La meilleure façon de nouer un t-shirt

Parfois, il suffit d’un petit détail pour rendre une tenue stylée.

Tu peux porter un jogging et enfiler un grand t-shirt. Ça, c’est ton outfit de chez toi, pour être à l’aise.

Quand soudain, il te prend l’envie de sortir mais tu as la flemme de te changer. La solution : un petit nœud pour relever et cintrer ton t-shirt et le tour est joué !

Nouer un t-shirt de manière cool, pas toujours facile

Maintenant vient la difficulté :

Nouer son t-shirt, c’est pas forcément inné. Tu vas peut-être faire ça un peu n’importe comment et ça ne va pas forcément être joli ni très bien fixé.

Insup de sentir son t-shirt se défaire toutes les 5 minutes, n’est-ce pas ?

Pire, tu vas peut-être même recourir à l’élastique et tenter tant bien que mal de le cacher.

Aujourd’hui, je te propose la solution à ce problème.

Elle nous est livrée par le compte TikTok @style.

La voici.

Comment nouer un t-shirt efficacement

Croise le bas de ton t-shirt pour avoir deux bouts

Tire bien

Fais un twist

Rentre l’un des bouts dans l’autre (en gros, tu lui fais un petit chapeau)

Vois plutôt.

Et voilà, magie !

Ça marche le mieux avec de grands t-shirts épais. Moins il y a de tissus, plus la matière est fine ou glissante, et moins il y a de chance que cela tienne bien !

Mais ça fonctionne relativement bien avec un débardeur lambda, puisque je le porte ainsi depuis ce matin et que tout tient.

Donne-moi des nouvelles dans les commentaires si tu testes cette méthode ! Et si tu en as une autre a partager, n’hésite pas.

À lire aussi : La méthode miracle pour resserrer un pantalon trop grand