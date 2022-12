Le Viva Magenta, élu couleur de l’année 2023 par Pantone

Après le violet-bleu Very Peri de 2022, l’entreprise spécialiste des couleurs Pantone élit le Viva Magenta, un rouge ni chaud ni froid, à la vibrance presque surnaturelle pour ne pas dire virtuelle, et proche du rose #barbiecore repopularisé par Valentino.

Comme chaque année depuis 1999, la société célèbre pour ses nuanciers utilisés par les créateurs du monde entier, flaire la tendance et définit ce qui fera l’avenir. Les décorateurs d’intérieurs, stylistes et consorts suivent de près ces prédictions qui en disent long sur l’état du monde. Ainsi, après le Very Peri, sorte de violet-bleu qui avait été élu couleur de l’année 2022, c’est au tour du Pantone 18-1750 Viva Magenta de s’annoncer pour 2023.

L’entreprise spécialiste de la couleur précise ainsi via un communiqué public :

« Vibrant de dynamisme et de vigueur, une teinte enracinée dans la nature issue de la famille des rouges démontrant un nouveau signal de force. Puisant dans l’esprit expérimental de Viva Magenta, Pantone explore la dynamique entre Intelligence Artificielle et créativité humaine pour créer ‘le Magentaverse’. […] Un ton rouge cramoisi nuancé qui présente un équilibre entre chaud et froid, Pantone 18-1750 Viva Magenta est également une couleur hybride, qui chevauche confortablement le physique et le virtuel, évocatrice de notre monde multidimensionnel. Assuré mais pas agressif, c’est un rouge carmin qui ne domine pas de façon écrasante mais adopte plutôt une approche « main de fer dans un gant de velours ». Exsudant le dynamisme, Pantone 18-1750 Viva Magenta est un ton rouge transformateur capable de conduire le design vers un avenir plus positif. »

On peut également supposer que cette couleur s’inscrit dans une forme de continuité avec le rose « shocking » à la Elsa Schiaparelli, désormais massivement repopularisé par Valentino (sa collection entièrement rose pour l’automne-hiver 2022-2023 a marqué la rétine collective et a convaincu plusieurs célébrités pour leurs apparitions sur tapis rouge comme Florence Pugh), et pile dans la tendance rose Barbie. Cette esthétique surnommée #barbiecore sur TikTok et consorts a même été désignée comme la plus influente de l’année 2022 par le méga site d’e-commerce Lyst qui sait si bien collecter des datas sur ses 200 millions d’utilisateurs. Le Viva Magenta pour 2023 apparaît alors comme une version encore plus vibrante, surnaturelle, à l’aspect presque plus virtuel que ce rose si présent en 2022.

Reste à voir s’il sera facile à adopter au quotidien, que ce soit pour égayer sa décoration d’intérieur, ses fournitures de bureau, ou même pour s’habiller, se maquiller ou se colorer les cheveux. Que ce soit de la tête aux pieds ou juste par touche, cette teinte risque clairement de réveiller n’importe quel look. Rappelons enfin que ce qu’annonce Pantone s’adresse davantage aux professionels qu’aux particuliers qui feront bien ce qu’ils veulent de cette information indicative, mais toujours intéressante à souligner.

Bref, si les Mean Girls portaient du rose tous les mercredis en 2004 (année de sortie du teen movie culte Lolita Malgré Moi), peut-être bien qu’elles porteraient du Viva Magenta tous les jours de 2023.

Les dernières teintes élues « couleur de l’année » par Pantone récemment. © Capture d’écran du site de Pantone.

Crédit photo de Une : Pantone.