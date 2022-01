7 erreurs à éviter après une coloration selon une coloriste pro

Après une coloration, il vaut mieux prendre quelques précautions pour conserver l’éclat de ses cheveux. Une coloriste nous donne tous ses conseils.

C’est un fait : quand on a enfin réussi à obtenir la couleur de cheveux dont on rêvait (une quête longue, semée d’embûches, et douloureuse pour le porte-monnaie, vmvs), en salon comme à domicile, il faut en prendre soin.

Malgré tout, sans le vouloir vraiment, il arrive qu’on ne mette pas toutes les chances de nôtre côté en utilisant des produits inadaptés ou en zappant certaines étapes pourtant primordiales pour préserver ses jolis reflets. On vous explique tout.

Erreur coloration n°1 : utiliser un shampoing trop agressif

Quand on a les cheveux colorés, il est important d’adopter une routine de soin adaptée afin de conserver l’éclat de sa couleur le plus longtemps possible.

Mégane Saliou, co-fondatrice du salon Chromatic by MC et formatrice pour la marque AVEDA contactée par Madmoizelle, conseille d’opter pour « un shampoing doux, si possible formulé pour les cheveux colorés, et surtout sans sulfates pour éviter d’assécher les cheveux ».

En effet, ces tensioactifs ont tendance à grignoter les pigments et à rendre la couleur plus terne, lavage après lavage. Ce qu’on ne veut surtout pas !

Erreur coloration n°2 : ne pas rincer ses cheveux à l’eau froide

Après avoir rincé son après-shampoing ou son masque à l’eau chaude, rien de plus efficace (et revigorant) qu’un jet d’eau froide pour resserrer les écailles et redonner de la brillance aux cheveux colorés. C’est une étape importante pour la longévité de la couleur.

En revanche, inutile de pousser le zèle jusqu’à se laver les cheveux uniquement à l’eau glacée ! Comme l’explique si bien Mégane Saliou, l’eau chaude — mais pas brûlante — est importante pour un nettoyage efficace :

« Se laver les cheveux, c’est un peu comme faire la vaisselle : si on la fait à l’eau froide, le gras ne partira pas aussi bien. On a besoin d’eau chaude pour dissoudre le sébum qui encrasse le cuir chevelu. »

Crédit photo : Scandinavian Biolabs sur Pexels

Pour garder des cheveux en bonne forme, la coloriste conseille de les laver deux fois par semaine, et d’alterner entre après-shampoing et masque hydratant afin de leur redonner de la souplesse et de la brillance.

Erreur coloration n°3 : zapper les soins repigmentants

Dans la catégorie des soins pour cheveux colorés, s’il y en a un qu’il serait dommage d’oublier, c’est bien le masque repigmentant. En rapportant du pigment aux cheveux, il permet de donner un coup de boost à la couleur et de la faire durer plus longtemps.

« C’est un produit intéressant pour toutes les couleurs de cheveux car il permet de redonner de la profondeur aux bruns, d’intensifier les reflets des cuivrés et de neutraliser les tons parfois trop chauds des blonds », commente Mégane Saliou.

On l’utilise comme un masque de soin classique, après son shampoing, et on le laisse poser entre cinq et dix minutes en fonction de l’effet recherché. La coloriste conseille de l’appliquer une fois par semaine pour les rousses et pour les blondes, et une fois tous les quinze jours pour les brunes.

« En général, ça permet de gagner un mois sur sa prochaine coloration, explique-t-elle, car les longueurs restent belles et lumineuses. Ça ne va pas empêcher les racines de pousser mais, la plupart du temps, les gens retournent chez le coiffeur [ou achètent une nouvelle boîte de teinture, ndlr] parce que les longueurs sont devenues ternes, et non parce qu’ils sont gênés par leurs repousses. »

Alors si on peut gagner quelques semaines grâce à un masque violet, orange citrouille ou noir corbeau, allons-y ! Et si on a peur de ne pas choisir le bon produit, on n’hésite pas à demander de l’aide à un pro : certains coiffeurs proposent de réaliser un mélange sur-mesure pour entretenir les reflets et l’intensité de la couleur entre deux rendez-vous.

