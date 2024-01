Les poux : comment les repérer et surtout comment les anéantir ?

Les poux, c’est le cauchemar des parents. Redoutés et stigmatisés, ces insectes urticants parasitent les crânes de toute la famille et sont très difficiles à déloger. La solution pour en venir à bout ? De la détermination et (beaucoup) d’endurance !

Les choses de la nature ont peu de sens. L’homme a marché sur la lune et envisage de coloniser la planète Mars, mais il n’a toujours pas trouvé le moyen de se débarrasser des poux une bonne fois pour toutes.

Les poux font la terreur des parents d’enfants en collectivité. Ces créatures sautent de tête en tête pour coloniser des petits crânes tendres, au sang sucré saveur tartines. Si les enfants se transmettent en permanence un nombre impressionnant de bestioles et autres bactéries moyennement ragoûtantes, les poux caracolent depuis toujours en tête des charts des parasites les plus redoutés.

Cette sinistre gloire est méritée : les poux sont tenaces, et fréquentent l’homme depuis qu’il est homme. Ils ont eu le temps de développer de nombreuses stratégies évolutives, façon David contre Goliath. Mais dans ce cas précis, David est des millions et suce le sang de nos enfants.

Alors qui sont les poux ? Quels sont leurs sombres desseins ? Et comment s’en débarrasser ? On fait le point.

Mesdames et messieurs : peduculus humanus, le poux !

Le pou de tête, de son vrai nom pediculus humanus, est un insecte de la famille des Pediculidae. Créature hématophage, il ponctionne le sang via des morsures indolores, mais particulièrement urticantes localisées sur le crâne.

Malgré cette description parfaitement terrifiante, cet animal n’est pas dangereux et ne transmet aucune maladie. Les seuls « risques » sont dus aux démangeaisons, et à des grattouilles qui peuvent entrainer de petits bobos.

Seulement voilà, le pou se reproduit vite. Très vite. Le mâle possède deux paires de testicules et peut féconder 18 femelles en une seule saillie. Ensuite, chaque femelle peut pondre entre quatre et dix œufs par jours, qui deviendront à leur tour des poux adultes au bout de deux petites semaines. Ils seront alors prêts à s’accoupler. Ça fait beaucoup de monde sur la tête de nos enfants. Et la nôtre, puisque les poux, c’est avant tout une aventure qui se vit en famille.

Comment repérer des poux ?

Si vos enfants sont scolarisés ou gardés en collectivité et qu’un membre de votre foyer souffre soudain de démangeaisons capillaires, je suis désolée de vous décevoir : ce n’est pas une réaction allergique à votre shampoing de toujours. Ce n’est pas non plus un eczéma soudain. Les poux ont investi votre foyer.

Le pou adulte est visible à l’œil nu et mesure entre 2 et 4 mm. Il est rapide et se carapate à la lumière, il est donc conseillé de passer la chevelure (sèche ou encore imbibée d’après-shampoing) au peigne à poux. Si le peigne ressort souillé de petits points noirs ou gris : les vilains ont envahi votre foyer.

Les poux souffrent injustement d’une réputation de cracra. Néanmoins, ils ne sont en rien favorisés par la saleté et se repaissent aussi goulûment de crânes propres. Malheureusement, ce stigma est, lui aussi, souvent responsable de la propagation des poux.

Lorsque les parents réalisent qu’ils sont infestés, ils tentent d’endiguer eux-mêmes l’infestation, sans avertir la collectivité. Sachez que si votre enfant a des poux, il n’est probablement pas l’hôte zéro. À ce moment précis, vous êtes nombreux à serrer les fesses en espérant qu’il ne soit pas trop tard (si). Avertissez l’école ou la garderie au plus vite.

Pour se débarrasser du fléau, tout le monde doit agir de façon synchronisée pour éviter la recontagion.

Comment annihiler les poux ?

