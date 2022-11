La tendance manucure French illusion va vous en mettre plein les ongles

Inspirée de la classique French manucure, cette tendance nail-art au style presque psychédélique a tout pour plaire, l’originalité en plus.

Pour twitster la classique (mais indémodable) French manucure, on peut compter sur la créativité des fans de nail-art et des professionnelles du pinceau de vernis à ongles. Après la French inversée, la micro French et même la double French, une nouvelle tendance est sur le point de nous hypnotiser avec son dégradé de couleurs façon illusion d’optique : la manucure French illusion !

Qu’est-ce que la manucure French illusion ?

La French illusion est une technique de nail-art inspirée de l’ombré : un premier dégradé de couleurs est réalisé sur le plat de l’ongle, et un second est créé sur le bord libre de l’ongle naturel (ou de la prothèse) dans le sens inversé de la première variation.

C’est cette transposition des teintes qui donne à ce style de French manucure son aspect d’illusion d’optique qui attire inévitablement l’œil. Et il n’y a pas à dire, le résultat est étourdissant !

Nos inspirations pour un nail-art French illusion

Crédit photo image de Une : @disseynails sur Instagram