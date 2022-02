Camille Yolaine, influenceuse et entrepreneuse : « Je suis assez infidèle en beauté »

Dans Lâche ta routine, une Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Camille Yolaine Maurer, influenceuse et entrepreneuse, qui nous révèle son rituel d’experte.

Du haut de ses 27 ans, Camille Yolaine enchaîne les casquettes comme les tubes de rouges à lèvres : en plus de régaler quotidiennement plus de 400 000 abonnée sur Instagram avec ses photos prises à l’argentique, elle suit des cours de théâtre et a récemment lancé Yolaine, une marque de cosmétiques au look rétro.

Fan de beauté, et notamment de skincare, elle dévoile à Madmoizelle sa routine de soin quotidienne.

La routine skincare du matin de Camille Yolaine

Pour moi, la peau c’est très important. Je ne maquille presque pas mon teint – à part un peu de correcteur sur mes imperfections – alors j’essaye de faire en sorte qu’il soit le plus net et le plus lumineux possible. J’ai vraiment une philosophie « skin first, makeup second », et je dois dire que je suis plutôt satisfaite de ma routine actuelle.

Son eau florale – Eau florale de lavande bio de Saint-Hilaire

« Je ne me lave pas le visage le matin, mais j’utilise une eau florale de lavande pour donner un petit coup de frais à ma peau. »

Retrouvez l’Eau florale de lavande Bio de Saint-Hilaire, 5,95€

Son soin traitant – Sérum anti-imperfections d’Oh My Cream Skincare

« J’aime beaucoup ce produit Oh My Cream Skincare que j’applique sur tout mon visage. Il est très doux mais purifie bien la peau. Pour ne rien gâcher, il a un effet frais très agréable. »

Retrouvez le Sérum anti-imperfections d’Oh My Cream Skincare, 37€

Son sérum – Gel d’aloe vera frais

« Le gel d’aloe vera apaise les irritations de ma peau et m’aide à lutter contre les rougeurs. Je le prélève directement de la plante pour qu’il soit le plus frais possible. »

Retrouvez le Gel d’aloe vera de La Beauté Bio by Monoprix, 5,99€

Sa crème de jour – Gel hydratant à l’acide hyaluronique de Tata Harper

« J’ai une passion pour la marque américaine Tata Harper, dont j’ai suivi avec attention le lancement en France. En fonction des besoins de mon épiderme, j’alterne avec l‘Hydratant Clarifiant (120€), qui fait le bonheur de ma peau mixte. »

Retrouvez le Gel hydratant à l’acide hyaluronique de Tata Harper, 120€

Son écran solaire – Solar SPF30 de Thomsen

« Pour terminer ma routine du matin, j’applique un écran solaire minéral 100% d’origine naturelle de la marque Thomsen. Il s’applique très bien, sent bon et n’a aucun effet blanchissant ni gras sur la peau.

En cette période (l’interview a été réalisée fin février, ndlr), j’utilise un SPF30, mais dès qu’il commence à faire beau, je passe à un SPF50 pour protéger mon teint clair. »

Retrouvez le Soin protecteur solaire Solar SPF30 de Thomsen, 55€

Son soin des lèvres – Le gommage lèvres Yolaine

« Je maquille beaucoup ma bouche et pour que le résultat soit impeccable, il faut que mes lèvres soient parfaitement exfoliées et nourries. Ce petit produit fait les deux et c’est l’une de mes références préférées de ma marque de cosmétiques Yolaine. »

Retrouvez le Gommage pour les lèvres de Yolaine, 18€

La routine skincare du soir de Camille Yolaine

Après une longue journée, j’aime prendre du temps pour moi et m’occuper de ma peau.

Son démaquillant – L’huile démaquillante nourrissante de Tata Harper

« Je suis une adepte du double nettoyage et du démaquillage à l’huile. Vraiment, il n’y a rien de plus efficace pour retirer les fards et les impuretés. »

Retrouvez l’Huile démaquillante nourrissante de Tata Harper, 86€

Son nettoyant – Gel nettoyant doux de AIME

« J’aime beaucoup le nettoyant de la marque Aime, qui est très simple et qui mousse très peu, ce que j’apprécie car il est vraiment très doux. »

Retrouvez le Gel nettoyant doux de AIME, 25€

Son exfoliant – Daily Microfoliant de Dermalogica

« Une à deux fois par semaine, j’utilise ce produit culte de Dermalogica et je l’adore. Je mets un peu de poudre dans le creux de ma main, je rajoute de l’eau pour créer une mousse et je l’applique sur mon visage en mouvements circulaires pour balayer les peaux mortes. »

Retrouvez l’Exfoliant doux Daily Microfoliant de Dermalogica, 66€

Son sérum – Acide salicylique 2% et Zinc 1% de Typology

« Pour traiter mes petites imperfections, j’utilise ce produit qui fonctionne du tonnerre. J’utilise aussi le sérum Bakuchiol 1% de la même marque, qui lutte contre les imperfections mais aussi contre les premiers signes de l’âge. Le bakuchiol est plus doux que le rétinol, et ça convient mieux à ma peau sensible.»

Retrouvez le Sérum Acide salicylique 2% et Zinc 1% de Typology, 18,90€

Sa crème de nuit – Créaline Défensive de Bioderma

« Le soir, j’utilise cette crème en couche épaisse sur mon visage. Quand je sens que ma peau en a besoin, j’applique un soin plus costaud comme la Crème riche de Tata Harper (210€). »

Retrouvez la Crème hydratante apaisante Créaline Défensive de Bioderma, 16,90€

Son masque purifiant – Masque nettoyant Oh My Cream Skincare

« Je viens de terminer un pot de ce masque au charbon et je l’ai trouvé très bien. Ce que j’aime bien aussi, c’est fabriquer mon propre masque purifiant en mélangeant de l’argile verte en poudre, de l’huile de tea-tree, de l’hydrolat de lavande etc. »

Retrouvez le Masque nettoyant d’Oh My Cream Skincare, 33€

Les parfums chouchous de Camille Yolaine

« Je porte différents parfums que je choisis selon mon humeur. Pour moi, c’est un peu comme un costume de scène. Lorsque je veux me sentir très « femme », je mets N°5 de Chanel (98€), et pour un mood plus pétillant, j’apprécie Twilly Eau Ginger d’Hermes (98€).

Ces derniers temps je porte aussi Love, don’t be shy de Killian (200€), et en règle générale je suis très fan du travail du parfumeur Mathilde Laurent pour Cartier. »

Retrouvez l’Eau de parfum Twilly Eau Ginger d’Hermes, 98€

Le produit dont elle ne peut plus se passer – Les compléments alimentaires AIME

« Je commence ma journée en prenant des compléments alimentaires avec un grand verre d’eau. J’ai arrêté la pilule il y a un an et demi et ma peau a fait une véritable crise d’adolescence ! Lorsque je les prends, je vois vraiment la différence.

Je prends aussi le Balance & Glow (30€) de la même marque pour mieux gérer les fluctuations hormonales. »

Retrouvez les Compléments alimentaires Pure Glow de AIME, 35€

