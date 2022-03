Barbara Olivieri révèle sa routine skincare pointue de journaliste beauté

Dans Lâche ta routine, une Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Barbara Olivieri, journaliste tendances mode et beauté, qui nous révèle sa routine d’experte du glow.

Depuis plus d’un an, Barbara Olivieri décrypte les tendances sur Madmoizelle et ravit les fans de mode et de beauté grâce à ses sélections pointues et ses conseils d’experte. Passionnée de skincare depuis l’adolescence, elle choisit ses produits avec attention et jongle entre les actifs réconfortants et purifiants pour prendre soin de sa peau sèche à tendance acnéique (oui oui, ça existe !). Voici sa routine du moment, résolument pointue.

La routine skincare du matin de Barbara Olivieri

Réaliser ma routine skincare est un vrai moment de kiff pour moi. C’est un temps que je me dédie à moi-même, une pause dans ma matinée ou dans ma soirée pour me recentrer et me permettre de faire le point et de me détendre. Ce n’est absolument pas une contrainte, d’autant qu’elle ne prend pas tant de temps que ça : en moyenne, je dois y passer peut-être cinq à six minutes le matin et pareil pour le soir.

Sa lotion – Lotion lactée apaisante de Patyka

« Le matin, je ne me lave pas le visage, car j’estime que je fais déjà bien assez le soir avec le double nettoyage, mais j’utilise une lotion de la marque Patyka. Elle réveille ma peau tout en douceur et me permet de me débarrasser du sébum et des peaux mortes accumulées pendant la nuit. En plus, elle est apaisante, ce qui est parfait pour moi au sortir de la douche. »

Son sérum – Sérum acide hyaluronique pur de Merme

« J’ai essayé pas mal de sérums mais finalement, je tends à racheter toujours les mêmes choses car je reste plutôt fidèle à ce qui fonctionne pour moi. J’aime beaucoup le sérum à l’acide hyaluronique de chez Merme car il repulpe vraiment ma peau sèche et déshydratée ! »

Sa crème de jour – Pink Cloud Soft Moisture Cream d’Herbivore

« Ma crème de jour varie en fonction des saisons. En ce moment, j’utilise la Pink Cloud d’Herbivore. En plus de son packaging trop mignon, sa formule est irréprochable et elle est à la fois hydratante et ultra désaltérante. En plus, elle agit sur les premières rides, et maintenant que j’ai 30 ans, je suis totalement la cible ! »

Son contour des yeux – Soin éclat contour des yeux anti-cernes de REN

« Je m’amuse à dire que je suis cernée depuis l’enfance. C’est un peu caricatural, mais en même temps, c’est vrai. Ma mère est cernée, mon père est cerné, mon frère qui a 12 ans est cerné… C’est une caractéristique héréditaire chez moi. Du coup, même si j’adore essayer des crèmes dédiées à la zone du contour de l’œil, je dois bien avouer que pas grand-chose n’est efficace sur moi. Mais j’ai tout de même vu une différence depuis que j’utilise ce produit de la marque REN, qui donne au cerne une apparence moins marquée. »

Son huile de soin – Huile visage Rosehip Bioregenerate de PAI

« J’adore les huiles de soin ! J’en mets de jour comme de nuit et c’est le seul produit qui me permet d’obtenir un vrai glow. Du coup, j’en use et abuse. Ma préférée n’est pas très originale, mais c’est un classique dont je n’arrive pas à me passer : l’huile de rosier sauvage de Pai. Au-delà d’apporter de l’éclat, elle a un effet cicatrisant sur la peau, elle donne bonne mine et elle sent divinement bon. Bref, elle est indétrônable selon moi. C’est l’avant-dernière étape de ma routine de jour, et je l’applique juste avant l’écran solaire. »

Son SPF – Crème solaire visage SPF50 de Rudolph Care

« Étant originaire de Marseille, ville où il fait beau 300 jours de l’année, je sais que se protéger du soleil est très important, hiver comme été. Du coup, j’applique tous les jours un SPF 30 (en hiver) ou 50 (en été) de la marque Rudolph Care. Je l’aime parce que c’est l’une des seules à ne pas me donner de boutons mais aussi parce qu’elle dispose d’actifs anti-âge. Un vrai plus qui évite de finir la journée avec la peau cartonnée. »

