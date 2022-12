Quelles ont été les marques, vêtements et tendances les plus recherchées de 2022 ?

Les marques Miu Miu et Birkenstock, le sac Re-Nylon Re-Edition 2000 de Prada, la tendance barbiecore, et la top Bella Hadid représentent 2022 niveau mode, d’après le site d’ecommerce Lyst qui regorge de données vu ses 200 millions d’utilisateurs.

On n’est même pas encore officiellement au mois de décembre que c’est déjà l’heure du bilan pour l’industrie de la mode qui a toujours un temps d’avance (c’est l’avantage quand on est cyclique). Comme chaque année, le méga site d’ecommerce Lyst (qui regroupe plein d’eshops et de datas auprès de ses 200 millions d’utilisateurs) vient de tirer de ses données un bilan des tendances fortes de 2022. Et ça peut être intéressant de s’y pencher pour en tirer une sorte de cliché esthétique de l’époque (en réalité plus représentatif des fans de mode que du commun des mortels).

Miu Miu, marque la plus recherchée de l’année selon Lyst

En résulte que Miu Miu apparaît comme la marque la plus désirable de 2022. Rien d’étonnant vu combien le défilé printemps-été 2022 (qui a eu lieu en octobre 2021) de la maison dirigée artistiquement par Miuccia Prada a marqué la concurrence et les réseaux sociaux. À tel point que plein de marques ont sorti leur version de la chemise, du pull irlandais et de la mini-jupe grossièrement cropped à coups de ciseaux, tandis que des fans s’y adonnaient en version DIY. D’après Lyst, ce look très #Y2K aurait recherché près de 900 fois par jour durant le premier trimestre 2022. Après ce défilé, la marque ne s’est pas reposé sur ses lauriers et a bien décliné son idée, tout en contribuant à d’autres tendances : la ballerine (#balletcore) et la veste en cuir délavé de motard (#bikercore).

Birkenstock, barbiecore, Coperni, et Bella Hadid représentent 2022 côté mode

Mais c’est la grande sœur de Miu Miu, la marque Prada, qui décroche le titre de it-bag de l’année : le sac Re-Nylon Re-Edition 2000. Y2K, on vous dit !

Dans une tout autre ambiance, le sabot Boston de Birkenstock s’affirme comme la chaussure la plus recherchée de l’année.

Jacquemus x Nike représentent la collab’ la plus marquante de 2022.

Le barbiecore serait la tendance la plus influente.

L’icône de style la plus influente serait Bella Hadid.

Et Coperni signe le moment mode le plus viral de l’année (avec la fameuse robe pulvérisée sur Bella Hadid, évidemment).

Si tout cela peut paraître évident aux yeux des modeux, ce n’est pas tout à fait le cas pour le commun des mortels, et cela peut d’ailleurs paraître totalement déconnecté de la réalité. Signe que la mode reste une planète à part.

Crédit photo de Une : Miu Miu, Birkenstock, Coperni, Prada.