Sans surprise et sans difficultés, le roux cuivré devient la colo tendance de la rentrée

Après le blond Bardot, c’est au tour du roux cuivré d’être la star des tendances beauté. Une coloration punchy qui fait de plus en plus d’adeptes…

Chaque saison, les tendances vont et viennent à la guise de ceux qui en sont à l’origine. Mais aujourd’hui, le game semble changer de fusil d’épaule : ce sont plutôt les influenceurs (sur TikTok ou Instagram) qui mènent la danse. Grâce à leur créativité, des micro-trends viennent étoffer le paysage beauté pour le diversifier et le rendre plus inclusif aussi.

Aujourd’hui, c’est donc de « copper hair » dont on va vous parler. Ce terme ne vous dit rien ? Il définit tout simplement une coloration rousse cuivrée aux nuances méchées travaillées dans la masse !

Comment adopter la tendance « copper hair » ?

Vous l’auriez compris, le « copper hair » n’est pas une coloration comme les autres. On parle ici plutôt d’un balayage plus clair aux nuances cuivrées qui va venir compléter une base chaude de roux très punchy.

L’idée, c’est de créer du relief, de la définition et surtout d’éviter le côté monotone d’une coloration sans nuance. Pour obtenir cet effet, le coiffeur va donc venir illuminer les contour du visage grâce à des reflets déposés sur les mèches de devant et les longueurs. Le but ? Essayer d’obtenir un côté très naturel, presque solaire.

Le roux, une nuance très appréciée à l’arrivée de l’automne-hiver

Voilà plusieurs saison que le roux revient inlassablement sur le devant de la scène. Coloration très prisée à l’automne-hiver, elle s’accorde facilement aux carnations les plus claires mais sait aussi apporter de l’éclat aux peaux mates. Avec une palette de nuances cuivrées qui se trouve assez variée, il y a de quoi choisir celle qui sera la plus adaptée à votre couleur de cheveux naturelle mais aussi à votre teint.

Et franchement, pour faire face à la grisaille de l’hiver, il n’y a rien de mieux que d’adopter des tons flamboyants et plein de vie, non ?

Crédits de l’image de une : @bel_pipsqueekinsaigon, @adzworkshop, @emilinalove