires différents.

Ajoutez les colorants, pétrissez à nouveau pour que les colorants se mélangent bien, puis laissez la pâte refroidir au frigo, jusqu’à ce que l’enfant soit réveillé de sa sieste. Et hop, l’atelier pâte à modeler peut démarrer. On vous garantit que vous allez vous amuser presque autant que la petite personne que vous gardez.

Activité pour bébé n°3 : « Baby Kondo », car vider des boîtes, c’est sa passion

Un des trucs qui m’a surprise en tant que mère, c’est la passion que ma fille voue aux boîtes et à leur contenu. Si je veux lui faire plaisir, c’est bien simple, il me suffit de planquer des objets inconnus dans une boîte qu’elle n’a pas encore eu l’occasion d’ouvrir.

Elle peut ensuite passer de longues minutes à attraper chaque objet, le regarder, baver dessus puis le déposer dans une AUTRE boîte. Incroyable. Eh mais dis donc, ça ferait pas une super idée d’activité ça ?! Si, et ça a même un nom officiel chez les pros de la petite enfance et dans la pédagogie Montessori : les jeux de transvasement.

Pour pratiquer l’activité de manière sereine, choisissez des objets suffisamment gros pour que le bébé ne puisse pas les avaler (bouchons de bouteilles de lait, dominos, balles antistress, crayons de couleurs, paires de chaussettes roulées en boule, grosses pâtes crues, cailloux, etc).

Déposez-les dans une boîte, un carton, un saladier (de préférence pas fragile) ou une bassine et prévoyez un deuxième contenant dans lequel l’enfant pourra les mettre si le cœur lui en dit.

S’il fait chaud, vous pouvez remplacer les éléments à transvaser par de l’eau tout simplement, et laissez l’enfant s’amuser à attraper les trucs qui flottent, ou à transvaser de l’eau à l’aide d’un gobelet en plastique. Attention par contre à faire ça dehors ou dans une pièce avec du carrelage, sous peine de tremper votre beau parquet.

Vider les tiroirs, ça marche aussi…

Activité pour bébé n°4 : Opération cabane !

Vous avez toujours rêvé de participer à Koh-Lanta pour construire des cabanes ? Eh bien profitez d’avoir un enfant sous la main pour en faire votre alibi. Évidemment, c’est pour cette petite personne que vous êtes en train de déplacer tout votre mobilier pour construire une cabane confo à base de draps et de coussins au milieu du salon.

Et si, vous aussi, vous rentrez sous la cabane, c’est uniquement pour lui tenir compagnie hein. Comme vous êtes sympa quand même !

Sachez par ailleurs que les bébés comprennent très tôt le concept du « coucou-caché » et qu’ils se bidonnent de rire en vous voyant disparaître et réapparaître. Avec un bambin, se planquer derrière vos mains, puis les écarter en criant COUCOU, n’aura peut-être plus le même succès, par contre, vous cacher dans la cabane ou faire mine de chercher l’enfant à l’intérieur rentre direct dans le top 3 du divertissement chez les moins de 80 cm.

Activité pour bébé n°5 : En avant la musique

Vous jouez d’un instrument ou vous ne possédez un ? OK, ne cherchez pas plus loin. Proposez à l’enfant de le toucher et d’écouter le son qu’il fait, voire jouez lui un petit morceau : effet garanti sur n’importe quel être humain. Et si l’instrument n’est pas trop fragile, vous pouvez aussi l’accompagner pour qu’il le manipule un peu et sorte lui aussi des sons de ce drôle d’objet.

Et si vous faites partie des pauvres mortels comme moi qui ont autant de talent musical que Darmanin a de convictions féministes (très peu donc), vous pouvez toujours mettre de la musique au bébé, en alternant entre les musiques qui vous font kiffer, et les comptines.

Et si vous avez envie de danser, ne vous privez pas. Il y a 50% de chances pour que ledit bébé se mette à vous imiter et à bouger son popotin de manière excessivement mignonne sur une musique random. La mienne adore Shakira, et c’était pas franchement l’artiste sur laquelle j’aurais parié à la base…

Voilà, avec tout ça, vous devriez avoir de quoi occuper un bon bout de l’aprem (en comptant la sieste et le goûter). Si malgré tout, il vous reste du temps à tuer ou que l’enfant tourne comme un lion en cage dans l’appartement, sortez vous aérer ! Même s’il fait moche, avec un k-way et des bottes, un petit tour au parc sera toujours apprécié.

De toute façon, vous n’aurez peut-être pas le choix : quand mon exemplaire de bébé de 18 mois a décidé qu’il était temps de prendre l’air, elle attrape ses chaussures, se dirige vers sa poussette, s’assoit dedans, et piaille jusqu’à ce qu’on passe la porte.

À lire aussi : Comment survivre à une journée avec un enfant quand t’as pas l’habitude

Crédit photo : mali desha / Unsplash