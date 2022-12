10 tendances beauté repérées sur TikTok qui ont marqué l’année 2022 

2022 sera bientôt derrière nous. Mais avant de tirer définitivement un trait sur cette année, revenons ensemble sur les tendances beauté nées sur TikTok qui ont eu le plus d’impact ces 12 derniers mois.

TikTok est une plateforme où l’on peut trouver de tout et (surtout) de rien. Mais il faut quand même le dire : les astuces et tendances beauté qui y naissent peuvent parfois être intéressantes. Justement, faisons le bilan : quelles sont les trends ayant vu le jour sur la plateforme chinoise qui ont été les plus prépondérantes en 2022 ? Vous avez une idée ? De notre côté, on en a répertorié 10.

L’oval lining

Pour celles qui souhaitent obtenir une bouche visiblement plus pulpeuse, des TikTokeuses ont imaginé un nouveau hack appelé l’oval lining. Ce dernier vise à créer une sorte de cercle, partant d’un point au-dessus de l’arc de Cupidon et d’un autre au-dessous de la lèvre inférieure. Une fois la forme ovale dessinée (en dépassant un peu), il suffit de la connecter aux commissures puis d’appliquer un peu de gloss ou de rouge à lèvres pour terminer le tout.

L’oval lining en images

La French illusion

Inspirée de la technique de l’ombré, la french illusion consiste à créer un premier dégradé de couleur sur le plat de l’ongle puis d’en superposer un autre au niveau de la pointe. Le but ? Obtenir une illusion d’optique qui donne à ce nail art son aspect si intéressant. Regardez plutôt !

La French illusion en images

Les siren eyes

Parmi les tendances qui ont énormément fait parler d’elles ces derniers mois, il y a les siren eyes. Le concept est simple : en allongeant le coin interne et externe des yeux, on peut obtenir un regard plus intense et félin quelle que soit sa forme d’yeux.

Les siren eyes en images

Le sun burn blush

La façon dont on applique le blush a bien changé depuis quelques mois. Aujourd’hui, ce n’est plus sur les joues que l’on va le déposer, mais sur le nez, le haut de pommettes et les tempes. Le but ? Réaliser un look semblable à un coup de soleil sur le visage. Le tout, sans avoir à mettre sa peau en danger. Une tendance baptisée sun burn blush.

Le sun burn blush en images

Le correcteur blanc

Si vous avez des difficultés à camoufler vos cernes, une technique visant à appliquer du correcteur blanc sur le contour des yeux puis à le couvrir avec votre fond de teint habituel a fait le buzz sur TikTok cette année. Une technique qui semble un peu farfelue au premier abord et qui pourtant, a fait ses preuves sur les peaux claires et mates. Vous avez la peau noire ? Misez plutôt sur un correcteur beige, pour obtenir le même effet contrastant.

Le correcteur blanc en images

Le liner pailleté

Que l’on veuille l’appliquer au ras de cil, sur les paupières ou au niveau du coin intérieur des yeux… Le liner pailleté s’est invité partout en 2022. Il apporte tellement d’éclat au regard qu’il y a de fortes chances qu’il revienne en 2023.

Le liner pailleté en images

Les bleached brows

Les sourcils décolorés pourraient remporter la palme d’or de la tendance beauté émanant de TikTok la plus populaire de 2022. Et pour cause : on l’a vu littéralement partout et sur tout le monde. En même temps, son aspect futuriste la rend particulièrement attrayante pour les beautystas à la recherche d’une nouvelle esthétique.

Les bleached brows en images

Le mascara glitter

On continue dans le registre des paillettes en mettant en lumière le mascara pailleté qui a commencé à se rendre célèbre en cette fin d’année 2022. Avec lui, pas besoin de se créer de look beauté trop élaboré, tant son aspect précieux se suffit à lui-même.

Le mascara glitter en images

Le skin cycling

Le skin cycling est une manière de tirer le meilleur parti de sa routine beauté. Comment ? En appliquant les bons produits au bon moment. La routine se développe comme suit :

1er soir (traitement) : démaquillage/nettoyage, exfoliation chimique, hydratation

2e soir (traitement) : démaquillage/nettoyage, rétinol ou rétinoïde, hydratation

3e soir (repos et réparation) : démaquillage/nettoyage, acide hyaluronique, hydratation

4e soir (repos et réparation) : démaquillage/nettoyage, acide hyaluronique, hydratation

Le skin cycling en images

Le make up Euphoria

L’esthétisme Euphoria continue de séduire les passionnées de beauté avec des looks toujours plus poussés et colorés. Paillettes, ombres à paupières irisées, liners chatoyants… Aucune limite n’est imposée quand on a envie de reproduire une mise en beauté inspirée de la série à succès. Et c’est très bien quand on a envie de s’exprimer.

Le make up Euphoria en images

D’après vous, quelle tendance beauté repérée sur TikTok en 2022 mérite de continuer sa progression en 2023 ?

Crédits de l’image de une : @newlookartistrybyunsa.