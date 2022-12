10 tendances beauté qui ont buzzé en 2022

Dans seulement quelques jours, nous allons laisser 2022 derrière nous. Mais avant de tourner complètement la page, l’heure est au bilan. Quelles sont les tendances qui ont le plus buzzé tout au long de l’année ? En voilà 10.

Des tendances beauté, il en sort des dizaines par mois. Si certaines sont adoptées par une niche, d’autres arrivent à faire une percée à plus grande échelle et à marquer l’histoire, ou du moins l’année. Justement, on en a trouvé 10 qui, d’après nous, résument bien 2022. Vous voulez les voir ? Scrollez !

Le regard pailleté

Qu’elles soient déposées sur la paupière mobile ou au niveau du ras de cils inférieur, les paillettes arrivent toujours à enchanter notre regard et à lui donner ce peps dont il a parfois besoin. Et on les voit tellement partout, qu’elles devaient être en tête de notre classement des tendances les plus populaires de 2022.

Le regard pailleté en images

Les glazed donut nails

Les glazed donut nails, popularisés par Hailey Bieber sont encore au cœur des tendances d’aujourd’hui. Pourtant, ces derniers ont commencé à faire parler d’eux l’été dernier ! Et si on les aime tant, c’est à la fois pour leur aspect précieux, mais aussi leur facilité d’entretien. L’avantage, c’est que cette manucure chromée s’accorde avec toutes les nuances de vernis, au cas où le blanc ne serait pas votre tasse de thé.

Les glazed donut nails en images

Le Burnt Blush

Que l’on soit plutôt team poudre ou crème, le blush est un essentiel de la routine make up. Il permet à la fois d’obtenir un joli teint tout en nous donnant des couleurs (particulièrement en hiver). Justement, pour réchauffer la peau quand il fait froid, n’hésitez pas à miser plutôt sur des couleurs plus chaudes comme la terracotta ou l’orangé afin de donner un côté estival à votre mise en beauté. Cette technique s’appelle le Burnt blush.

Le burnt blush en images

La bouche glossée

Les rouges à lèvres mat et satinés ne sont plus vraiment à la mode ces derniers temps. C’est normal, puisque le gloss les a tous déclassé. Coloré ou transparent, supplémenté par un peu de crayon à lèvres ou non pour souligner le contour de la bouche… Le gloss est absolument partout et va à tout le monde.

La bouche glossée en images

La coupe papillon

Que l’on ait les cheveux fins ou épais, la coupe papillon apporte le juste mouvement qu’il faut à notre masse capillaire pour resplendir. Inspirée de la coupe mulet et du volume des années 1970, la butterfly cut se décline en une série de dégradés sur l’intégralité des longueurs. Un coup de ciseaux qui rappelle une autre coupe bien connue et définitivement modernisée la Rachel.

La coupe papillon en images

Les bleached brows

Se décolorer les sourcils est indubitablement LE geste beauté le plus répandu de l’année. Repéré chez Lady Gaga, Doja Cat ou encore Kendall Jenner, ce parti pris radical fait disparaître les sourcils en un coup d’eau oxygénée.

Les bleached brows en image

Le liner coloré

Rose, bleu, vert, orange ou violet… Le liner coloré vient détrôner le noir, le blanc ou le marron cette année. Mais sera-t-il aussi populaire en 2023 ? Rien n’est moins sûr.

Le liner coloré en images

Le micro bob

Le micro bob ou la coupe Colette a fait son retour en 2022. Élégant et tout en mouvements, il sublime les cheveux en manque de volume. Associé à une frange longue, il devient un incontournable de l’année.

Le micro bob en images

Les ongles effet velours

On les a vus partout sur Instagram : les ongles effet velours. Vous savez, c’est cette manucure inspirée de ce tissu peau de pêche que certains adorent et d’autres détestent. Pour obtenir cet effet, il faut utiliser un vernis à ongles magnétique, ou des produits spécifiques appelés vernis « cat-eye » qui réagissent en la présence d’un aimant. Un travail de texture que les praticiennes en salon maîtrisent déjà très bien vu le nombre de demandes quotidiennes…

Les ongles effet velours en images

@modandjo

@sansungnails

La chin bang

Si ce terme anglo-saxon ne vous dit rien, rassurez-vous, il n’est pas spécialement répandu en France. Une chin bang est une frange commençant au niveau du menton qui est suivie par un dégradé. Plutôt longue donc, elle encadre le visage divinement et sans effort puisque vous n’avez pas besoin de passer de longues minutes le sèche-cheveux à la main pour la faire rebiquer. Et ça change tout !

La chin bang en images

À lire aussi : Serre-tête, bandeau, noeud dans les cheveux : les coiffures preppy ont le vent en poupe

Crédits de l’image de une : @juicyk.co.