Ce mascara à la couleur originale va-t-il nous donner envie de bazarder tous les autres ?

Il n’y a pas que le noir dans la vie ! Ce mascara à la teinte chaude imaginé par la makeup artist Charlotte Tilbury pourrait bien bouleverser nos habitudes de maquillage.

Pour mettre en valeur le regard, le mascara fait figure d’essentiel. Si le principe de noircir ses cils ne date pas d’hier (dans l’Antiquité, on utilisait une pâte à base de poudre d’antimoine, une roche noir bleuté, pour les protéger contre certaines maladies), le mascara en tube comme on le connaît aujourd’hui est relativement récent : on le doit à Helena Rubinstein qui, en 1957, a créé la version fluide du mascara en cake. De tous les coloris disponibles, le noir est le plus populaire, mais une autre teinte commence à tirer son épingle du jeu, notamment grâce à un produit qui fait le buzz depuis sa sortie.

Mascara Pillow Talk Dream Pop de Charlotte Tilbury, la tendance pour réchauffer le regard

Lancé en 2020, le mascara Pillow Talk de Charlotte Tilbury promet de séparer, d’allonger et de réhausser les cils pendant 24h, tout en les enrobant de douceur grâce à une formule « soin » contenant des cires naturelles et de la kératine. Deux teintes sont disponibles : Super Black, un noir intense, et Dream Pop, un marron avec une pointe de rose. Et c’est cette dernière qui semble remporter tous les suffrages, notamment sur TikTok, où le hashtag #brownmascara comptabilise plus de quinze millions de vues.

Et au vu des résultats obtenus par les beauty addicts du réseau social chinois, il y a fort à parier qu’on va être nombreuses à troquer notre mascara noir charbon contre une teinte plus chaude.

Mascara Pillow Talk teinte Dream Pop — Charlotte Tilbury — 31 €

