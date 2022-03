Marion Séclin nous dévoile sa routine skincare sans chichi

Dans Lâche ta routine, une Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Marion Séclin, actrice, scénariste et réalisatrice qui nous révèle son rituel bien-être simple et efficace.

Il est loin le temps où, dans une vidéo Mad Gyver, Marion Séclin demandait à son chat de venir l’aider à nettoyer les toilettes, le tout sur des airs de chansons Disney ! Véritable touche-à-tout, Marion sème des petits bouts de son talent sur Instagram, sur sa chaîne Youtube mais aussi sur Netflix avec la série Christmas Flow, diffusée en décembre 2021, et plus récemment sur la plate-forme de streaming France.tv Slash, pour laquelle elle a créé et coécrit Diana Boss, un programme féministe qui met en scène la rappeuse Moona.

Adepte du naturel et très regardante sur l’éthique des marques qu’elle consomme, elle partage avec Madmoizelle son rituel beauté sans fioritures, simple et efficace.

La routine de soin du visage de Marion Séclin

Pendant longtemps, je n’ai pas vraiment eu de routine de soin de la peau : un peu d’huile essentielle d’arbre à thé sur mes boutons, une crème hydratante basique et c’était tout. À l’époque, j’avais l’impression que si je n’utilisais pas deux cents produits j’allais brûler dans les flammes de l’enfer. Ça me semblait très « marketing » et pas vraiment indispensable, surtout qu’on nous vendait toujours la peau parfaitement lisse, sans poil ni texture, qui en réalité n’existe pas. Ces derniers temps, je prends plaisir à suivre une routine courte, précise et que je trouve efficace. Je suis aussi très regardante sur la composition de mes cosmétiques : j’essaye d’utiliser les produits les plus naturels possibles, surtout que dans mon travail, je ne peux pas vraiment choisir ce qu’on m’applique sur la tronche.

Son nettoyant visage – Green Fizz de Ho Karan

« Je me lave le visage une fois par jour, sous la douche, et j’alterne entre deux produits qui sont parfaits pour ma peau mixte : le nettoyant Ho Karan et la Gelée noire au actifs purifiants de La Canopée (18€), deux marques avec lesquelles j’ai travaillé et dont je connais très bien les valeurs. Quand je ne prends pas de douche, je me rince juste le visage avec de l’eau du robinet. »

Retrouvez le Gel nettoyant Green Fizz de Oh Karan, 25€

Son soin hydratant – Facteurs naturels d’hydratation + HA de The Ordinary

« Matin et soir, j’utilise la même crème The Ordinary. Pour la nuit, j’aime bien rajouter quelques gouttes d’huile de rose. »

Retrouvez la Crème hydratante Facteurs naturels d’hydratation + HA de The Ordinary, 5,90€

Son sérum – Alpha Arbutine 2% + HA de The Ordinary

« Toujours le soir, j’applique un sérum pour traiter mes petites taches d’acné, et quand j’ai une poussée de boutons, j’utilise en plus de l’huile essentielle d’arbre à thé. »

Retrouvez le sérum Alpha Arbutine 2% + HA de The Ordinary, 11€

Son masque exfoliant – Masque aux acides de fruits exfoliation parfaite de La Canopée

« Quand j’y pense, j’utilise un masque aux acides de fruits pour exfolier ma peau, mais c’est quand même très rare. J’adore faire des masques, c’est une forme de self-care comme une autre et ça m’a toujours plu. »

Retrouvez le Masque aux acides de fruits exfoliation parfaite de La Canopée, 25€

Les parfums chouchous de Marion Séclin

J’adore le parfum. Je le vois comme un costume, comme une effluve qui donne une impression de moi. Parfois, je sens un parfum et je trouve que ça sent Fanny Ardant, ou que ça sent le fuckboy. Je ne saurais pas expliquer pourquoi mais les odeurs me font voir des choses et imaginer beaucoup d’histoires.

« En ce moment, j’alterne entre Portrait of a Lady de Frédéric Malle et Sexual Healing de Art meets Art, qui ne sont pas des parfums très répandus.

Quand je porte le premier, quand une personne me croise, je suis sûre qu’elle se dit « on ne peut pas la lui faire à l’envers à elle, elle est mystérieuse et chaotique, mais que cache-t-elle ?« . Et pour le second, j’aime bien imaginer qu’on se dise « elle doit être joueuse de contrebasse dans un vieux club anglais, elle sent le bourbon et la bonne musique« . »

Retrouvez l’Eau de parfum Portrait of a Lady de Frédéric Malle, 194,30€

Le produit dont elle ne peut plus se passer – Baume multi-usages Les Petits Prödiges

« J’aime beaucoup ce baume à emporter partout : on peut l’utiliser pour se démaquiller, pour hydrater ses mains, ses coudes, ses lèvres et ses ongles, pour discipliner ses cheveux, pour soulager la peau après une exposition au soleil etc. Il est 100% naturel et ne contient que sept ingrédients. »

Retrouvez le Baume multi-usages Les Petits Prödiges, 14,99€

