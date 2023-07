Le blokecore ou la tendance mode qui fait d’un maillot de football la pièce maîtresse d’un look

Dans les grandes villes et sur TikTok, vous voyez partout des jeunes porter des maillots de football sans pour autant se rendre voir un match ? C’est la trend blokecore ou ses sous-tendances brazilcore et blokette. Décryptage à l’heure de la Coupe du Monde féminine de football.

Si vous vivez dans une grande ville et/ou que vous passez beaucoup (trop) de temps sur TikTok, vous avez sûrement remarqué une flopée de personnes arborer des maillots de football, en particulier de l’équipe du Brésil. Et ce, non pour se rendre à un match en tant que personne supportrice, mais bien comme s’il s’agissait de la dernière pièce à la mode. Car c’est le cas : c’est ce qu’on appelle le blokecore.

Trend blokecore : la tendance mode autour des maillots de football

Déjà, dans les années 1990-2000, il était de bon goût de porter un maillot de football pour la vie quotidienne afin d’afficher son soutien à son équipe préféré en bon supporter (« bloke » en anglais, ou footix comme on dirait en France aujourd’hui), et même des rockstars s’y adonnaient. Comme depuis près de trois ans sévit la tendance Y2K qui ressort plein des gimmicks du tournant du millénaire pour habiller les années 2020, ce n’était qu’une question de temps avant que ce détail mode ne revienne sur le devant de la scène. C’est notamment grâce au jeune États-unien Brandon Untley que le terme de blokecore s’est popularisé sur TikTok à partir du printemps 2022, comme il l’expliquait à Vice.

Le brazilcore, la sous-tendance du blokecore autour des couleurs du Brésil

Ce printemps-été 2023, le maillot de football du Brésil qui associe les couleurs jaunes et vertes du drapeau national, s’est particulièrement démarqué. À tel point qu’on parle même de brazilcore pour désigner cette sous-catégorie de la tendance mode. Mais maintenant que la Coupe du Monde féminine de la FIFA bat son plein (elle se déroule du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande), les brassards de tous les pays peuvent tirer leur épingle du jeu.

La trend blokette : un maillot de football à porter avec beaucoup de coquetterie

Une autre sous-tendance surnommée blokette consiste en la fusion de codes ultra-féminins (selon l’esthétique coquette) et d’autres de l’univers du football (essentiellement le maillot).

Le maillot de football, la pièce clé de la trend blokecore

On peut donc afficher fièrement son soutien à une équipe de football au premier degré, ou porter n’importe quel maillot croisé dans son placard ou celui de proches pour adopter la tendance blokecore au deuxième degré. Cette dernière consiste justement à détourner cet élément issu du vestiaire sportif pour le conjuguer à d’autres registres de style, plus strict ou féminin. Plus les contrastes stylistiques seront forts, et plus le look sera intéressant, comme associer son brassard à une mini-jupe et des ballerines, ou rentrer dans un pantalon à pinces taille haute et des mocassins par exemple.

Qu’on apprécie ou non cette tendance mode qui compte plus de 9 millions d’occurrences sur TikTok, on peut se réjouir qu’elles contribuent à ce que plein de femmes puissent exprimer plus librement leur passion pour le football. Même si les maillots de foot vendus au grand public restent des produits dérivés aux prix quasi prohibitifs (ils coûtent à peine 3 € à produire à l’autre bout du monde et se vendent une centaine d’euros pièce en Occident) qui servent surtout à enrichir des multinationales milliardaires. C’est d’ailleurs une bonne raison de plutôt se tourner vers le marché de la seconde main, y compris des sites de revente d’occasion entre particuliers, qui regorgent de modèles vintage à prix bien plus accessibles.

La mode et le football, une (d)étonnante histoire d’amour

Notons enfin que ça fait belle lurette que les gazons de football inspirent les podiums de mode, comme en témoignent notamment des collabs telles que celles entre la marque Koché de Christelle Kocher et le Milan AC, Stella McCartney et Arsenal, ou encore Olivier Rousteing de Balmain avec NikeLab pour rhabiller les joueurs pros français Blaise Matuidi et Laure Boulleau. Logique quand on sait qu’il s’agit du sport le plus populaire au monde que l’industrie de la mode veuille capitaliser dessus. Quant à savoir quelle marque de luxe française voudrait enfin sponsoriser l’équipe de France féminine de football, les paris sportifs restent ouverts.

