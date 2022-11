Les ongles effet velours sont la tendance festive de cette fin d’année

Pour des ongles à la fête, on peut compter sur la manucure velvet, la tendance nail-art la plus luxueuse de cet hiver 2022.

Avec les fêtes de Noël et du jour de l’an qui approchent, les envies de paillettes et de nail-art « bijoux » reviennent au galop. Cette année, la tendance est aux ongles effet velours, une manucure inspirée des reflets chatoyants et de la texture veloutée de ce tissu star de l’hiver. Et on dit oui — nous et les millions de personnes qui ont consulté le hashtag #VelvetNails sur TikTok.

Qu’est-ce que la manucure velvet ?

Pour réaliser le fameux effet velours, pas besoin de se coller des bandes de tissu sur les ongles ! Il s’obtient en utilisant des vernis à ongles magnétiques, ou des produits spécifiques appelés vernis « cat-eye », ou « œil de chat » en français. Ils contiennent des particules qui, à proximité d’un aimant, se dressent sur la laque encore humide et donnent un aspect texturé à la manucure.

Une technique qui peut être réalisée en salon mais aussi chez soi si on a le bon matériel.

Nos inspirations de manucures effet velours pour les fêtes

À lire aussi : La tendance manucure French illusion va vous en mettre plein les ongles

Crédit photo image de Une : @sansungnails, @modandjo et @canvas__nails sur Instagram