Romain Costa libère la parole de la communauté LGBT+ sur Instagram

Samedi, je me suis assis inconsciemment à coté d’un moment éprouvant. Ma voisine de métro, la quarantaine, l’air sympathique, avait envie de parler. Dans les transports, je dois donner l’image de quelqu’un qui écoute : bien souvent, on me parle. Ce qu’elle m’a dit, elle, j’aurai préféré ne pas à avoir à l’entendre. Elle a commencé par me questionner sur ma lecture pour vite dévier. Elle avait l’air intéressée la bonne femme. Elle avait l’air d’avoir envie de savoir qui j’étais, ce que je faisais. Visiblement savoir qui j’aimais, elle s’en serait bien passé. Architecte, elle était impressionnée. Elle s’y connaissait, elle était cultivée. En couple, ça ne l’a pas dérangée, elle n’était pas là pour me séduire, elle aussi l’était. Homosexuel, son regard a changé. Sa parole s’est transformée. Elle s’est mise à me tutoyer. Me blâmer pour une marche qui se déroulait au même moment juste au dessus de nos têtes mais qui n’avait pas lieu d’être. Elle était en forme la bonne femme, elle n’a pas lésiné sur les termes : durs, directs, douloureux. Avec la violence de ses mots, dans un métro bondé, elle m’a immobilisé. Je n’arrivais plus qu’à écouter, encaisser, sans parler. Je suis rentré chez moi avec ce truc qu’elle m’avait laissé ds les bras, encore choqué de m’être senti si honteux, désarmé, moi qui suis d’ordinaire blindé. Je me suis croisé dans le miroir et je me suis regardé avec un peu moins d’amour que d’habitude, comme un peu sali. J’ai vu le reflet d’un enfant blessé qui se sentait seul, pas à la bonne place, qui n’avait rien demandé, qui avait été violenté. J’ai vu cet enfant et j’ai eu envie de le prendre dans les bras pour lui dire que ça aller passer. Il y a qqes jours ont m’a dit que la marche des fiertés, ça commençait à « soûler », qu’elle divisait plus qu’elle unissait et que même, elle nous desservait, nous les LGBT. Que c’était une caricature de « pédés », que ça ne faisait rien évoluer. Que c’était de la « musique à fond » mettant en lumière une sexualité qui devait rester privée. Mais samedi j’aurai préféré marcher avec fierté, entouré d’amour, de couleurs et de bonne humeur plutôt que de prendre un métro gris et bondé avec une bonne femme à mes côtés..