Igari : quelle est cette méthode japonaise qui permet de sculpter ses pommettes avec du blush ?

Qu’il soit sous forme de poudre, de crème ou de stick… Le blush est un élément clé de la mise en beauté. Et s’il existe des tas de façons de l’appliquer, celle-ci, venant tout droit du Japon, risque fort de vous plaire !

Connaissez-vous la méthode Igari ? Non ? C’est normal, elle n’a pas encore fait une franche percée en France. Venant du Japon, elle fait pourtant beaucoup parler d’elle sur le réseau social TikTok où elle gagne en popularité de jour en jour.

Le concept ? Sculpter son visage en déposant la juste dose de blush à des endroits bien précis comme le dessous des yeux, le haut des pommettes, l’arête du nez, les tempes ou encore (et c’est le plus surprenant) sur le lobe des oreilles…

Pourquoi ces zones ? Eh bien car le but de la méthode Igari est de reproduire le rougissement naturel de la peau sans avoir à utiliser une tonne de produits.

Comment obtenir ce résultat ?

Pour commencer, il faut neutraliser le teint en appliquant un peu de correcteur sur les cernes, les arêtes du nez, ou encore le menton. Bref, sur toutes les zones où la peau a tendance à rougir. Une fois cette première étape réalisée, armez-vous de votre blush préféré (celui qui correspond le mieux à vos goûts et à votre carnation) et d’un pinceau à blush relativement petit. Appliquez votre produit sur les zones évoquées plus haut et ajoutez de l’highlighter sur les pommettes, le bout du nez, l’arc de cupidon, et, si vous le voulez, sur vos paupières mobiles. Finissez avec un baume teinté de la même couleur que votre blush pour colorer vos lèvres et le tour est joué !

Le blush : un produit de plus en plus populaire

Les tendances impliquant l’utilisation de blush font légion depuis quelques saisons déjà. Entre celle du sun burn blush, qui permet d’imiter l’effet d’un coup de soleil sur le visage, le blush blanc, qui illumine le teint ou encore le blush noir pour donner du peps à la mise en beauté… Il y a des dizaines de techniques et de produits différents qui sortent chaque mois. Une popularité qui vient probablement d’une certaine envie de diversification dans le domaine du maquillage. Le but ? Que tout le monde puisse y trouver son compte, quels que soient ses goûts, sa carnation ou ses envies…

La tendance Igari en photos

Crédits de l’image de une : @_minseo89.