Le plus difficile, ce n’est pas d’éliminer les poux adultes qui sévissent actuellement sur votre tête, mais d’empêcher la prolifération de leur descendance. Deux lentes survivantes sur une seule tête et c’est reparti pour un tour. Pour chasser les poux, chacun possède sa propre formule magique. Lotion, shampoing ou produits naturels, sans jamais oublier le peigne, voici le protocole recommandé :

Assassiner l’insecte

Avant de passer le peigne, il est recommandé de tuer l’ennemi. Cela évite à l’ennemi de se cacher. À vous de choisir votre poison :

Le shampoing anti-poux : s’il en existe plusieurs types, tous les shampoings anti-poux ont en commun de contenir des produits répulsifs et nocifs pour ces parasites. Ils sont pensés pour être inoffensifs pour l’homme, mais n’hésitez pas à demander l’avis d’un pharmacien pour choisir le vôtre. La méthode alternative naturelle consiste à appliquer du vinaigre blanc, puis du démêlant, pour faciliter le passage du peigne.

LE GRAS : Si les solutions agressives font toujours des émules, on conseille désormais d’étouffer ces sales bêtes en les noyant dans le gras. Dans le commerce, vous pourrez trouver différentes lotions à base de diméticone. Une fois étalée sur le cuir chevelu, cette huile de silicone étouffe ces sales bêtes. Il suffit ensuite de recueillir leur cadavre encore chaud à l’aide d’un peigne. Des huiles naturelles, comme l’huile de coco, observent le même résultat. On conseille de les garder sur la tête toute une nuit, les cheveux contenus dans un bonnet ou une serviette hermétique, cela garantit l’asphyxie.

Le peigne

Le peigne à poux est l’arme indispensable de la chasse aux poux. Certaines marques de shampoing prétendent que leurs produits vous épargnent le peignage. C’est faux. Avec leurs six pattes, les poux s’accrochent à la racine de vos cheveux comme les acteurs boomers s’accrochent à Depardieu. Seul un ratissage méticuleux et répété peut débarrasser un crâne infesté de ses parasites.

Peignez une mèche après l’autre en retirant les résidus au fur et à mesure. Choisissez un peigne en bois ou en métal, aux dents serrées. Les peignes en plastique fournis avec certaines lotions sont réputés comme fragiles et peu efficaces.

Le lavage à 60 degrés

À ce stade de l’histoire, il est 22 heures et vos enfants sont déchaînés par la fatigue. Il serait tentant de les laisser se coucher sans changer de literie au préalable. Malheureusement, le pou et sa progéniture survivent jusqu’à 48 heures hors scalp humain. Linge, chapeaux, écharpes, brosses, tout ce qui est entré en contact avec vos caboches respectives doit être lavé à chaud.

L’arme secrète des poux : votre flemme

Après avoir lu les explications ci-dessus, vous vous demandez probablement pourquoi on fait tout un foin des poux. En comparaison de soirées percées dentaires ou gastro, le programme est très léger.

Il va pourtant falloir réitérer les étapes ci-dessus un certain nombre de fois. La taille des œufs de pou, et la difficulté de leurs hôtes à coordonner leurs attaques, impose une traque sur plusieurs générations. Pour contrer le développement des lentes, il faudra passer toute la famille au peigne fin tous les trois jours. Cette nouvelle routine qui fait hurler vos enfants, doit être suivie pendant trois semaines ou plus si les dents du peigne trahissent encore la présence de pediculus humanus.

En parallèle, les traitements doivent être renouvelés après une semaine, et parfois plusieurs fois jusqu’à disparition complète des poux. Certaines marques prétendent encore une fois qu’une seule application vous permettra de venir à bout de l’ennemi. C’est toujours faux. Même en admettant que vous ayez trouvé la seule marque au monde capable d’un tel miracle, ce ne sera jamais le cas de tous les petits copains de l’école qui continueront à partager leurs lentes jusqu’à l’extinction collective de l’épidémie.

Allez, courage ! Vous n’êtes pas seuls dans cette galère, vous avez toutes les familles de l’école avec vous, et leurs milliers de parasites capillaires, pour vous soutenir !

