On a testé ce mascara qui augmente le volume des cils de… 25%

Sorti récemment, le mascara Wonder Volume XXL de Clarins est l’outil idéal pour augmenter le volume des cils sans former de paquets. Et sa promesse est ambitieuse.

Le mascara parfait est très difficile à trouver. Certains forment des paquets au moindre coup de brosse, d’autres ont du mal à maintenir les cils recourbés, sans parler de ceux qui n’ont aucun effet… Voilà pourquoi ces derniers mois, cet outil cosmétique n’a plus vraiment la côte auprès des plus jeunes qui préfèrent davantage le naturel ou, au contraire, la pose de faux-cils aux allures télescopiques.

Heureusement, il y a des mascaras qui semblent avoir été conçus pour redresser la barre. Le Wonder Volume XXL de Clarins est de ceux-là. À mi-chemin entre le soin et le make up, ce dernier mêle une formulation à 86% similaire à celle d’un soin à des pigments noirs intenses. Mais ça n’est pas tout ! Deux complexes exclusifs ont été mis au point par la maison afin de doper ses compétences.

Dans un premier temps, le Volumizing Wax Complexe associe des cires de jojoba, d’acacia et de tournesol afin de nourrir les cils. Le Lash Boosting, quant à lui, est un mélange de panthénol et de sphinganine et permet d’aider à fortifier les cils, à les allonger et à les épaissir. Grâce au complexe Lash Boosting, les cils vont peu à peu s’allonger, s’épaissir et leur longueur augmentera naturellement de 25% en l’espace de 28 jours d’utilisation, selon les tests cliniques. Ensuite ? À vous de choisir si vous souhaitez continuer à mettre du mascara ou si la longueur de vos cils naturel suffit.

L’avis de la rédac’ beauté de Madmoizelle

Si vous aimez obtenir un résultat discret, avec des cils allongés sans pour autant créer de vilaines pattes de mouches, c’est le produit qu’il vous faut ! Après l’avoir appliqué au quotidien sur la durée d’un mois, j’ai pu constater qu’au-delà de remplir pleinement ses fonctions de mascara, mes cils nus étaient devenus moins fragiles et (surtout) plus longs. Recouverts d’actifs de soins pendant tout ce temps, ces derniers ont pu developper leur force face aux agressions du quotidien (démaquillage, vent, frottements). Il est donc plus rare de les voir tomber et je ressens dorénavant moins le besoin d’appliquer du mascara au quotidien.

