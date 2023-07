Arrêtez tout, on a trouvé le cadeau le plus mignon et original qui soit pour un enfant

Vous cherchez un cadeau original pour un enfant ? Ça tombe bien, Madmoizelle a mis la main sur le cadeau le plus original et joli qui soit, fait sur mesure, à la main, et imprimé en France. Oui, bien vu, il s’agit d’un livre, dans lequel le personnage principal n’est autre que… Le doudou de votre enfant ! Rencontre avec la créatrice de ce joli concept.

Ah, trouver un cadeau original pour un enfant, quel que soit l’âge, c’est toujours une immense galère, surtout quand l’enfant est celui d’un proche. On veut à la fois épater l’enfant et le parent. Trouver le cadeau serait d’ailleurs en réalité un véritable sport.

Dernièrement, c’est ma fille de 2 ans que je tentais d’épater pour son anniversaire. Alors oui, elle a bel et bien eu cette tour de la Pat’Patrouille qui la faisait tant rêver depuis des mois dans la chambre de son cousin, mais je voulais aussi lui offrir un petit livre en plus, car il se trouve qu’elle aime beaucoup lire (enfin, regarder des livres et tourner les pages). Me voilà donc en quête de quelque chose d’original, qui ne soit ni T’Choupi ni Petit Ours Brun, en vain.

Mais c’était sans compter la puissance de mon feed Instagram, qui, sur les 2500 personnes auxquelles je suis abonnée, a ce jour-là décidé de mettre en avant la story de la bonne personne : Sophie Astrabie. Autrice et mère de trois petites filles, elle venait de publier un post dans lequel elle annonçait avoir écrit une courte histoire pour enfants, en collaboration avec une dessinatrice à l’origine d’un concept génial : Ourson d’avril.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie Astrabie (@sophieastrabie)

Le concept ? Une histoire dont le personnage principal n’est autre que… Le doudou de l’enfant. Et devinez quoi ? L’autre chose que ma fille aime par-dessus tout est son doudou. Bingo. Après avoir envoyé des photos du doudou en question, donné son nom et quelques infos supplémentaires, j’ai passé commande. Deux semaines plus tard, j’ai reçu le livre qui est aussi joli que de qualité. Et le gros plus : la réaction clairement unique de ma fille, qui était émerveillée.

Rencontre avec la créatrice derrière Ourson d’avril, celle qui met des étoiles dans les yeux des plus petits (et des parents aussi).

Interview de Gwladys Dahan, créatrice des livres Ourson d’avril

Madmoizelle. Bonjour, qui se cache derrière Ourson d’avril ?

Gwladys Dahan. Je suis Gwladys Dahan, la créatrice d’Ourson d’avril. Je n’ai jamais cherché à comprendre ce que faisait ce W dans mon prénom, mais je l’aime bien ! J’ai 39 ans, je me suis toujours ajouté une année, mais cette fois-ci, je vais rester sur 39. Je suis une très grande rêveuse. Je porte tout le temps des lunettes simplement pour voir encore mieux chaque détail des feuilles dans les arbres. J’aime la lumière du soleil à chaque instant de la journée. Mon premier métier, que j’ai laissé un peu de côté, c’est archi d’intérieur et designer produit. Je vis dans ma ville coup de cœur : Madrid ! J’ai 2 enfants qui trouvent normal que leur mère dessine des doudous toute la journée et j’adore l’idée ! Et chaque jour, je mesure la chance d’avoir ce job adoré que je me suis créé : celui de faire rêver les enfants…

Quel est le concept d’Ourson d’avril ?

Ourson d’avril, ce sont des livres pour enfant ultra-personnalisés dont le héros est : son propre doudou ! Chaque livre est dessiné à la main d’après la photo du doudou et est imprimé en France.

Comment l’histoire est-elle née ?

Ourson d’avril est né avec l’envie d’offrir un cadeau différent pour ma première nièce.

Je me suis posé cette question : quelle est la chose la plus précieuse (ou presque) dans la vie d’un enfant ? Son doudou était une évidence. Et puis j’aime les histoires, j’aime les contes, j’aime rêver, j’aime voir l’émerveillement dans les yeux des enfants, j’aime dessiner et j’aimais profondément mon doudou, alors c’était parti ! C’est comme ça que le premier livre a vu le jour. Ce cadeau fut un succès qui dépassa toutes mes espérances. Voir l’émotion dans ses yeux lorsqu’elle a découvert son doudou dans un livre fut un moment magique ! Puis il y a eu un deuxième livre, puis un troisième… puis le vôtre ?

Comment les livres sont-ils fabriqués ?

Je dessine chaque doudou d’après photo (oui, il y a de meilleurs photographes que d’autres). Puis je fais entrer le doudou dans l’histoire choisie par le client. Je propose actuellement 12 histoires différentes, 11 que j’ai écrites et une superbe collab’ avec Sophie Astrabie. Ensuite, les livres sont imprimés à l’unité et façonnés à la main dans une imprimerie française certifiée Imprim’Vert respectueuse de l’environnement.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.