Son baume à lèvres – Lip Booster acide hyaluronique + Peptides de Paula’s Choice

« Mes lèvres sont souvent sèches alors j’utilise beaucoup de baumes à lèvres. Ma dernière trouvaille est le Lip Booster à l’acide hyaluronique et aux peptides de Paula’s Choice. En plus d’hydrater profondément, il repulpe les lèvres et laisse un effet glossy. J’adore ! »

La routine skincare du soir de Barbara Olivieri

Le skincare m’a permis de retrouver confiance en moi, de mieux comprendre ma peau mais aussi d’acquérir un bon niveau de connaissance des processus inhérents au fonctionnement de l’épiderme.

Son baume démaquillant – Baume démaquillant d’Oh My Cream Skincare

« Je suis une fan absolue du double nettoyage et la découverte de cette technique a eu un effet incroyable sur la qualité de ma peau. Pour commencer, j’utilise le baume démaquillant d’Oh My Cream Skincare. Sa texture est riche, il est très efficace pour retirer le maquillage et il se transforme en huile au contact avec la peau. Il contient de l’avoine et de la cire d’abeille ce qui offre un effet apaisant et il dispose aussi d’un peu d’acide salicylique anti-imperfections. C’est donc le produit parfait pour moi et je l’utilise depuis de nombreuses années. En plus, son tube est si gros qu’il tient au moins deux mois ! »

Son nettoyant – Gelée nettoyante d’Oh My Cream Skincare

« Pour compléter l’effet du baume, j’utilise le nettoyant de la même marque. Toute douce, riche et onctueuse, cette gelée permet de parfaire le démaquillage sans pour autant assécher ma peau. En plus, elle dispose de ferments lactiques qui permettent de reconstruire la flore bactérienne de la peau, et ça aide quand on a passé une dizaine d’années à penser que se décaper le visage était le seul moyen efficace pour faire disparaître les boutons… »

Son exfoliant – Poudre exfoliante d’Oh My Cream Skincare

« Je n’utilise pas de gommages à grains car ils sont trop agressifs pour ma peau et me donnent l’impression de me rayer le visage. En revanche, une fois par semaine, j’utilise avec plaisir un exfoliant chimique. En ce moment, j’utilise la poudre exfoliante d’Oh My Cream qui est à la fois douce et efficace. Mais je dois dire que ma préférée reste le Daily Microfoliant de Dermalogica (66€), qui laisse la peau aussi belle que celle d’un bébé. »

Son sérum – Sérum peau très sèche Mo+P d’Odacité

« Le soir, j’utilise le sérum Mo+P d’Odacité, qui est une petite tuerie car il nourrit et répare ma peau avec deux petites gouttes seulement. Je le mets avant de me coucher, pour me réveiller avec la peau hydratée et rebondie, mais on peut aussi l’appliquer le mettre le matin. »

Son soin anti-imperfections – Clarifying Spot Treatment de Dr.Barbara Sturm

« J’évite de percer mes boutons, mais parfois ça arrive, car j’ai du mal à résister à ce genre de tentation. Avant et après avoir commis cette action néfaste pour ma peau (mes boutons sont souvent enkystés et mes cicatrices en creux), j’applique directement ce soin anti-imperfections. Il permet à la lésion de cicatriser correctement, de diminuer en quelques jours (dans le cas où j’aurais résisté à la tentation de la tripoter) et la fait globalement disparaître plus vite. »

Sa crème de nuit – Baume réparateur nuit Evercalm de REN

« La crème de nuit que j’utilise doit être ultra riche et régénérante. J’aime bien le Baume réparateur nuit Evercalm de Ren qui est très réconfortant. J’ai testé également le Baume de nuit revitalisant d’Oh My Cream Sincare (42€) et je l’ai adoré ! Au cœur de l’hiver, je le mettait même en journée car ma peau vit très mal le froid. Globalement, j’aime ces formules car elles enveloppent ma peau d’une couche de douceur, elles l’apaisent et la réparent. C’est vraiment ce qu’il me faut. »

