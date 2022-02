Anthony Vincent : « Je vois le soin de moi comme un acte de résistance »

Dans Lâche ta routine, un·e Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Anthony Vincent, journaliste mode chez Madmoizelle, qui nous révèle son rituel dédié aux peaux sensibles.

On ne vous présente plus Anthony Vincent. Journaliste mode, il décrypte les tendances ainsi que les phénomènes mêlant mode et société comme personne. Mais c’est aussi un féru de beauté, qui a passé du temps à chercher la bonne routine pour pouvoir apaiser sa peau grasse sur le visage et atopique sur le reste du corps.

« Longtemps, j’ai souffert d’énormément d’eczéma sur tout le corps, jusque sur les oreilles, les paupières, et les lèvres. De mes 3-4 ans à mes 20 ans, je voyais ma dermato au moins une fois par an. Elle me prescrivait diverses crèmes à base de cortisone. Si bien que j’ai toujours dû prendre soin de moi dans la salle de bain. Mais cette relation très médicale à ma peau au départ devient plus apaisée aujourd’hui. Maintenant que je somatise moins mon mal-être par la peau, j’apprends à travers elle à faire preuve d’amour propre. »

Vous voulez connaître ses habitudes beauté ? Les voici !

La routine skincare d’Anthony Vincent

« Ce n’est pas parce qu’on dépense plus de temps et d’argent dans son apparence qu’on va se sentir automatiquement mieux et plus confiant. Mais c’est parce qu’on va le faire avec soin et amour-propre que cela joue sur le bien-être, sans être une science exacte, prédictible et calculable. Et comme j’ai l’art de tout exagérer, en tant qu’homme noir et gay dans une société qui a tant voulu me faire croire par racisme et homophobie que ma vie n’avait aucune valeur, je vois le soin de moi comme un acte de résistance. »

Son nettoyant visage quotidien

« Le soir, je me lave le visage avec le nettoyant purifiant Horace. Il contient du binchotan (charbon japonais) contre les impuretés, de l’aloe vera apaisant, et de la glycérine végétale hydratante. Il nettoie donc sans agresser. »

Son exfoliant hebdomadaire

« De façon générale, j’évite les gommages à grain pour le visage. L’exception que j’adore, c’est le masque peeling exfoliant 3-en-1 de Kadalys, que j’utilise de façon hebdomadaire. »

Sa lotion qui lui sert de sérum sous sa crème solaire

« Le matin, je me contente d’un coup de l’essence [B3] de SVR. Elle contient 2% de vitamine B3 (l’autre nom de la niacinamide) et trois acides hyaluroniques de poids moléculaires différents, afin de gorger la peau en eau et ainsi la repulper. L’essence, c’est un soin à la texture entre la simple lotion tonique très aqueuse et le sérum plus gélifié, et ça réunit justement les bienfaits des deux, quand le produit est bien formulé et utilisé. »

Son arme secrète contre les boutons

« Dès que je sens poindre un bouton, j’applique localement après le nettoyage et l’essence une goutte du Sérum exfoliant à l’acide glycolique 10% de Typology. C’est tellement exfoliant que ça élimine le bouton avant même qu’il n’arrive à la surface ! »

Son sérum du soir

« Le matin, c’est un coup de lotion (l’essence [B3] de SVR étant très hydratante) puis le solaire Cicavit+ SPF50+ de SVR. C’est tout. Parce que le soir, après le nettoyage et la même lotion, j’utilise le sérum Clinical Traitement 1% Rétinol de Paula’s Choice, que je laisse bien s’installer cinq minutes. »

Sa crème de nuit

« Ensuite, j’applique l’équivalent d’un petit pois de l’Hydratant riche Horace, si je sens que ma peau en a besoin en cas de journée stressante par exemple. J’évite le contour des yeux qui se nourrit très bien tout seul par capillarité selon moi. Tous les soins contours des yeux que j’ai pu essayer me donnaient des grains de millium, donc j’ai abandonné l’étape que je faisais davantage par envie que par besoin, vu mon âge. »

Son baume à lèvres

« Tous les matins et tous les soirs, je mets le baume à lèvre Rêve de miel de Nuxe (en petit pot de verre, pas en bâton). Il est si bien que je l’utilise exclusivement depuis dix ans et que je n’ai jamais besoin de mettre de stick à lèvres en journée, même l’hiver. »

