Marion Caméléon ne jure que par cet anti-cernes qui coûte 10,50€

Dans Lâche ta routine, une Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Marion Caméléon, youtubeuse et maquilleuse pro, qui nous révèle sa routine makeup du moment.

Depuis 2017, la youtubeuse Marion Caméléon, de son vrai nom Marion Moretti, ravit les fans de maquillage avec des tutoriels ultra-détaillés, des vlogs et des tests de produits de beauté. Passionnée de couleurs franches, elle se démarque par une grande technicité et une créativité sans bornes – ne loupez surtout pas ses idées de transformations pour Halloween, un vrai plaisir pour les yeux.

Le lundi 21 mars 2022, la makeup artist a sorti une palette de fards à paupières et un eye-liner pailleté en collaboration avec Sephora et, sans étonnement, le succès a été immédiat : l’e-shop de l’enseigne de parfumerie a planté et les produits, notamment la palette, se sont vendus comme des petits pains.

Pour célébrer ce succès, Marion Caméléon partage avec Madmoizelle sa routine makeup du moment. Et clairement, elle donne très envie !

La routine makeup de Marion Caméléon

Sa base de teint – Primer + Serum Plump Right Back de NYX

« Je change assez souvent de base de teint et en ce moment j’oscille entre celle de NYX et la Mattifine Shine Control 12h de MAC (32€). Selon les jours, j’en applique une des deux sur tout mon visage, ou alors je mets le primer de NYX en premier puis quelques touches de celui de MAC sur la zone médiane.

Et quand je veux un teint plus translucide et « gooey », j’utilise la Strobe Cream de MAC (39,90€) sur tout mon visage. »

Retrouvez la base de teint Primer + Serum Plump Right Back de NYX, 16,95€

Son fond de teint – Dior Forever Skin Glow

« Comme pour le primer, je change de fond de teint en fonction de mes envies et de mes besoins. J’aime beaucoup le Dior Forever Skin Glow de Dior et le Light Reflecting de NARS (48€), que j’applique à l’éponge pour plus de couvrance. »

Retrouvez le fond de teint éclat Dior Forever Skin Glow de Dior, 52€

Son anti-cernes – Sérum correcteur Bare With Me de NYX

« Pour camoufler mes cernes, je ne jure que par le Sérum correcteur Bare With Me de NYX. Je le trouve parfait : il a une bonne couvrance mais il ne marque pas la peau fine du contour des yeux.

Je l’utilise aussi pour cacher les petites imperfections lorsque mon fond de teint n’est pas suffisant, mais c’est rare. »

Retrouvez le Sérum correcteur Bare With Me de NYX, 10,50€

Son highlighter – Poudre illuminatrice Soft & Gentle de MAC

« En ce moment, j’adore le Soft & Gentle de chez MAC car il a des reflets neutres qui s’adaptent à tous les types de maquillages. Il rend la peau ultra satinée et on peut doser son application pour que le résultat soit plus ou moins intense. »

Retrouvez la Poudre illuminatrice Mineralize Skinfinish Soft & Gentille de MAC, 39,90€

Son blush – Blush poudre Kiss ‘N Tell de ColourPop

« J’utilise plutôt des blush poudre dans des teintes pêche car elles s’accordent aussi bien avec les maquillages aux tons froids qu’aux tons chauds. J’aime bien celui-ci de ColourPop, ou encore le Warm Soul de MAC (33€). »

Retrouver le blush poudre Kiss ‘N Tell de Colourpop, $10

Sa poudre fixatrice – Genius Magic Powder de Charlotte Tillbury

« En ce moment, j’aime les poudres avec un léger fini satiné pour donner une apparence fraîche à la peau, comme celle de Charlotte Tilbury. Lorsque je souhaite un fini complètement mat, j’utilise la poudre libre fixante de Laura Mercier (44€). »

Retrouvez la poudre Genius Magic Powder de Charlotte Tilbury, 42€

Sa base à paupières – Base Shade de P.Louise

« J’utilise la base P.Louise qui est une valeur sûre quand on aime les maquillages intenses comme moi. C’est une base qui va servir à intensifier les fards plus qu’à les maintenir en place, mais je ne jure que par elle depuis plusieurs années maintenant. »

Retrouvez la base à paupières Base Shade de P.Louise, 14,50€

Sa palette de fards à paupières – Palette Sephora x Marion Caméléon

« En ce moment, je ne me sers que de ma palette en collaboration avec Sephora, qui est sortie le 21 mars dernier. Elle contient toutes les teintes dont j’ai besoin pour réaliser n’importe quel type de maquillage : du nude en passant par le coloré ou le dark, je peux tout faire ! Mais en tant que passionnée, j’adore tester les nouveautés alors j’utilise beaucoup de palettes très différentes. »

Retrouvez la palette de 24 fards à paupières Sephora x Marion Caméléon, 34,99€

Son eyeliner – Eyeliner et ombre à paupières 2-en-1 Sephora x Marion Caméléon

« J’adore l’eyeliner noir pailleté que j’ai créé avec Sephora. Il peut également se transformer en base à paupières pailletée, par exemple pour réaliser un smoky. Il m’arrive aussi de le mettre sur mes cils pour apporter une touche de brillance tout en subtilité. »

Retrouvez l’eye-liner et ombres à paupières 2-en-1 Sephora x Marion Caméléon de Sephora, 13,99€

Son mascara – Stack Mega Brush de MAC

« J’aime beaucoup le mascara Stack de MAC qui est sorti avec deux brosses différentes, une pour les cils du haut et une pour les cils du bas ou les cils courts. Il dépose beaucoup de matière pour un style un peu sixties et j’adore ça ! »

Retrouvez le mascara Stock Mega Brush de MAC, 35€

Ses faux-cils – Tatti Lashes et Noje Beauty

« Mes marques préférées en ce moment sont les Noje Beauty et les Tatti Lashes, qui sont excellents au niveau des modèles et du confort. Je pose également des faux-cils sur mon ras de cils inférieur et les modèles Tatti Lashes sont, selon moi, les meilleurs sur le marché aujourd’hui. »

Son rouge à lèvres – Rouge liquide Velvet Couture de LH Cosmetics

« Je n’ai pas de rouge à lèvres préféré car j’utilise de tout. Des rouges à lèvres crème, des gloss, des rouges liquides… Ça dépend du maquillage et de mon envie, de l’endroit où je vais etc. En ce moment mon combo nude préféré est le rouge liquide dans la teinte Dusty Pink de LH Cosmetics, et je rajoute un gloss de la même marque par-dessus ! »

Retrouvez le rouge à lèvres Velvet Couture Dusty Pink de LH Cosmetics, 23,95€

Son spray fixateur – Plump Right Back de NYX

« J’adore le Plump Right Back de chez NYX en ce moment, sinon j’utilise une valeur sûre : le FIX+ de MAC (26€) qui existe en plusieurs finis et parfums. »

Spray fixateur Plump Right Back de NYX, 8,50€

À lire aussi : Barbara Olivieri révèle sa routine skincare pointue de journaliste beauté