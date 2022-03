Mymy Haegel nous dévoile sa routine beauté ludique et sans fioritures

Dans Lâche ta routine, une personne nous présente chaque semaine ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est au tour de Mymy Haegel, notre rédactrice en chef et figure emblématique de Mad, de nous ouvrir son vanity… Et de nous révéler tous ses secrets.

Mymy entretient une relation particulière à la beauté. Après avoir fait un rejet total des codes de la féminité, elle s’y est par la suite intéressée avec prudence et distance pour finalement arriver à ce constat : « prendre soin de soi, ça peut être fun » ! Mais ce n’est pas parce que ce domaine l’intéresse qu’elle mord à l’hameçon de tout le marketing qui entoure la beauté :

« Je reste très méfiante envers tout l’aspect marketing du concept, l’idée qu’on ne pourrait pas décemment vivre sans routine skincare par exemple. »

Curieuses de connaître sa routine ? Let’s go !

Sa routine skincare

« Je garde l’aspect ludique et self-care de la beauté, sans en faire un passage obligé dans ma vie : flemme de me démaquiller le soir, pas envie de me maquiller pendant deux semaines, oubli de ma routine skincare tout le week-end ? Je ne culpabilise pas, c’est OK. »

Son huile nettoyante

Je me lave le visage avec une huile Nivea tout simplement car elle était en soldes et que la team beauté de Madmoizelle m’a convaincue de tenter le double nettoyage, donc je voulais une huile !

Huile démaquillante apaisante, Nivea, 4,67€

Son gel nettoyant

En seconde étape, j’utilise le Super Amino Gel Cleanser de Summer Fridays- mais à vrai dire j’ai dû aller vérifier dans ma salle de bains quel produit c’était. Je n’en connais même pas la marque.

Super Amino Gel Cleanser, Summer Fridays, 38€

J’aime bien ces deux produits, mais ne vous y trompez pas : ils sont agréables, ne laissent pas de résidu après le nettoyage, ne collent pas et sentent bon sans avoir une odeur trop présente. C’est juste que je suis davantage fidèle au geste — ici le double nettoyage — qu’à tel ou tel flacon de telle ou telle marque.

J’utilise mes produits jusqu’à les finir ou les voir se périmer (RIP mon toner que j’ai laissé prendre la poussière après une semaine de test, je devrais le donner…), ensuite j’aime bien changer, je papillonne et je suis curieuse !

Son exfoliant

J’exfolie mon visage une fois par semaine avec le Lemon Face Wash de Body Shop. Pour le coup, je le rachèterai peut-être : il est vraiment agréable, dure longtemps et n’agresse pas ma peau — qui n’est pas spécialement sujette aux boutons à part un ou deux en période de syndrome pré-menstruel, mais a développé pas mal d’imperfections liés au port du masque.

Purifying Face Wash, The Body Shop, 13€

Ses soins spécifiques

Je teste cette année de m’atteler à une vraie routine skincare visage avec le trio The Ordinary : la solution contour des yeux à la caféine, puis j’applique le sérum à l’acide hyaluronique sur tout le visage quand il fait froid je remplace ma crème hydratante par l’huile de cynorrhodon.

Honnêtement, j’adore les petits flacons (ça parle à mon âme d’alchimiste) et l’aspect rituel est plutôt agréable. Je ne le fais pas tous les matins et tous les soirs, mais presque ! Donc qui sait, ça va peut-être durer. En tout cas, ces trois produits sont top et durent longtemps malgré leur petit format puisqu’on en utilise peu à chaque fois.

Solution à la caféine, The Ordinary, 7,90€

Acide hyaluronique, The Ordinary, 7,90€

Huile de rosier sauvage, The Ordinary, 9,45€

Sa crème hydratante

J’ai une seule crème hydratante et c’est déjà très bien ! C’est la Alvira de la marque Action (mais elle a ne se vend plus maintenant), donc difficile de faire moins cher. D’habitude je préfère les textures gel, mais celle-ci est assez légère et fraîche pour que je la trouve très agréable.

Et je n’ai pas peur de tester des produits hard discount, je sais par exemple que Cien, la ligne de cosmétiques Lidl, est réputée pour sa qualité.

Sa routine corps

De temps à autre, tous les quinze jours je dirais, je me frotte le corps avec le gommage corps à la framboise de chez The Body Shop. Principalement parce qu’il sent tellement bon la confiture que c’est presque difficile de ne pas y goûter, donc il est très agréable, et j’imagine qu’il ne fait pas de mal à ma peau !

Gommage corps, The Body Shop, 17€

C’est tout. Je n’aime pas les produits hydratants pour le corps qui me donnent toujours l’impression de coller et de récupérer tous les poils de mon chat. Et je n’ai pas l’impression d’avoir la peau sèche… sauf parfois, en été, les coudes ! Au point que je mets de la crème Nivea dessus ! Voilà, vous savez mon plus sombre secret : mes coudes de croco.

Par contre, j’ai tout l’avant-bras gauche tatoué, et j’essaie de l’hydrater régulièrement mais sans utiliser un produit dédié : je passe un coup de crème hydratante dessus quand j’en mets sur mon visage. Donc presque tous les jours.

Les rares fois où je me rase (je suis plutôt dans la team tondeuse et poil globalement libre), j’utilise en guise de gel à raser de l’après-shampoing ou du masque pour cheveux. Faites-moi un procès, ça marche très bien !

Les cosmétiques et Mymy Haegel

« Je go énormément with the flow, with les conseils de l’équipe beauté de Madmoizelle et with les produits auxquels j’ai accès. Pour le skincare en tout cas, et l’hygiène en général. »

Le produit qui la fascine en ce moment

Le soin nuanceur de couleur de Christophe Robin !!!

Je suis enfin passée au ombré roux dont je rêvais, et je ne dis pas que le prix n’était pas mérité mais il a fait un beau trou au portefeuille : autant faire durer cette coloration le plus longtemps possible.

Ce soin à laisser poser plusieurs minutes sur cheveux essorés ravive les tons chauds de façon spectaculaire, et ça tient deux-trois shampoings en fonction de la vivacité générale de la coloration ! Je l’utilise une fois par semaine — en me restreignant car vu son prix, je veux le faire durer… mais j’adore la façon dont il réveille mon roux.

Soin nuanceur de couleur, Christophe Robin, 39,90€

Sa marque de beauté préférée

Je crois que je n’en ai pas. Je m’en fiche un peu des marques.

J’ai eu l’occasion de tester pas mal de maquillage Givenchy très chouette, j’adore l’allongeur de cils Too Faced, je ne jure que par le déo hommes Mennen vert… mais ça ne veut pas dire que si les produits ne me plaisent plus, je vais rester fidèle à la marque. Je vais là où est la qualité.

Et en même temps, je ne me renseigne pas plus que ça, je ne décrypte pas les étiquettes, je fonctionne plutôt en constatant les résultats au fil du temps. Go with the flow on a dit !

Le produit qui a changé sa vie

Honnêtement, ce n’est pas un produit, c’est la tondeuse à bikini. Quelques dizaines d’euros pour m’égaliser le pubis en trois minutes sous la douche, sans irriter ma peau ni causer la moindre douleur ? A-ma-zing.

Le produit sur lequel elle a le plus d’attente

Je vais me motiver à me lancer dans une tentative de calmer mes boutons sur les fesses, j’espère que les bons conseils de Madmoizelle sauveront mon boule !

