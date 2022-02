Fanny Maurer, makeup artist : « Si un produit n’est pas vegan, je passe ! »

Dans Lâche ta routine, une Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Fanny Maurer, makeup artist internationale pour KVD Beauty, qui nous révèle son rituel d’experte.

Avant de devenir makeup artist, Fanny Maurer était modèle pour des magazines sur le tatouage (elle en possède plus de 100 sur tout le corps !). Lors d’une séance photo, elle est éblouie par le travail de la maquilleuse qui s’occupe d’elle et a un vrai déclic : elle quitte sa Lorraine natale et s’installe à Paris pour suivre des cours dans une école spécialisée.

Son diplôme en poche, Fanny Maurer trouve un poste d’assistante auprès de la célèbre Régine Bedot, travaille sur la Fashion week, en studio, puis collabore avec différentes marques comme Rimmel et Clarins.

Depuis 2019, en plus de traîner ses pinceaux sur les shootings mode et dans les chambres d’hôtel des célébrités, elle est makeup artist internationale pour KVD Beauty, une marque dont elle partage l’engagement pour le bien-être animal.

La routine du matin de Fanny Maurer

Je fais très attention aux produits que je mets sur ma peau et je n’utilise que des soins clean ou bio. Il faut aussi que la formule soit vegan, sinon je passe.

Son nettoyant visage – Nettoyant visage Superfood de Youth To The People

« Tous les matins, je me lave le visage sous la douche avec un gel nettoyant que je fais mousser à l’aide d’un disque en silicone. Les petits picots permettent d’exfolier ma peau en douceur. »

Nettoyant visage Superfood de Youth To The People, 29,90€

Son soin contour des yeux – Crème contour des yeux raffermissante d’Oh K !

« Après avoir séché ma peau, j’applique un soin tenseur pour le contour des yeux ainsi qu’une crème anti-âge de la marque Glam Fox. Pour cette zone du visage, j’utilise des produits coréens et je les trouve terriblement efficaces ! »

Soin raffermissant Chok Chok Firming Eye Cream d’Oh K !, 9,75€

Sa crème de jour – Crème hydratante Superfood Air-Whip de Youth To The People

« J’aime beaucoup cette crème pour hydrater ma peau. J’en prélève une noisette et je la mélange avec quelques goutes de l’Huile Visage Universelle au Rosier Sauvage de PAI (29,90€). Avant d’avoir la bonne routine, ma peau était très déshydratée, mais maintenant je dirais qu’elle est plutôt normale. »

Crème hydratante Superfood Air-Whip de Youth To The People, 39,90€

La routine makeup de Fanny Maurer

Ma façon de me maquiller a beaucoup changé ces dernières années, ma technique a évolué et j’utilise moins de produits ! Je ne sais pas si je peux remercier les différents confinements mais en tout cas j’adore cette nouvelle routine.

Son eyeliner – Eyeliner liquide Tattoo Liner de KVD Beauty

« Je maquille toujours mes yeux en premier. Une fois que ma crème a bien pénétré, j’applique un fard marron légèrement pailleté sur mes paupières pour créer comme un effet de peau mouillée. J’utilise ensuite l’eyeliner Tattoo Liner de KVD Beauty pour étirer mon regard. Le soir, il m’arrive de rajouter un crayon noir sur la muqueuse. »

Eyeliner liquide Tattoo liner de KVD Beauty, 19,90€

Son mascara – Mascara Go Big or Go Home de KVD Beauty

« J’ai eu une grosse période faux-cils mais je n’en porte presque plus depuis les confinements. Ce mascara est vraiment génial, il tient bien la courbure et ne coule pas au cours de la journée, même lorsque je porte un masque. Ensuite, je comble mes sourcils avec le crayon Signature Brow de KVD Beauty (22€). »

Mascara longue tenue Go Big or Go Home de KVD Beauty, 23€

Son anti-cernes – Anti-cernes Lock It de KVD Beauty

« Une fois mon maquillage des yeux terminé, je passe au teint. Je ne porte pas de fond de teint mais j’utilise un anti-cernes que je mélange au Lock It Hydrating Primer de KVD Beauty (35€) afin de le rendre moins couvrant.

Avec un pinceau, je l’applique sous mes yeux puis je fonds le surplus de matière sur mes joues, là où j’ai des rougeurs. Je cible vraiment en fonction de mes besoins. Ensuite, je fixe mon anti-cernes avec la Poudre libre Lock It de KVD Beauty (36€).»

Anti-cernes liquide Lock It de KVD Beauty, 28€

Son contouring – ModCon Liquid-Gel Contour de KVD Beauty

« J’aime bien réaliser un léger contouring de mon visage. Ce produit est vraiment super, il a une texture gel qui s’estompe très bien. Pour terminer mon maquillage du teint, j’aime utiliser un blush pêche pour un rendu naturel, ou rose pour un look plus intense. »

Contouring liquide ModCon Liquide-Gel Contour de KVD Beauty, 28€

Son crayon à lèvres – Crayon Everlasting Lip Liner de KVD Beauty

« Après avoir appliqué mon baume à lèvres de la marque Hurraw (5,50€), j’utilise un crayon à lèvres pour dessiner et colorer ma bouche. J’aime beaucoup la teinte Bow n Arrow chez KVD Beauty. Le soir, il peut m’arriver d’appliquer un rouge à lèvres rouge, mais ça reste exceptionnel. »

Crayon à lèvres Everlasting Lip Liner de KVD Beauty, 18,90€

La routine du soir de Fanny Maurer

J’ai la même routine tous les soirs et elle est relativement simple. Le dimanche, si je ne travaille pas, j’aime prendre du temps pour moi et faire des masques hydratants et nourrissants pour ma peau.

Son démaquillant – Huile démaquillante émulsion de Mademoiselle Bio

« Le soir, je me démaquille avec une huile démaquillante de chez Mademoiselle Bio puis j’utilise le même nettoyant visage que le matin, le Superfood de Youth To The People (29,90€). »

Huile démaquillante émulsion de Mademoiselle Bio, 14,90€

Son soin contour des yeux – Sérum Ba+S d’Odacité

« Je prends grand soin de mon contour des yeux. Ce sérum Odacité nourrit et raffermit la peau, il est idéal en prévention et en traitement des ridules. »

Sérum contour de l’œil Roll-On Ba+S d’Odacité, 52€

Sa crème de nuit – Crème désaltérante Green Smoothie d’Odacité

« Pour le soir, j’adore la crème Green Smoothie d’Odacité, et je la mélange à l’huile visage Elixir Nuit d’Huygens (36€) pour qu’elle soit encore plus réconfortante. »

Crème désaltérante Green Smoothie d’Odacité, 74€

