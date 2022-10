Tendance Blush Nails : cette manucure venue de Corée va vous faire rougir des ongles

Cette tendance manucure venue de Corée est censée reproduire la fraîcheur d’une joue rosie par le blush… sur les ongles ! On vous dit tout sur les Korean Blush Nails.

Née de l’amour entre les Aura Nails et les ongles Glazed Donuts, la tendance Korean Blush Nails mêle couleurs diffuses et brillance miroir pour un résultat manucure qui se veut minimaliste et sophistiqué.

@pimil.studio

Qu’est-ce que la manucure Korean Blush Nails ?

Jin Soon Choi, manucure professionnelle et fondatrice de la marque de vernis à ongles JINsoon, nous éclaire sur la tendance dans les pages du magazine POPSUGAR UK :

La tendance Blush Nails vient de Corée et combine l’art du maquillage et du nail-art. C’est la petite sœur plus discrète et naturelle des Aura Nails qu’on voit partout depuis la fin de l’été, et c’est le style idéal pour cheminer doucement vers des manucures plus automnales.

Pour obtenir ce style, les puristes de la tendance Blush Nails utilisent leur fard à joues poudre préféré, dans une teinte plus ou moins soutenue en fonction de leur carnation, mais il est aussi possible d’opter pour deux teintes de vernis à ongles : un nude et un rose ou rouge frais.

@gellygirlnails

Comment reproduire la tendance Korean Blush Nails ?

Après avoir appliqué une première couche de vernis dans une teinte proche de celle de son ongle, on dépose un peu de blush poudre sur le centre de la plaque unguéal à l’aide d’un pinceau à paupières, puis on scelle la matière avec une seconde couche de laque légèrement colorée.

Un top coat pour la brillance, et voilà ! C’est grâce à cette méthode d’application en « sandwich » qu’on obtient le joli dégradé et l’effet fondu caractéristiques de cette manucure. « On peut ensuite ajouter des gemmes, des stickers et même des éléments de nail-art pour l’agrémenter », ajoute Jin Soon Choi, et créer un look à rougir de plaisir !

Bon à savoir : il est possible de remplacer la poudre par une goutte de vernis à ongles rosé, à condition de l’appliquer sur une base encore humide et d’estomper légèrement la matière vers l’extérieure pour que la transition soit la moins franche possible.

@shapeandtint

Crédit photo image de Une : @beatbeats sur Instagram