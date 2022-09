Baser le design de ses ongles en fonction de son aura, c’est la tendance mystique née sur les réseaux sociaux il y a peu. Et visuellement, ça vaut le détour.

Savez-vous exactement ce qu’est une aura ? D’après la définition du Larousse, l’aura serait une « bande de lumière entourant les êtres humains, que pourraient voir les médiums et dont la couleur varierait selon l’état spirituel du sujet. » Très mystique, il est vrai. Pourtant, l’univers du nail art a décidé de surfer sur la vague de l’ésotérisme, de plus en plus populaire chez les plus jeunes, selon une étude québécoise, afin de proposer des « aura nails ».

Cette manucure, au nom plutôt mystérieux, consiste à appliquer une ou plusieurs pointes de couleur représentant son aura, en dégradant le cercle pour que celui-ci se floute et devienne une sorte d’ombre dégradée. Généralement, les pros utilisent une machine aérographe pour parvenir à un résultat diffus, mais régulier. Rose, bleue, verte, orange… Tout comme les 7 chakras, l’aura aurait 7 couleurs principales (les plus courantes). Et elles ont toutes des significations bien distinctes.

Les différentes couleurs de l’aura et leur signification

Qu’on se le dise, définir sa propre aura est très difficile (et l’utilité de ce process peut être modérée, s’il est juste question de se faire les ongles). Rappelons avant tout que cette pratique est principalement ésotérique et qu’elle relève plus de la croyance que de la science. Néanmoins, si vous voulez craquer pour des aura nails, sachez que chaque couleur d’aura a sa propre signification. On vous explique tout ça en quelques mots.

L’aura bleue : cette couleur représente le chakra de la gorge . Elle est portée par des personnes communicantes, qui aiment le contact et ont plutôt confiance en eux.

cette couleur représente le . Elle est portée par des personnes communicantes, qui aiment le contact et ont plutôt confiance en eux. L’aura rouge : cette dernière correspond au chakra racine. Elle est portée par des personnes ayant une grande force vitale, étant bien ancrées dans leur corporalité et étant de nature stable.

cette dernière correspond au Elle est portée par des personnes ayant une grande force vitale, étant bien ancrées dans leur corporalité et étant de nature stable. L’aura orange : celle-ci correspond au chakra sacré . Elle caractérise la joie et la créativité.

celle-ci correspond au . Elle caractérise la joie et la créativité. L’aura jaune : la couleur jaune est liée au chakra du plexus solaire et au mental . Elle traduit la confiance en soi et l’identité. Portée par des personnalités magnétiques et à l’aise.

la couleur jaune est liée au . Elle traduit la confiance en soi et l’identité. Portée par des personnalités magnétiques et à l’aise. L’aura indigo : associée au chakra du troisième œil , l’aura indigo se situe entre le bleu et le violet. Elle signifie un entre-deux et est portée par des personnes justes qui aiment peser le pour et le contre de chaque chose. En revanche, si l’indigo n’est pas très bien défini, il peut également traduire un état d’anxiété, de mal-être.

associée au , l’aura indigo se situe entre le bleu et le violet. Elle signifie un entre-deux et est portée par des personnes justes qui aiment peser le pour et le contre de chaque chose. En revanche, si l’indigo n’est pas très bien défini, il peut également traduire un état d’anxiété, de mal-être. L’aura or : relative au chakra couronne , l’aura or fait écho à la sagesse, à la réflexion et à l’humanité de celle ou celui qui la porte.

relative au , l’aura or fait écho à la sagesse, à la réflexion et à l’humanité de celle ou celui qui la porte. L’aura blanche : très rare, l’aura blanche est une variante de l’aura dorée. Sa particularité, c’est qu’elle ne se montre pas à tous les coins de rue. Elle relie son porteur à l’énergie de l’univers. Elle traduit la rapidité de l’esprit, le perfectionnisme et la rigueur.

Et puisque la mode et la beauté servent à se définir de la façon qui nous chante, autant déterminer une couleur d’aura de notre choix et la porter comme bon nous semble. Fake it until you make it, disait queen Rihanna, non ?

Les inspirations

À lire aussi : Connaissez-vous la « Chin bangs », cette frange qui ajoute du mouvement à votre coiffure ?

Crédits de l’image de une : @deuzenity.