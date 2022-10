Vous avez raté votre coloration maison ? Voici les conseils d’une pro pour rattraper les dégâts

Votre coloration maison ne donne pas le résultat escompté ? Une professionnelle du pinceau partage ses astuces pour rattraper les dégâts, chez soi comme en salon.

Gain de temps, économie d’argent… Les raisons de craquer pour une coloration à domicile sont nombreuses. Malheureusement, il n’est pas rare que le « blond beige » ou le « châtain chocolat » affiché sur la boîte ne donne pas le résultat espéré sur ses cheveux. Découvrez les conseils d’une pro pour rectifier le tir en cas de couleur trop foncée, trop claire ou mal appliquée.

Le résultat de ma coloration maison est trop foncé, que puis-je faire ?

Selon Vanessa Giani, responsable de formation chez Jean Louis David, « il n’y a pas de solution miracle pour rattraper soi-même une teinture ratée et l’œil, le savoir-faire et les connaissances d’un professionnel sont souvent nécessaires pour rattraper les erreurs et obtenir le résultat qu’on souhaitait à l’origine ».

Cependant, dans le cas d’une couleur trop sombre, il est possible de l’éclaircir légèrement grâce à un shampoing anti-pelliculaire :

On l’applique d’abord sur cheveux secs, puis on rajoute de l’eau comme pour faire un shampoing classique. L’action exfoliante du produit peut aider à éliminer la couche superficielle de la couleur et à l’adoucir un peu, explique la formatrice.

En salon, en fonction de la sensibilité des cheveux, un coiffeur pourra travailler un démaquillant pour retirer la surcharge de couleur (avant d’appliquer un gloss ou de refaire une coloration dans le ton voulu) ou réaliser un balayage pour éclaircir le résultat.

Que faire si ma coloration maison est trop claire ?

Si, au contraire, sa coloration maison est trop claire, on peut recommencer l’expérience avec une nouvelle couleur un peu plus foncée. « Mais il faut garder en tête que le rendu ne sera pas forcément à la hauteur de ses attentes », avertit Vanessa Giani.

En salon, il sera possible de foncer la couleur mais aussi de jouer sur les nuances pour personnaliser le résultat et obtenir un effet naturel. « Ce qu’on ne peut pas faire avec une coloration achetée en supermarché ou en pharmacie », ajoute la professionnelle. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on peut prendre rendez-vous dès le lendemain : « les produits utilisés par les coiffeurs sont de plus en plus doux pour les cheveux, il n’y a donc aucune raison d’attendre plusieurs jours ou semaines pour faire corriger sa coloration ».

Les reflets de ma coloration maison sont trop chauds ou trop froids, comment les corriger ?

Avant de l’avoir testée, il est difficile de jauger les reflets d’une coloration à domicile sur ses cheveux. Dans le cas où le résultat serait trop chaud ou, au contraire, trop froid, il est possible de corriger les reflets à condition de s’y connaître un minimum en colorimétrie.

L’experte Jean Louis David explique à Madmoizelle :

On peut modifier le reflet à l’aide de soins repigmentants : s’il est trop chaud, on peut le neutraliser avec un produit déjaunisseur, et s’il est trop froid, on peut le réchauffer. Mais il faut faire attention car on peut avoir de mauvaises surprises en superposant et en dosant mal les teintes. Par exemple, si on est très doré et qu’on utilise un produit bleu, il y a un risque de ressortir avec les cheveux verts.

C’est une solution qui va rectifier le reflet à court terme (les pigments du soin vont s’estomper au fil des shampoings), mais pour un résultat pérenne, il vaut mieux faire réaliser une patine en salon.

J’ai mal appliqué ma coloration maison et le résultat n’est pas homogène, comment y remédier ?

L’avantage principal d’une boîte de coloration à domicile est, comme son nom l’indique, de pouvoir être utilisée tranquillement chez soi. Le problème, c’est qu’il n’y a pas toujours quelqu’un pour nous aider en jouant l’apprenti coloriste. « Souvent, c’est bien fait devant mais il y a des manques sur l’arrière de la tête. C’est encore plus flagrant dans le cas d’une décoloration : c’est jaune devant et noir derrière ! », raconte Vanessa.

Pour retrouver une couleur homogène, on peut demander à un ami de réappliquer du produit sur les zones qu’on a manquées la première fois, dans l’espoir de rattraper les dégâts, ou se rendre en salon pour confier sa tête à un coiffeur.

Dernier conseil de pro : les colorations maison ayant tendance à assécher les cheveux, il est important d’adopter une routine de soin réparatrice après sa couleur, en abusant des masques et des soins sans rinçage. Elle n’en sera que plus belle.

Le shopping pour prendre soin de sa coloration

Masque Go Repair — Jean Louis David — , disponible dans les salons de la marque

Masque Color Brilliance — Wella Professionals — 21 € les 100 ml

Masque Protection intense — Mademoiselle Bio — 10,90 € les 200 ml

Huile réparatrice cheveux — OLAPLEX — 29,90€ les 30 ml

À lire aussi : 5 conseils de pro pour réussir son rendez-vous coloration

Crédit photo image de Une : Mariana sur Pexels