La routine corps d’Anthony Vincent

« Pour faire le moins d’eczéma possible, je suis obligé de respecter certains critères, et donc je suis une routine avec toujours les mêmes produits histoire de ne pas me prendre la tête. En règle générale, je suis quelqu’un de casanier qui adore la routine, donc ça me rassure même d’avoir des stocks d’avance des mêmes soins. »

Son huile lavante et son baume pour le corps

« Pour me laver le corps, c’est donc l’huile lavante relipidante Topialyse et la crème corps de la même gamme et marque. J’aime l’huile parce qu’elle contient 35% d’actifs hydratants et relipidants (Omégas 3, 6 et 9) qui relipident afin de restaurer et préserver la barrière cutanée, et de la niacinamide, un actif souvent cité pour le visage mais dont les vertus apaisantes servent aussi à la peau sensible du corps. Ce produit contient aussi des sucres prébiotiques pour contribuer à rééquilibrer la flore cutanée, plutôt que de l’agresser, et ainsi prévenir les grattages et l’eczéma. Le tout dans une base lavante tolérance optimale avec tensio-actifs ultra-doux. »

Son gommage corps

« Pour le corps, j’adore les gommages que j’utilise avec parcimonie pour éviter de déclencher des crises d’eczéma. Seulement sur les pieds, les genoux, les fesses et les coudes, je me masse avec le Gommage corps de Laboratoire Giphar histoire d’avoir la peau giga douce. »

Sa routine parfum

« Pour prévenir l’eczéma, je ne vaporise pas de parfum directement sur ma peau, mais seulement sur mes vêtements, ce qui me permet de jouer sur les superpositions. Sur mes sous-couches de fringues, je porte Musc Invisible de Juliette Has a Gun ou Musc Ravageur de Maurice Roucel pour les éditions de parfum Frédéric Malle. Le musc, c’est vraiment mon odeur doudou, et c’est ultra-sensuel. Sur les couches extérieures de vêtements, je porte Dans la peau de Louis Vuitton, ou Cuir d’Orient de Sous Le Manteau. J’adore les accords cuirés, car ça conforte mon allure sévère. Promis, je ne cocotte pas pour autant : j’en mets très peu, et pas tous les jours, car tout ceci coûte une blinde alors je fais en sorte que ça me dure longtemps. »

Les cosmétiques et lui

Le produit qui le fascine en ce moment

« Le masque peeling exfoliant 3-en-1 de Kadalys car il regorge d’acides de fruits, des AHA, à laisser poser 10 minutes pour que l’action exfoliante enzymatique fasse son travail. Il contient également des micro-billes de jojoba qu’on peut ensuite masser pour une action de gommage à grain ultra-légère que j’effectue seulement sur la partie de mon visage avec de la barbe, afin de prévenir les poils incarnés et stimuler une pousse uniforme. Je suis toujours hypnotisé par le fait qu’il passe d’une simple couleur blanche nacré au moment de l’application à un vert irisé fascinant après 10 minutes. Je l’utilise une fois par semaine les veilles des jours où je me taille la barbe. »

Ses marques de beauté préférées

« J’ai grandi en utilisant quasi exclusivement des produits Avène, et je me tourne vers cette marque en cas d’allergie cutanée, dès que j’ai besoin d’une forme de reset. Aujourd’hui, j’utilise surtout du SVR, Paula’s Choice, et Horace, et j’adore tester des produits Typology de temps en temps. »

L’actif sur lequel il a le plus d’attente en ce moment

« J’ai beaucoup d’attente autour du rétinol. C’est un actif qui m’a toujours fait peur, et en même temps c’est l’ingrédient anti-âge sur lequel on a le plus de connaissances et preuves d’efficacité clinique. Alors j’y suis allé vraiment graduellement : un mois à utiliser deux fois par semaine l’huile mêlant CBD et 0,3% de Retinol de Paula’s Choice. Puis un mois un soir sur deux. Puis un mois tous les soirs. Ensuite, je suis passé au Clinical Traitement 0,3% Retinol + 2% Bakuchiol de Paula’s Choice toujours : d’abord un soir sur deux pendant 1 mois, puis tous les soirs. Comme tout s’est bien passé jusque là, je passe enfin au Clinical Traitement 1% Rétinol de Paula’s Choice car c’est vraiment la marque qui me semble la plus crédible avec cet actif, souvent mal dosé ou mal associé. »