Erreur coloration n°4 : frotter ses cheveux comme une brute pour les sécher

Lorsqu’on a les cheveux colorés, on veut éviter au maximum de stresser ses longueurs déjà bien éprouvées. Ça vaut sous la douche mais aussi une fois qu’on en est sorti, et le choix de la serviette a son importance ! « Plus on va frictionner ses cheveux de façon agressive, plus vite la couleur va perdre en intensité et en brillance », explique la coloriste.

Pour présécher ses cheveux, on leur offre un maximum de douceur en investissant dans une serviette en microfibre (on en trouve dès 5€ dans les magasins de sport et de loisirs) qui va absorber toute l’humidité sans avoir besoin de frotter.

Erreur coloration n°5 : ne pas utiliser de protecteur de chaleur

Appliquer un produit thermoprotecteur sur ses cheveux est très important lorsqu’on souhaite utiliser un sèche-cheveux ou un outil de styling chauffant comme un lisseur ou un fer à boucler.

La professionnelle explique à Madmoizelle :

« C’est super d’avoir un bon shampoing et un bon soin pour ses cheveux colorés, mais si on ne les protège pas de la chaleur, on perd tous les bénéfices d’une bonne routine capillaire. Il suffit de vaporiser le produit (entre quatre et six pschitts en fonction de la longueur des cheveux) sur la chevelure puis d’utiliser un peigne pour le répartir de façon uniforme avant d’utiliser son appareil électrique. Cette étape est importante afin que le cheveu soit protégé sur toute sa longueur. »

Erreur coloration n°6 : faire un lissage brésilien après sa couleur

Si on a l’habitude de faire des lissages brésiliens, il va falloir revoir son agenda en fonction de ses colorations. Comme l’explique la coloriste, « le lissage brésilien a tendance à fausser la couleur des cheveux colorés : il éclaircit les bruns et jaunit les nuances plus claires. »

Afin de ne pas abîmer sa couleur, on prend rendez-vous pour son lissage une semaine avant de passer au bac, ou on attend un bon mois après l’application des pigments pour leur laisser le temps de bien accrocher !

Erreur coloration n°7 : aller à la piscine ou à la mer sans protéger ses cheveux

Tout comme la peau, les cheveux détestent les UV, et c’est encore plus vrai pour les cheveux colorés : déjà fragilisés par le processus chimique de la coloration, ils ne peuvent plus lutter contre les rayons du soleil et deviennent cassants et rêches comme de la paille. Mais ce n’est pas tout ! L’éclat de la couleur est aussi en jeu.

Mégane Saliou explique à Madmoizelle :

« Sous l’action de la chaleur, les écailles du cheveu vont s’ouvrir et permettre aux pigments de s’échapper, ce qui va rapidement donner un aspect plus terne à la couleur, avec moins de contraste et moins de brillance .»

Pour protéger ses cheveux, on applique un soin protecteur anti-UV de la racine jusqu’aux pointes avant de s’exposer au soleil (même si, on ne le redira jamais assez, le plus efficace reste de porter un chapeau qui ne laisse pas passer les UV et de rester à l’ombre).

Certains produits proposent même une protection contre le sel et le chlore, alors il ne faut pas se priver si on aime enchaîner les longueurs.

Le shopping pour une couleur au top

Shampoing Color Conserve d’Aveda, 24€

Après-shampoing cheveux blonds Platinum Conditioner de My.Haircare, 21€

Soin repigmentant brun intense de Leonor Greyl, 46€

Masque repigmentant Color Refresh Bright Copper de Maria Nila, 31€

Spray cheveux Dream Coat Super Natural de COLOR WOW, 30€

Crédit photo image de Une : Monstera sur Pexels