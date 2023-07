Coupe du monde féminine de football 2023 : horaires, où voir les matchs… Tout ce qu’il faut savoir

Où, quand et comment regarder le mondial féminin cette année ? Alors que le match d’ouverture, qui oppose la Nouvelle-Zélande à la Norvège, se tient ce mercredi 20 juillet, voici toutes les infos nécessaires pour soutenir les bleues comme il se doit.

Coup d’envoi ce jeudi 20 juillet pour le Mondial féminin de Football, qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette année, 32 équipes s’affronteront pour le précieux trophée de cette neuvième édition.

Les bleues, menées par l’entraineur Hervé Renard, disputeront leur premier match dimanche 23 juillet contre la Jamaïque, à midi heure française.

“Do It Again”, the Official Song of the #FIFAWWC by @BENEEMUSIC ft. @lilmallrat is here! 🤩🎶 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 28, 2023

Sur quelle chaîne regarder les matchs de la coupe du monde féminine de football ?

Après des mois sans diffuseurs, les chaînes sont parvenues à trouver un accord : France Télévision et M6 se partageront donc les rencontres du mondial en diffusant chacune 32 matchs : 24 matchs de poules, quatre huitièmes de finale, deux quarts de finale et une demi-finale. La finale sera retransmise par France TV et la finale pour la 3e place par M6.

Après leur premier match contre la Jamaïque dimanche, l’équipe de France sera face au Brésil samedi 29 juillet et le Panama mercredi 2 août. Les deux rencontres seront diffusées sur France 3 à midi heure française également.

Et après la phase de poule ?

Si elles sont qualifiées, les Bleues joueront leur huitième de finale le mardi 8 août (M6), puis disputeront le quart de finale dimanche 13 août (France TV) et la demi-finale mercredi 16 août (M6).

La finale se déroulera le dimanche 20 août à midi, heure française (France TV).

Comme le détaille le HuffPost, « avec un décalage horaire compris entre 6 et 10 heures avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la diffusion des matchs s’échelonnera entre 3h du matin et 14h en France ».

Café, bar-restaurant… Où voir les matchs des bleues en France ?

Envie de voir les matchs avec d’autres supporters ? Pour soutenir les bleues, plusieurs bars diffuseront les rencontres. Petite liste non exhaustive :

La Cité Fertile à Pantin

Toute la durée du mondial, la Cité Fertile respirera au rythme du sport. En plus des matchs diffusés sur écran géant, le tiers-lieu organise un tournoi de football ouvert à toutes et à tous, des initiations sportives, des DJ Sets, des ateliers, des compétitions de babyfoot, la projection du film docu mentaire « Les Marinettes », des concerts, un village associatif, un marché de créateurs avec une sélection 100% sport… Et bien d’autres surprises encore !

Le programme complet est à retrouver sur le site du lieu.

Livestation DIY à Lyon

Ce bar-restaurant du centre-ville diffusera tous les matchs du mondial dans un esprit festif, dansant et militant !

En bonus, des tournois de ping-pong sont organisés tous les lundis, mardis et mercredis.

De quoi soutenir les bleues comme il se doit, autour d’un bon burger ou d’une planche à partager. Toutes les infos ici.

Café Oz à Bordeaux

La célèbre franchise de bar-cafés australiens diffusera dans plusieurs enseignes du groupe les matchs des bleues, à commencer par la rencontre France-Jamaïque de ce dimanche.

Ce sera notamment le cas à Bordeaux, dans le Quartier des Bassins à Flot. Allez les bleues !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.