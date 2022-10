Voici les tendances skincare qui vont nous coller à la peau cet automne-hiver 2022

Skin cycling, ingrédients upcyclés, beauty food… Découvrez les tendances qui vont marquer la fin de l’année dans notre salle de bains.

À chaque changement de saison, les nouvelles tendances skincare sont l’occasion de refaire un point sur ses habitudes de soin de la peau. Cet automne-hiver, l’accent est mis sur l’intégrité de la barrière cutanée, avec des routines in & out (ndlr, qui mêlent cosmétiques et compléments alimentaires) douces pour la peau qui permettent de la rééquilibrer tout en renforçant ses mécanismes de défense naturels.

La méthode Skin Cycling pour planifier sa routine visage du soir

Le Skin Cycling est la technique de planification de la routine skincare du soir développée par la dermatologue Whitney Bowe qui buzze sur les réseaux sociaux. Elle repose sur une organisation cyclique qui, selon la professionnelle de santé, aiderait à résoudre de nombreuses problématiques cutanées comme l’acné, la rosacée, l’eczéma ou encore les taches. Comment ? En équilibrant l’utilisation d’actifs et de produits resurfaçants et accélérateurs du renouvellement cellulaire, souvent utilisés le soir, avec des pauses permettant à l’épiderme de se régénérer.

Concrètement, ça ressemble à ça :

1er soir (traitement): démaquillage/nettoyage, exfoliation chimique, hydratation

2e soir (traitement): démaquillage/nettoyage, rétinol ou rétinoïde, hydratation

3e soir (repos et réparation) : démaquillage/nettoyage, acide hyaluronique, hydratation

4e soir (repos et réparation) : démaquillage/nettoyage, acide hyaluronique, hydratation

Et le cinquième soir ? C’est facile : on retourne à la case départ, c’est-à-dire à l’exfoliation, et on continue de suivre le planning sur les jours suivants.

D’après la médecin, les premiers effets sur l’éclat du teint seraient visibles dès le huitième soir, soit après avoir effectué deux cycles de sa méthode Skin Cycling. Pour un résultat sur les ridules et sur les taches pigmentaires, il faudrait cependant attendre deux mois.

© Pavel Danilyuk

Les soins « barrière » pour renforcer la barrière cutanée

Barrière cutanée par-ci, barrière cutanée par-là… Grâce à la multiplication des « skinfluenceurs » (ndlr, les créateurs de contenu spécialistes du soin de la peau) sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, cette protection naturelle de la peau, constituée de la couche cornée et du film hydrolipidique, n’a jamais été si populaire ni si choyée !

Lorsqu’elle est endommagée, cette dernière n’assure plus sa fonction de barrière physique. Résultat ? La peau devient terne et rugueuse, elle se déshydrate et est plus vulnérable aux agressions extérieures. Il est donc important d’en prendre soin.

Les soins « barrière », riches en céramides, peptides, acides gras, cholestérol et squalane, permettent de restaurer, de rééquilibrer et de renforcer la barrière cutanée. On les trouve sous forme de sérum, de crème, d’huile et de baume bien réconfortants à utiliser dès que le besoin s’en fait sentir, et à volonté pendant les rudes mois d’hiver.

Retrouvez l’Elixir fortifiant barrière cutanée Evercalm de REN, 52€ pour 30ml

Retrouvez le sérum Omega + Complex de Paula’s Choice, 40€ pour 30ml

Retrouvez le Baume hydratant pour peaux sèches à très sèches de CeraVe, 14€ pour 454g

Les ingrédients et actifs upcyclés pour une routine plus responsable

L’upcycling (on parle aussi de « surcyclage » en français) est le principe de redonner de la valeur à des objets et des produits qui auraient terminé à la poubelle, sans assurance d’être recyclés. C’est très courant en mode et en déco, et ça se développe petit à petit en beauté, grâce à des marques engagées qui ont décidé de revaloriser les coproduits de l’industrie alimentaire et même leurs propres déchets. Un effort que les consommateurs apprécient et recherchent de plus en plus.

Les noyaux et coques de fruits sont transformés en particules exfoliantes, les graines et les pétales sont pressés pour obtenir des huiles riches en nutriments, les peaux de poisson servent à produire du collagène marin et les fruits et légumes jugés invendables sont récupérés pour enrichir les formules de soins pour le visage et pour le corps.

Retrouvez le Commage corps café + sucre de P.lab Beauty, 26€ pour 150ml

Retrouvez le Soin de jour hydratant de Cattier, 17,44€ pour 50ml

Retrouvez l’Huile précieuse radiance bio de Kadalys, 29,90€ pour 50ml

La beauty food, pour une approche beauté in & out

Encore marché de niche il y a une dizaine d’années, la nutricosmétique et les compléments alimentaires sont en plein boom ! Ces derniers, propulsés par l’intérêt grandissant de la génération Y pour l’alimentation-santé, viennent compléter nos apports quotidiens en apportant une dose supplémentaire de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments et d’acides gras essentiels.

Les compléments alimentaires, lorsqu’ils sont bien choisis, peuvent donner un sérieux coup de pouce au corps pour retrouver son équilibre, mais aussi venir parfaire une routine beauté de produits topiques dédiée à l’hydratation ou encore à la tonicité de la peau, en agissant là où aucune crème ne peut agir, à l’intérieur.

Pour changer des gélules et des comprimés sans saveur, de plus en plus de marques proposent leurs formules beauté sous des formes régressives de bonbons, de chocolats et de pop-corns. Une approche « plaisir » qui permet de prendre soin de soi sans en avoir l’air.

Retrouvez le Pop-corn Beauté d’Holidermie, 15€ pour 50g

Retrouvez le ruban On veut le secret des nymphes d’Atelier Nubio, 26€ pour 30 rubans

Retrouvez les Chocolats pro-collagen de Depuravita, 55€ pour 30 chocolats

Retrouvez les Gummies anti-imperfections Happy Skin de Birdie, 19,80€ pour 30 gommes

À lire aussi : Peau sensible vs. peau sensibilisée, on vous explique la différence

Crédit photo image de Une : Ron Lach et Monstera sur Pexels