Bella Hadid avoue sa difficulté à vivre sans styliste

Bella Hadid, mannequins parmi les plus demandées aujourd’hui, vient de se confier sur son anxiété chronique. Et ce qui n’a l’air de rien pour le commun des mortels, comme s’habiller seul, apparaît comme une épreuve pour elle qui est ultra-médiatisée.

S’afficher sous son meilleur jour peut être un hobby pour la plupart des gens, mais tient presque d’une obligation professionnelle pour les personnes qui ont un métier d’image tel que mannequin. C’est le cas de Bella Hadid, dont le visage, le corps, et les looks s’avèrent ultra-scrutés par l’industrie de la mode, où elle est mannequin, et par la partie du grand public qui la voit comme une célébrité. Alors forcément, cela peut peser sur la santé mentale, comme vient de le confier la mannequin au Wall Street Journal Magazine le 17 janvier 2022.

L’insoutenable légèreté d’être mannequin comme Bella Hadid

Capture d’écran d’une publication Instagram de Bella Hadid, postée le 9 novembre 2021.

Déjà, le 9 novembre 2021, Bella Hadid racontait un bout de son expérience d’anxiété face aux réseaux sociaux en légende de selfies éplorés :

« Les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité […] J’ai mis du temps à comprendre cela, mais j’ai eu assez d’effondrements et de burnouts pour le savoir : si vous travaillez assez dur sur vous-même, si vous passez du temps seul pour comprendre vos traumatismes, vos déclencheurs, vos joies et votre routine, vous être toujours en mesure de comprendre ou d’en savoir plus sur votre propre douleur et sur la façon de la gérer. C’est tout ce que vous pouvez vous demander. De toute façon. Je ne sais pas pourquoi, mais il est de plus en plus difficile de ne pas partager ma vérité ici. »

Voilà que la mannequin en rajoute une couche à ce sujet, auprès du WSJ Magazine qui lui demande comment elle se sentait au moment de cette fameuse publication Instagram pleine de larmes :

J’étais juste dans une souffrance mentale et physique insoutenable et invalidante, et je ne savais pas pourquoi. […] Mon brouillard cérébral va mieux, je ne me sens pas déprimée. Je n’ai plus autant d’angoisses. […] Marcher dehors, penser qu’il y a énormément de gens qui vivent des choses similaires aux miennes, ça me fait me sentir mieux.

Bella Hadid arrive à s’habiller toute seule le matin

Au fil de cette interview centrée sur sa routine matinale, Bella Hadid raconte également une anecdote pouvant sembler ridicule en apparence, mais qui prend toute son importance quand on se rappelle qu’elle compte parmi les femmes les plus scrutées et photographiées du moment. Quand la journaliste lui demande comment elle choisit de s’habiller le matin, Bella Hadid commence par répondre qu’elle n’a plus de styliste depuis deux ans (pourtant chose courante pour les mannequins avec son degré de notoriété), avant d’enchaîner :

«Cela a longtemps été compliqué pour moi de sortir de la maison et de choisir une tenue, surtout avec l’angoisse de savoir les photographes à l’extérieur. […] Au cours de cette dernière année, j’ai appris que la manière dont les gens voyaient mon style, qu’ils l’aiment ou pas, n’avait pas d’importance, car c’est mon style […]. Maintenant, quand je quitte la maison le matin, ce à quoi je pense c’est : est-ce que ça me rend heureuse ? Est-ce que je me sens bien comme ça, est-ce que je suis à l’aise ? »

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour Bella Hadid ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu’elle se sent libre, heureuse d’être là malgré tout.

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram.