Serre-tête, bandeau, noeud dans les cheveux : les coiffures preppy ont le vent en poupe

Blazers, mocassins, jupes plissées, petites chemises… La mode s’intéresse à nouveau au style preppy… Et évidemment, ça n’a pas échappé au monde de la beauté non plus.

Queue-de-cheval sublimée d’un ruban en satin, chignon, bandeau et barrettes dans les cheveux… Cette saison, le style preppy est celui à ne pas manquer. Rien que sur le réseau social TikTok, le hashtag #preppyaesthetic est en tête d’affiche et comptabilise des millions de vues à lui tout seul. Alors forcément, les inspirations coiffures qui reprennent les codes de cet esthétisme inspiré de séries comme Gossip Girl, Emily In Paris ou du film Clueless sont nombreuses.

À l’initiative de cette tendance beauté, il y a une mouvance mode, celle de la dégaine « school girl » largement inspirée des looks des années 2000. Une période phare dans l’histoire de la mode, qui, au-delà des tenues, glorifiait des mises en beauté simples, mais toujours justes et chic.

Quand les accessoires pour les cheveux sont au coeur des tendances

La particularité avec les coiffures preppy, c’est qu’elles sont souvent associées à un ou plusieurs types d’accessoires. On retrouve ainsi le bandeau, qui fait son grand retour cette saison, le chouchou satiné, la ou les barrettes, le noeud dans les cheveux mais aussi et surtout le bandana. Un petit nouveau, revenant de l’ombre, qui n’attend qu’une seule chose : se faire sa place dans la lumière (et ça ne va pas tarder).

Nos inspirations de coiffures preppy

À lire aussi : 4 mythes sur la beauté clean qu’il est temps de débunker

Crédits de l’image de une : @hairdresser.patricia.