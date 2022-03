On n’est pas prêtes pour le châtain « Louis Vuitton », la nouvelle tendance coloration

La célèbre maison de luxe au damier logoté est l’inspiration derrière la dernière coloration à la mode, et le résultat est chic à souhait !

L’arrivée du printemps est souvent synonyme de changement capillaire. Les cheveux, qui ont subi les agressions du froid et du vent de l’hiver, ont besoin d’un petit coup de polish pour retrouver leur force et leur éclat passés.

En plus d’une coupe pour éliminer les fourches et les pointes abîmées, on peut compter sur la coloration pour retrouver de la brillance et éclairer le teint. La couleur « Louis Vuitton Brunette » est la dernière tendance en date pour sublimer les châtains, et la bonne nouvelle, c’est qu’on ne risque pas les contrefaçons !

La châtain Louis Vuitton, la coloration la plus chic du moment

Le châtain « Louis Vuitton » s’inspire directement des tons chauds du cuir vieilli. Au magazine Glamour US, le coiffeur Tom Smith explique :

« Pensez à la couleur d’un sac à main en cuir Louis Vuitton patiné par le temps. Un marron ensoleillé, ni trop pâle ni trop foncé. »

Les reflets, travaillés pour refléter le soleil du printemps, oscillent entre le caramel et le marron ambré. Le but, selon le professionnel, c’est de retrouver « la couleur des hanses en cuir d’un sac Louis Vuitton qui aurait été beaucoup porté ».

Ce châtain chaud flatte un grand nombre de carnations, claires comme beaucoup plus foncées. « Les cheveux doivent être sains et brillants afin de bien refléter les différentes nuances », conclut Tom Smith.

Voici quelques photo d’inspiration à montrer à votre coloriste, au cas où vous souhaiteriez rejoindre la team des LV Girls — le prêt conso en moins.

À lire aussi : On a demandé à un coloriste tous ses conseils pour un rendez-vous réussi

Crédit photo image de Une : @jennaperryhair