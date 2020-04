Je tatoue des tétons « en 3D », mêlant art et estime de soi sur Instagram

View this post on Instagram

Je reposte des photos de tatouages réalisés avant la pandémie, et celle-ci est particulièrement émouvante car c’est un tatouage offert par l’association @hotessesdelaircontrelecancer dont je suis la marraine qui a offert ce geste à une #hotessedelair en situation précaire depuis son cancer. Merci à @easytattoo.fr d’être à mes côtés avec cette crème de soin parfaite pour leur peau délicate 🥰 . Hommage à mes clientes et clients que je suis peinée d’avoir abandonné malgré moi, j’espère que vous serez au rendez-vous à la réouverture du shop! . Comme chaque jour @the_tetons_tattoo_shop, premier #salondetatouage 100% dédié à la #reconstruction de l’ #estimedesoi après un #cancerdusein une avalanche de #sourires vous attend au moment de #chiller devant la #télé! Après une #mastectomie, seulement 20 à 30% des femmes vont choisir une reconstruction et le #tatouagedetétons en est la dernière étape #artistique, personnalisée, esthétique et surtout définitive! Contrairement à la #dermopigmentation des #aréoles qui n’est que temporaire, ce geste non médical de #tatouage en #trompeloeil est réaliste et permanent et permet de tourner la page définitivement… Il demande des compétences essentielles pour se faire sur des peaux fragiles opérées et irradiées après #cancer alors il ne doit pas être confié à n’importe qui! #tatouerdestétonsestunmétier #pasdecontrefaçonpourvostétons #alexiacassar #marlylaville #nice #thetétonstattooshop #misstétons🇫🇷 #tatoueusedetétons . Open your heart to the power of #nippletattoo and #mastectomytattoo by the very hands of Alexia Cassar owner of The Tétons Tattoo Shop. #breastcancer #survivor All rights reserved 📸 @_alx_c_