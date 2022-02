On a demandé à un coloriste tous ses conseils pour un rendez-vous réussi

Le bac, ça se prépare ! Voici cinq conseils de pro pour vous aider à organiser au mieux votre prochain rendez-vous coloration.

Qu’on souhaite un léger effet « coup de soleil » comme passer du brun au blond platine, toucher à la couleur de ses cheveux n’est pas anodin, et il est important de bien préparer son rendez-vous pour ne pas sortir déçue — voire verte de rage — du salon de coiffure.

On a posé quelques questions à un coloriste ; il n’y a pas à dire, « les vrais savent ».

Conseil n °1 : bien choisir son coloriste

Avant de prendre rendez-vous, il est toujours intéressant de se renseigner sur la ou le professionnel qui va s’occuper de ses cheveux. Charly Ménagé, coloriste et co-fondateur du salon Chromatic by MC, donne quelques conseils à Madmoizelle :

« Il ne faut pas hésiter à regarder le compte Instagram du salon et à aller lire les avis sur Internet, positifs comme négatifs. Ça permet de se faire une première idée avant de se rendre sur place. »

Pour les couleurs qui demandent une maîtrise parfaite des pigments, le professionnel conseille d’opter pour un spécialiste plutôt que pour un coiffeur généraliste :

« Certains travaillent très bien la couleur, mais les coloristes ont une formation plus complète. »

Conseil n°2 : demander un devis pour sa coloriation

Qu’on souhaite camoufler ses premiers cheveux blancs comme tester la dernière technique de balayage à la mode, il est important de demander un devis avant de passer au bac. « En plus d’éviter les mauvaises surprises au moment de régler la prestation, faire un devis en salon permet de discuter avec le professionnel de la réalisabilité du projet », explique Charly.

Comme le rappelle le coloriste :

« On est aussi là pour donner des conseils et il est important de comprendre que lorsqu’on refuse de faire telle ou telle prestation — ça concerne surtout les grosses transformations — c’est parce qu’on sait que le résultat ne sera pas à la hauteur des attentes de la cliente. »

C’est l’occasion de parler de ses cheveux et de leur historique : plus le coiffeur aura d’informations, mieux il pourra adapter sa technique.

Conseil n°3 : venir avec de l’inspiration pour sa coloration

Si on a une idée précise de ce qu’on souhaite, le mieux est de venir avec des photos d’inspiration. « Les clientes n’ont pas forcément le même vocabulaire que nous pour décrire les différentes techniques de coloration, alors voir des photos nous permet de vérifier qu’on se comprend bien », précise Charly.

Il ne faut pas non plus hésiter à apporter des exemples de ce qu’on n’aime pas, notamment en termes de reflets, de profondeur de racine et de largeur de mèche si on pense partir sur un balayage.

« C’est du boulot, mais ça permet vraiment d’éviter les incompréhensions et la crise de pleurs à la fin du rendez-vous. »

Conseil n°4 : prévoir du temps

Une fois le projet (et le devis) validé avec le coloriste, on peut prendre rendez-vous. « En fonction de la prestation, il faut compter entre trois et quatre heures sur place », explique Charly, qui conseille toujours à ses clientes de ne rien prévoir juste après leur rendez-vous.

« Certaines couleurs comme les cuivrés demandent de réaliser une bonne décoloration, et si le coiffeur doit travailler dans la précipitation, ça peut avoir une incidence sur le résultat final », ajoute-t-il.

© Unsplash

Conseil n°5 : préparer ses cheveux (et sa tenue) à la coloration

Préparer son rendez-vous, c’est super, mais si on peut aussi préparer ses cheveux, c’est encore mieux ! Le coloriste donne quelques conseils à Madmoizelle :

« Si c’est possible, le mieux est d’éviter de se laver les cheveux aux moins 48 heures avant le rendez-vous, et de ne pas appliquer d’huile sur ses longueurs pour permettre aux produits décolorants et repigmentants de bien accrocher. »

Charly recommande aussi de ne pas lisser ses cheveux avant de venir au salon, afin que le coloriste puisse jouer du pinceau en ayant en tête leur forme naturelle.

Dernière astuce de pro : même si on porte un peignoir ou une blouse pendant toute la prestation, il y a toujours un risque de tache. « Il faut vraiment éviter les hauts de couleur claire et les cols montants quand on vient pour une coloration, car on ne sait jamais ce qu’il peut se passer », conclut le professionnel.

Crédit photo image de Une : Andrew Neel sur Unsplash