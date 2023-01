Voici le produit qui rend le contour de l’oeil d’Emily Cooper lisse comme le scénario de la série

La saison 3 d’Emily In Paris est le dernier plaisir coupable des fans de mode et de beauté. Et, bonne nouvelle, la maquilleuse du show a récemment divulgué ses produits préférés pour la mise en beauté des actrices, dont la star de la production Netflix, Lily Collins.

Qu’on l’aime ou qu’on la déteste (ou un peu des deux), la série Netflix Emily In Paris, dont la première saison a été regardée par 58 millions de spectateurs dans le monde, est une source inépuisable d’inspirations mode, mais pas que ! Les looks beauté des actrices sont aussi régulièrement décryptés et loués pour leur chic « à la française » (du moins, l’idée que s’en font les Américains).

La makeup artist Aurélie Payen, qui travaille sur le show depuis la saison 1, a récemment dévoilé le contenu de son kit au site CNN Underscored, et sans surprise, les marques françaises sont à l’honneur. En effet, on y retrouve des pépites comme la brume tonique douceur de Payot, le rouge à lèvres mate L’Absolu Rouge Drama de Lancôme et l’eye-liner Infaillible Super Slim de L’Oréal Paris. Mais le produit qui nous fait le plus de l’œil est signé Talika, et clairement, ça sent le « coup de foudre » !

Patchs Eye Therapy de Talika, le secret du regard pointu d’Emily Cooper

Pour rafraîchir le contour des yeux des stars d’Emily In Paris, et notamment de Lily Collins, qui interprète le personnage phare de la série Netflix, Aurélie Payen a usé et abusé des patchs Eye Therapy de Talika.

En 15 minutes top chrono, ils gomment les cernes et les poches, et lissent les ridules du dessous de l’œil. Et la bonne nouvelle, c’est qu’ils sont réutilisables jusqu’à trois fois. Ils délivrent un cocktail d’huiles végétales de rose musquée, de germe de blé et d’avocat, ainsi que des céramides et du beurre de karité pour éliminer les traces de fatigue et rafraîchir le regard. Un produit indispensable pour Emily et ses amis qui doivent toujours avoir un coup d’œil d’avance.

Patchs Eye Therapy — Talika — 7,90 € pour deux patchs

À lire aussi : Voici l’astuce d’une dermato pour un contour de l’oeil rebondi comme des fesses de bébé

Crédit photo image de Une : @aureliepayenmakeup sur Instagram

Vous aimez nos médias ? Dites-le nous dans cette enquête !