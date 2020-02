Quand le combat contre le cancer inspire une marque engagée

Si tu as apprécié ces portraits et les valeurs que véhiculent ces femmes et ces hommes sur Instagram, je te donne rendez-vous sur le site No Pressure by Instagram , une surprise t’y attend !

Battante. Indépendante. Engagée.

Après une demi-heure passée avec Charlotte Husson, ce sont ces mots qui me viennent à l’esprit. Et je me suis dis qu’elle aurait pu m’emmener n’importe où tant son énergie est forte et communicative !

Charlotte a 33 ans, elle est autrice du livre autobiographique L’Impossible est mon espoir, entrepreneuse et créatrice du vestiaire engagé Mister K.

Elle m’a raconté sa tumultueuse vie professionnelle, de laquelle on ne peut séparer l’épreuve qu’elle a surmonté : un cancer de l’ovaire agressif qui a remis tous ses choix de vie en question.

Si l’on remonte un peu en arrière, avant d’être entrepreneuse et de propulser sa marque sur Instagram, Charlotte était styliste.

La mode n’a pas toujours été une évidence pour elle, mais sa créativité et sa conception du beau, elles, sont là depuis le début :

J’avais un trait très enfantin et très féminin en même temps : je faisais beaucoup de petites silhouettes avec des vêtements parce que j’étais sensible aux matières et aux looks…

Ma mère m’a beaucoup aidée à trouver une école, et j’ai intégré un an plus tard une prépa de dessin. Mon rêve était, au départ, d’être illustratrice de livres pour enfants.

C’était la voie de garage, à l’époque en tout cas, donc je n’ai pas osé me lancer tout de suite. Mais j’étais super douée, et un prof d’art plastiques m’a dit, un jour, que je devrais faire une école d’art…

Ma grand-mère que j’adorais était une couturière incroyable, elle me faisait des costumes sublimes, et je pense que j’ai eu une sensibilité du beau très petite . Ma mère était aussi sensible à tout ça.

Depuis que j’ai 3 ans, mon père me fait parcourir tous les musées, m’emmène dans des églises et des mosquées pour écouter des chants, pour m’enrichir au maximum.

Illustrations réalisées par Charlotte

Une fois son diplôme de styliste de mode en poche, Charlotte fait ses armes pendant 4 ans auprès de la créatrice d’Heimstone, en tant qu’assistante styliste et directrice de production.

Plus tard, elle est engagée en tant que salariée chez Sézane, anciennement Les Composantes, dont elle dessine la première collection.

Et c’est à cette période, alors qu’elle a 27 ans, que la nouvelle tombe :

« On m’a diagnostiquée le 1er avril 2013. Et ce n’était pas une blague.

J’avais mal au ventre depuis 2 ans et très mal depuis six mois, j’allais voir un gynéco et un gastro-entérologue, et les deux se renvoyaient la balle.

Ils me disaient que j’étais un peu le malade imaginaire, que j’avais mal au ventre parce que je faisais un métier stressant, que je n’avais qu’à prendre du Spasfon et que ça irait mieux.

Mais pendant ces deux ans je suis quand même beaucoup allée les voir, et le diagnostic est tombé parce que j’ai fait une occlusion intestinale le 1er avril 2013.

Le chirurgien qui m’a opérée a vu l’étendu des dégâts : j’avais un cancer à un stade hyper avancé, stade 3C, veille de stade 4, dont l’origine était l’ovaire, alors que moi je pensais que c’était le ventre.

Mon monde s’est effondré, évidemment, mais je me disais surtout que je n’étais pas dingue et que j’avais bien un truc, après deux ans pendant lesquels on me disait que je n’avais rien.

Là j’avais enfin des mots sur mes maux, donc j’étais rassurée, même si j’aurais préféré qu’on me dise autre chose.

Une fois que le diagnostic a été posé, j’ai été très très bien prise en charge. Le traitement a duré 2 ans, j’ai eu 6 opérations en 1 an et demi, et 36 séances de chimiothérapie pour éradiquer le cancer de l’ovaire.

Pendant mes 2 ans de traitement je bossais en freelance pour Sézane mais j’étais un peu hors-circuit. J’avais une promesse d’embauche pour le jour où on m’annonçait que je serais en rémission, ce que j’espérais. »