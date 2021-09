Arrêtez de mytho avec vos chambres d’enfants sur Instagram, on connaît la vérité

Influencée par les idées déco venues tout droit d’Instagram, vous adoreriez aménager une chambre digne d’un magazine à votre môme. Mais en vrai, ça donnerait quoi ?

Ce tapis berbère blanc et noir tout moelleux est vraiment trop beau. Et il va hyper bien dans la chambre du gamin de cette influenceuse Instagram au 180 000 abonnés, alors vous aussi vous aimeriez trop l’avoir.

Mais au fond, est-ce une bonne idée ? Un bon investissement ? Le tapis berbère, la veilleuse lapin et le berceau en osier tissé à la main par des moines tibétains vont-t-ils passer le crash-test de votre enfant qui gerbe et morve partout, fait caca à outrance et pas que dans sa couche, et a la sale manie d’écraser de la nourriture sur toutes les surfaces ?

Voici un petit Instagram versus réalité, parce que je ne vous apprends rien : les réseaux sociaux, ce n’est pas la vraie vie.

Instagram VS réalité : la déco des chambres d’enfants

Quelles sont les tendances ? Qu’est-ce qui est très joli chez les influenceurs, mais pas du tout adaptable dans les foyers lambda ? Petite liste non exhaustive :

Le berceau en osier tressé : très joli, vintage et mignon tout plein sur les photos. Dans la vraie vie : absorbe très mal les giclées de vomi de la gastro du petit dernier et les morceaux coincés pourrissent à l’intérieur sans la possibilité de les extraire.

La veilleuse lapin : toute choupi pour que le chérubin ne flippe pas dans le noir, va hyper bien avec le tapis berbère. Dans la vraie vie : ne s'utilise qu'avec des piles qu'il faut changer toutes les semaines, et éclaire beaucoup trop la pièce pour être une veilleuse discrète réellement utilisable.

Le jouet arc-en-ciel Montessori en bois : design, mignon et très tendance. Dans la vraie vie : objet absolument ignoré par l'enfant qui lui préfère une vieille bouteille de Volvic avec des cailloux dedans.

L'attrape-rêve en pompons pastel à accrocher au-dessus du lit de l'héritier : parfait pour les photos, donne une petite sensation de quiétude et de nuits apaisées. Dans la vraie vie : se retrouve très rapidement arraché du mur par l'enfant en question, qui se découvre une passion folle pour les pompons à mâchouiller.

Le fameux tapis tout doux sur lequel on a presque envie de s'allonger pour taper une sieste. Très joli sur les photos, mais dans la vraie vie : attrape hyper bien les poils du chat ainsi que la morve et la bave du môme, facilitant grandement les bouloches pleines de microbes.

Les stickers « oiseaux qui s'envolent » : habillent les murs, discrets et pleins de charme. Dans la vraie vie : impossibilité physique d'accrocher le sticker en entier sans qu'un bout d'aile ne reste collé aux doigts. Si jamais l'oiseau arrive finalement à être accroché, l'enfant se chargera très rapidement de l'arracher.

Un tipi pour lire des histoires douces avec des animaux qui vivent des aventures trépidantes : hyper instagrammable, semble très cosy et confortable. Dans la vraie vie : le gamin va y foutre un pied pour la photo à envoyer aux grands-parents et s'en servira uniquement comme espace de stockage de ses jouets et de ses gâteaux à moitié mâchés.

Vous avez d’autres idées déco tendance ? Balancez-les-moi, je me ferai un plaisir de vous casser le délire. Bisous !

Crédit photo image de une : Tatiana Syrikova / Pexels

