Le blond or blanc est la nouvelle tendance pour un look céleste

Ni trop froid ni trop doré, le blond « or blanc » signe le retour des cheveux peroxydés dans les tendances coloration.

Apres le très chic châtain Louis Vuitton et l’effet soleil instantané des reflets cuivrés, une nouvelle tendance coloration commence à faire parler d’elle : le blond « or blanc », le petit frère plus sage — et plus facile à porter — du célèbre blond platine. La mannequin Gigi Hadid ou encore la Youtubeuse Emma Chamberlain ont déjà sauté le pas, et elles n’attendent que nous !

Tendance blond or blanc, le platine pour toutes

La coloration « or blanc » est en phase de devenir l’une des grandes tendances de cet été. Mais quelles sont ses particularités ?

Tom Smith, coloriste, explique au magazine Glamour :

On parle d’or blanc car cette couleur n’est pas aussi froide qu’un platine argenté ou cendré, mais n’est pas assez chaude pour être un blond doré.

Lumineux, ce blond très clair se caractérise par des nuances neutres de beige et de crème, un cocktail de choc qui lui permet de sublimer un grand nombre de carnations.

Avant de passer au bac, prenez le temps de demander un devis chez un professionnel. Comme nous l’a expliqué Charly Ménagé, coloriste et co-fondateur du salon Chromatic by MC, dans un précédent article, « en plus d’éviter les mauvaises surprises au moment de régler la note, faire un devis en salon permet de discuter avec le professionnel de la réalisabilité du projet ».

En effet, le blond « or blanc » demande beaucoup d’entretien ainsi qu’un certain investissement financier — entre la prestation en salon, le shampoing violet et les soins restructurants pour réparer la fibre capillaire, la facture monte vite. Il vaut donc mieux y réfléchir à deux fois avant de sauter dans le bain de crème décolorante, et ce encore plus si on a une base foncée.

Crédit photo image de Une : @gigihadid