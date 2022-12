Cette crème a déjà 20 ans, et elle se vend toutes les 15 secondes dans le monde

Lancé en 2001, ce soin 2-en-1 pour le visage est de retour sur le devant de la scène grâce à sa formule hybride qui hydrate tout en préparant la peau au maquillage. Sans surprise, TikTok n’y est pas pour rien !

Depuis quelques années, TikTok fait et défait les tendances beauté, et toutes les marques de cosmétiques, historiques comme émergentes, rêvent de voir l’un de leurs produits porté aux nues par la communauté de beauty addicts du réseau social chinois. La griffe américaine Bobbi Brown, créée en 1991 par la maquilleuse professionnelle du même nom, n’a pas attendu le boum de la plateforme pour faire le buzz, mais le coup de projecteur récent sur l’un de ses produits stars a certainement permis à la nouvelle génération de se découvrir un nouvel essentiel, la base de teint hydratante Vitamin Enriched Face Base.

Base de teint hydratante Vitamin Enriched Face Base, un produit 2-en-1 pour l’éclat du visage

En 1995, Bobbi Brown sort une première gamme de soins visage afin de compléter son offre de produits de beauté. Le but ? Préparer la peau à recevoir le maquillage afin que celui-ci reste frais et lumineux plus longtemps.

La Vitamin Enriched Face Base, produit hybride entre la crème hydratante et la base de teint, est lancée quelques années plus tard, en 2001. Elle contient un mélange de vitamines C, B et E, de l’acide hyaluronique, du beurre de karité et du squalane pour hydrater, repulper et illuminer le teint. Et sa formule culte n’a subi aucune modification jusqu’aujourd’hui !

Base de teint Vitamin Enriched Face Base — Bobbi Brown — 59 € les 50 ml

Vingt ans plus tard, le succès est toujours au rendez-vous : le hashtag #vitaminenrichedfacebase comptabilise plus de cinq millions de vues sur TikTok, et il s’en vend un pot toutes les quinze secondes dans le monde. Serez-vous la prochaine à craquer ?

Crédit photo image de Une : Getty Images