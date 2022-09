Qu’est-ce que le siren eyes, la tendance maquillage qui change du traditionnel oeil de chat ?

Cette technique permet d’étirer le regard et de lui donner un charme envoûtant comme le chant d’une sirène. On vous explique comment la reproduire chez vous.

Après le kitten-eye liner, l’eyeliner rétro façon Adèle ou encore l’eyeliner « queue de poisson », une nouvelle tendance de maquillage du regard fait particulièrement parler d’elle : le siren eyes, qu’on pourrait traduire par le make-up « yeux de sirènes » en français. Cette technique, qui peut être réalisée grâce à une application précise de fards à paupières (et parfois de crayon ou d’eyeliner liquide), permet d’allonger l’œil et de donner au regard une touche de mystère presque féérique.

Très populaire sur les réseaux sociaux — notamment sur TikTok, où le hashtag #sireneyes comptabilise à date plus de 618 millions de vues — la tendance siren eyes n’est pas prête de prendre le large. Et pour cause : elle va à tout le monde ! On vous explique comment la reproduire chez vous.

Comment reproduire la tendance siren eyes ?

En fonction de l’intensité qu’on souhaite donner à son maquillage siren eyes, la technique diffère légèrement, mais dans tous les cas, il vous faudra une palette d’ombres à paupières neutres, quelques pinceaux pour appliquer et estomper les fards, ainsi qu’un mascara.

Réaliser un maquillage siren eyes naturel

Pour un look naturel très fondu et qui allonge l’œil, la makeup artist Asta J. conseille d’unifier sa peau avec son anti-cernes habituel, de fixer le produit avec un voile de poudre, puis d’appliquer un fard marron plusieurs tons plus foncés que sa carnation sur le coin externe de la paupière mobile, en étirant la couleur vers la tempe.

Afin de réaliser une application précise et d’obtenir le fameux effet allongeant du siren eyes, elle recommande de s’aider d’une carte (mais ça fonctionne aussi avec un bout de sparadrap ou une feuille de papier).

Une fois la première teinte parfaitement estompée, la maquilleuse professionnelle préconise de prélever une seconde teinte de marron, plus foncée que la précédente, et de l’appliquer au ras de la frange de cils supérieure en s’aidant de la carte, toujours en étirant la matière vers la ligne des cheveux.

Cette étape terminée, elle propose d’appliquer le même marron foncé dans le coin interne de l’œil, en exagérant la pointe à l’aide d’un pinceau fin et biseauté. « Le but est de recréer l’effet lifting du siren eyes », explique-t-elle dans une vidéo qui a déjà récolté plus de 160 000 likes.

Pour parfaire le look, elle applique une ombre à paupières beige irisé au centre de sa paupière mobile, ainsi que plusieurs couches de mascara.

Réaliser un maquillage siren eyes sophistiqué

Afin d’obtenir un maquillage siren eyes plus intense, la youtubeuse Marion Caméléon remplace l’ombre à paupières marron foncé par un fard noir très pigmenté, qu’elle applique comme un eyeliner, en s’aidant d’un bout de sparadrap pour obtenir une ligne bien droite. De façon à obtenir un effet fumé, elle estompe ensuite la couleur à l’aide d’un petit pinceau. Un look plus audacieux, mais qui fera son petit effet à la cour du roi Triton.

Crédit photo image de Une : @mariacabello.makeup