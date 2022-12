Le blush blanc est l’obsession beauté du moment et voici tout ce que vous devez savoir avant de l’adopter

Après le violet et le noir, c’est au tour du blush blanc de se faire une place au soleil parmi les tendances beauté qui buzzent en cette fin d’année. Comment l’appliquer ? À quoi ça ressemble une fois porté ? Quelles sont les inspirations qui se cachent derrière cette nouvelle lubie… On vous dit tout.

S’il y a bien une chose à laquelle on ne s’attendait pas en cette fin d’année, c’est bien l’avènement du blush blanc. Nouvelle bizarrerie ou véritable coup de génie ? Eh bien avouons-le, ce produit à la teinte étrange se situe un peu entre les deux mais une chose est sûre, il ne manque pas de susciter chez nous, un peu de fascination et de questionnements.

Le blush blanc, pourquoi ?

Inspiré des mises en beauté japonaises traditionnelles, et popularisé par la maquilleuse Chiao Li Hsu en 2019 via Instagram, le blush blanc redevient le centre de l’attention du monde de la beauté grâce à une vidéo TikTok de @f.bermann publiée il y a quelques semaines. Très lumineux et intéressant, ce « blush » à la couleur froide rehausse le teint et donne bonne mine sans alourdir.

Le problème ? C’est que cette tendance, aussi esthétique soit-elle, n’est pas dédiée à toutes les carnations. Si les peaux les plus claires s’y retrouvent, les plus foncées, elles, n’y dénicheront pas leur bonheur.

Comment obtenir un effet visible ?

Si le blush blanc est au coeur des tendances d’aujourd’hui, les marques ne l’ont pas forcément vu venir. Du coup, il est très difficile de mettre la main sur un produit de teint de cette couleur, sauf si vous cherchez du côté du maquillage de cinéma ou de professionnels.

Mais si vous n’avez pas envie de vous ruiner, ou d’obtenir un résultat clownesque, vous pouvez aussi essayer d’utiliser ce que vous pouvez trouver facilement (ou ce que vous avez déjà chez vous).

Pour ce faire, il suffit d’appliquer un blush ou un enlumineur très clair, puis d’y ajouter directement un peu de fard à paupière blanc au pinceau pour l’intensifier. Le but ? Réussir à trouver le juste milieu entre la transparence (garante de glow) et l’intensité voulue. À vous de jouer !

Nos inspirations

Shoppez votre blush blanc

Comme on vous le disait plus haut, il est encore difficile de trouver des blushs blancs sur le marché. Pour vous aider, on a repéré 3 équivalents, qui feront le job à la perfection.

Color Stick – Make Up For Ever – 24€ les 16gr

Stick blanc – Nudestix – 32€ les 8gr

Ombre à paupières blanche – Pupa Milano – 16,50€

Crédits de l’image de une : @chiaolihsu.