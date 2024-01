La consommation d’alcool des femmes augmente, d’après une nouvelle étude

Selon la nouvelle étude de Santé publique France, le phénomène des « alcoolisations ponctuelles importantes » est en nette augmentation chez les femmes.

Si les Français consomment de moins en moins d’alcool, la consommation des femmes, elle augmente, selon la dernière étude Santé publique France publiée mardi 23 janvier.

Selon des données qui portent sur l’année 2021, les tendances à long terme révèlent « une baisse très marquée de la consommation quotidienne déclarée au cours des dernières décennies », qui se traduit dans les chiffres de vente.

Les « alcoolisations ponctuelles excessives » en nette augmentation

En effet, le rapport documente l’augmentation des « alcoolisations ponctuelles excessives », soit boire plus de six verres au cours d’une même soirée. Et 23 % des femmes déclarent en avoir connu au moins une dans l’année, contre 21,4 % en 2017. Tandis que 8,6 % a déclaré en connaitre une par mois, contre 7,6 % en 2017.

Plusieurs hypothèses sont évoquées pour justifier cette hausse : « De façon générale, les grandes évolutions sociétales comme l’augmentation de la part de femmes participant au marché du travail, le recul de l’âge au premier mariage de l’âge du premier enfant » détaille Santé publique France.

Mais l’organisme d’étude évoque aussi le cas des femmes « évoluant dans des milieux masculins, notamment dans des sphères socio-économiques favorisées, pourraient avoir tendance à s’adapter aux comportements de consommation de ces milieux, afin de se conformer à certains codes informels ou encore à utiliser l’alcool comme une forme d’automédication pour lutter contre le stress perçu » détaille-t-elle dans l’étude.

Les Français restent tout de même de grands consommateurs d’alcool

De manière globale, la consommation d’alcool des Français baisse, notamment hebdomadaire, qui était de 62,6 % en 2000, et se situait à 39 % en 2021. Tandis que la proportion d’adultes consommant de l’alcool tous les jours a été quasiment divisée par trois, passant de 21,5 % en 2000 à 8 % en 2021.

Autre fait marquant : selon l’enquête, le rapport à l’alcool est désormais différent selon l’âge. Si les plus jeunes entre 18 et 34 ans consomment moins souvent, lorsqu’ils le font, ils boivent de manière plus excessive que les personnes âgées entre 65 et 75 ans. Concrètement, les premiers consomment en moyenne 3,2 verres par jour et ont 64,3 jours de consommation par an, tandis que les seconds consomment 1,6 verre, 123,7 jours par an.

Néanmoins, les Français restent de gros consommateurs, la part d’adultes en consommant chaque semaine, soit 39 %, étant restée stable depuis 2017. La consommation d’alcool est par ailleurs responsable d’environ 41 000 décès par an et fait partie des premiers facteurs de risque de décès prématuré, rappelle l’agence sanitaire.

